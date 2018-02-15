По информации телеканала 7 News, число раненых может достигать 20.
«В настоящий момент СМИ со ссылкой на полицию сообщают о 20 раненых», — говорится в сообщении.
На месте работают несколько машин скорой помощи, куда помещают на носилках пострадавших. Правоохранительные органы проводят операцию в районе школы.
Проводится эвакуация детей из школы. По данным телеканала, в ней учатся около 3 тысяч человек.
Тем временем, согласно информации офиса местной полиции в Twitter, нападавший по-прежнему находится в школе и еще не задержан.
Никрофил домбрава кипятком ссыт от счастья.« ответить
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