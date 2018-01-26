В Риге и рядом с городом неизвестные пытаются заманить детей в машину!(2)

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Виталий Вавилкин
15:10 25.01.2018
Наша Латвия / Происшествия

В Риге и округе появились люди, пытающиеся затащить в свою машину чужих детей. На данный момент, сообщается о светлом микроавтобусе или внедорожнике, на которых передвигаются потенциальные педофилы, передает «Panorāma».

Первый такой случай произошел на прошлой неделе в Марупе, где неизвестные мужчины пытались уговорить 12-летнего мальчика сесть к ним в машину. Ребенок испугался и убежал.

 

Через день после этого подобный случай произошел уже в Риге.

 

После уроков 4-классник Рижской 11 начальной школы позвонил маме и рассказал, что идет после уроков на трамвай. По дороге на остановку к мальчику подъехали некие люди на внедорожнике, пытавшиеся заманить ребенка в машину. Незнакомые мужчины говорили, что родители парня попали в больницу, куда мальчика сейчас доставят. Поскольку ребенок только что говорил с мамой, он не поверил незнакомцам и побежал обратно в сторону школы.

 

Там он предупредил одноклассников и вновь позвонил маме.

 

Администрация школы сообщила об инциденте родителям, обговорив также с детьми действия в подобных ситуациях – не соглашаться с незнакомцами, уходить в сторону скопления людей и звонить в полицию.

 

Об инцидентах сообщено в полицию, начата проверка.

 

Оба ребенка отметили, что автомобиль светлого цвета с незнакомцами был больше легкового автомобиля – что-то среднее между микроавтобусом и внедорожником.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (2)
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Profile_default
Очень важно 15:40 25:01:2018

Объяснить детям чтобы запомнили, а лучше сфоткали номер, лучше, чтобы вся
Машина была видна, и люди в машине тоже видны.

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Profile_default
kauns! 16:17 25:01:2018

Возле каждой школы должен дежурить полицейский. Что, он не может зафиксировать номер или задержать машину?

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Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (15)

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