По его словам, один из подобных трагических случаев произошел в Латгалии, а второй в Земгале. В прошлом году на праздники погиб лишь один человек.
Крапсис также рассказал, что в этом году на новогодних выходных были пойманы 43 пьяных водителя, что на семь человек меньше, чем год назад. В свою очередь в состоянии наркотического опьянения попались двое водителей, а год назад – один.
Начальник полиции резюмировал, что в общей сложность ничего особенного на дорогах не произошло.
Наркота берёт своё!« ответить