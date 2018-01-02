Во время праздника на дорогах погибли два человека(1)

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Виталий Вавилкин
08:08 02.01.2018
Наша Латвия / Происшествия

Во время праздничных выходных на дорогах Латвии погибли два человека, рассказал начальник дорожной полиции Нормунд Крапсис.

По его словам, один из подобных трагических случаев произошел в Латгалии, а второй в Земгале. В прошлом году на праздники погиб лишь один человек.

 

Крапсис также рассказал, что в этом году на новогодних выходных были пойманы 43 пьяных водителя, что на семь человек меньше, чем год назад. В свою очередь в состоянии наркотического опьянения попались двое водителей, а год назад – один.

 

Начальник полиции резюмировал, что в общей сложность ничего особенного на дорогах не произошло.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (1)
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CCCP 09:39 02:01:2018

Наркота берёт своё!

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
28.12.2017

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