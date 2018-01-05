Во Флориде призывают не оттаивать замерзших игуан

Лента новостей
Широкий жест: Латвия простила своим должникам 90 млн. евро Изгнание ведьмы-Юрчика из Рижского “Динамо” взбесило поклонников клуба Магазины Lidl появятся не только в Риге “Просто хотел погреться”: мужчина залез во двор KNAB и раскурочил автомобили Российские физики победили рак с помощью суперпушки Латвийская армия рекомендует: пройди военную подготовку и получи 10 тысяч евро Apple признала уязвимость всех своих устройств Почему эксперты не заметили, что в Латвию поступают товары худшего качества? Развалины на улице Иерузалемес больше нет
Eще в разделе
Девушка из Латвии попала в тройку самых красивых студенток мира Украденную ранее самую дорогую в мире бутылку водки из Латвии нашли пустой Времена меняются: в моду входит отбеливание пенисов. Зачем?! На Багамах мальчику чудом удалось спастись от четырех акул (видео) Президент Латвийской кинологической федерации: как правильно выбрать собаку?
Тимур Пушкарев
16:30 05.01.2018
Lifenews / Интересно

Продолжающееся аномальное похолодание в некоторых штатах США привело к необычному явлению во Флориде — падению игуан с веток деревьев, передает AP. Фотографии замерзших пресмыкающихся, лежащих на земле, появились в Сети.

«Сцена у моего бассейна на заднем дворе этим утром», — написал один из пользователей, сотрудник местного издания Palm Beach Post Фрэнк Серабино в Twitter, опубликовав снимок зеленой игуаны, лежащей на земле у бассейна вверх лапами.

 

В сопроводительной надписи к посту он пояснил, что игуана замерзла, так как температура в регионе опустилась ниже 40 градусов по Фаренгейту (пять градусов Цельсия). Холоднокровные существа вроде игуан при такой температуре становятся вялыми, пояснила специалист комиссии по сохранению дикой природы Кристен Соммерс. Она добавила, что, если температура опускается еще ниже, игуаны замерзают.

 

При этом, по ее словам, они не обязательно умирают, а просто на некоторое время лишаются возможности двигаться. В связи с этим сердобольным гражданам крайне не рекомендуется пытаться подбирать и отогревать игуан. Нет гарантии, что животное не воспримет подобные действия как угрозу и не нападет на своего спасителя.

 

Лучше всего, по словам экологов, оставить игуан в покое. Тогда с наступлением тепла они «оттают» и снова «оживут».

 

NEWSru.com / Фото twitter
Комментарии (0)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.


Мнение
Sergey_resize-col15
газета Сегодня
04.01.2018

Памяти матроса Железнякова (12)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV