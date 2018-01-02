Во время праздничных выходных на дорогах Латвии погибли два человека, рассказал начальник дорожной полиции Нормунд Крапсис.

По его словам, один из подобных трагических случаев произошел в Латгалии, а второй в Земгале. В прошлом году на праздники погиб лишь один человек.

Крапсис также рассказал, что в этом году на новогодних выходных были пойманы 43 пьяных водителя, что на семь человек меньше, чем год назад. В свою очередь в состоянии наркотического опьянения попались двое водителей, а год назад – один.

Начальник полиции резюмировал, что в общей сложность ничего особенного на дорогах не произошло.