Фантазёр! Мальчик выдумал орудующих в Марупе педофилов(3)

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Герман Бергер
18:44 25.01.2018
Наша Латвия / Социум

В минувшие сутки по соцсетям разошлась информация о том, что в Марупе орудуют злоумышленники, которые пытаются завлечь в свой микроавтобус детей. Выяснилось, что информация ложная — 12-летний мальчик ее придумал, чтобы скрыть свои проделки.

По словам главы Криминальной полиции Рижского региона Андрея Созинова, школьник соврал о том, что его пытались затащить в микроавтобус двое мужчин.

 

«Скорее всего, ребенок переживал, поэтому и придумал эту историю, чтобы себя защитить», — отметил он.

 

Созинов отметил, что не осуждает сообщивших о ЧП родителей, поскольку они не знали правду.

 

Ранее сообщалось, что в пятницу, 19 января, в Марупе к мальчику подъехал белый микроавтобус, водитель которого предложил школьнику сесть к нему в машину. Мальчик отказался и потом рассказал о случившемся учительнице и одноклассникам.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (3)
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Ivan 19:17 25:01:2018

Когда сами извращенцы, педофилы и прочая мразота ведут расследование, в таком случае результат предсказуем, латышские полицейские видят в педофилах в первую очередь средство незаконной наживы, Почему искали более года насилующего детей в иманте педофила, абсолютно понятно, латышская полиция непригодна к выполнению обязанностей, нужна жесткая переаттестация, но кто будет переаттестовывать, коррумпированы напрочь все.

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Александр Шерстобитов 21:05 25:01:2018

_Ivan 19:17 25:01:2018_

У тебя белки бомжа на губах. Тупее тебя тут есть только читатель.

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Janka 20:19 25:01:2018

a v sledujuscij denj takoi ze belij avto i devocka toze vidumka?
tolko cto statja bila.

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Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (15)

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