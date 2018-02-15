Во Флориде произошла стрельба в школе(2)

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Герман Бергер
22:40 14.02.2018
В мире / Происшествия

В результате стрельбы в школе в городе Паркланд на юге Флориды (США) пострадали несколько человек, возможны жертвы, сообщает Fox News со ссылкой на офис шерифа округа Броуард.

По информации телеканала 7 News, число раненых может достигать 20.

 

«В настоящий момент СМИ со ссылкой на полицию сообщают о 20 раненых», — говорится в сообщении.

 

На месте работают несколько машин скорой помощи, куда помещают на носилках пострадавших. Правоохранительные органы проводят операцию в районе школы.

 

Проводится эвакуация детей из школы. По данным телеканала, в ней учатся около 3 тысяч человек.

 

Тем временем, согласно информации офиса местной полиции в Twitter, нападавший по-прежнему находится в школе и еще не задержан.

РИА Новости / Фото
Комментарии (2)
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p/m 02:29 15:02:2018

Никрофил домбрава кипятком ссыт от счастья.

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Latviešu patriots 04:06 15:02:2018

Atbalstu 100%

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (15)

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