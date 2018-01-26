По словам главы Криминальной полиции Рижского региона Андрея Созинова, школьник соврал о том, что его пытались затащить в микроавтобус двое мужчин.
«Скорее всего, ребенок переживал, поэтому и придумал эту историю, чтобы себя защитить», — отметил он.
Созинов отметил, что не осуждает сообщивших о ЧП родителей, поскольку они не знали правду.
Ранее сообщалось, что в пятницу, 19 января, в Марупе к мальчику подъехал белый микроавтобус, водитель которого предложил школьнику сесть к нему в машину. Мальчик отказался и потом рассказал о случившемся учительнице и одноклассникам.
Когда сами извращенцы, педофилы и прочая мразота ведут расследование, в таком случае результат предсказуем, латышские полицейские видят в педофилах в первую очередь средство незаконной наживы, Почему искали более года насилующего детей в иманте педофила, абсолютно понятно, латышская полиция непригодна к выполнению обязанностей, нужна жесткая переаттестация, но кто будет переаттестовывать, коррумпированы напрочь все.« ответить
_Ivan 19:17 25:01:2018_« ответить
У тебя белки бомжа на губах. Тупее тебя тут есть только читатель.
a v sledujuscij denj takoi ze belij avto i devocka toze vidumka?« ответить
tolko cto statja bila.