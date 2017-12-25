Во Франции задержан призывавший к терактам алжирец

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Герман Бергер
22:35 24.12.2017
В мире / Евросоюз

Во Франции полиция задержала уроженца Алжира, который в соцсетях распространял сообщения, призывающие к терактам, передает El Mundo.

Уточняется, что у мужчины уже была судимость.

 

Французские власти экстрадировали его в Испанию, где он был арестован.

Газета.ru / Фото
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Андрей Шведов
18.12.2017

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