Во Франции задержан призывавший к терактам алжирец

Уточняется, что у мужчины уже была судимость.
Французские власти экстрадировали его в Испанию, где он был арестован.
Во Франции полиция задержала уроженца Алжира, который в соцсетях распространял сообщения, призывающие к терактам, передает El Mundo.
Уточняется, что у мужчины уже была судимость.
Французские власти экстрадировали его в Испанию, где он был арестован.
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