Во всем виновата Россия, или ЕС создает мощную Латвию(29)

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Анатолий Тарасов
17:29 27.01.2018
Политика / Рига

Как обычно, в конце января, латвийские парламентарии собираются на заседание, чтобы заслушать ежегодный доклад министра иностранных дел, посвященный проделанной и планируемой деятельности государства в вопросах внешней политики. На этот раз глава МИД ЛР Эдгарс Ринкевичс рассказал, каковы цели государства в этой сфере и чего стоит опасаться.

Обозначая главные цели Латвии, Ринкевичс несколько раз подчеркивал, что это безопасность, обеспечиваемая Евросоюзом и НАТО.

 

«В вопросах безопасности и защиты нашей страны нет места компромиссам. Только истинное членство Латвии в ЕС и НАТО гарантирует безопасность и независимость нашего государства. И чтобы усилить устойчивость к традиционным угрозам и современным вызовам, в ближайшем будущем нам необходимо продолжать увеличивать финансирование в области безопасности и защиты», – заявил глава МИД.

 

Также, по мнению министра, в этом контексте большая роль отводится соблюдению принципа территориальной целостности государств, который Латвия будет продолжать поддерживать, поскольку эта тема тесно связана с безопасностью самой страны. Ринкевичс не забыл упомянуть, что ЛР по прежнему не признает «противоправную аннексию Крыма.»

 

Руководитель Института будущего Латвии политолог Нормундс Гростиньш довольно скептически отнесся к этим пассажам министра. По мнению Гростиньша, связывая принцип территориальной целостности с безопасностью Латвии, Ринкевичс, сам того не замечая, критикует политику Евросоюза и США в Косове.

 

«Там была явно нарушена территориальная целостность Югославии, однако, несмотря на это, Латвия признала независимость Косова в течение трех дней», — подчеркнул политолог.

 

Ринкевичс в своей речи также коснулся будущего, которое ожидает Евросоюз и саму Латвию, которой, по его словам, просто необходимо попасть в ядро ЕС.

 

«В дискуссии о будущем ЕС позиция Латвии ясна: странам, которые хотят делать больше, нужно дать возможность создания более тесного сотрудничества. Очень важно, что это сотрудничество открыто для всех стран-членов, и в интересах Латвии быть в ядре Евросоюза», — подчеркнул министр.

 

Он также заявил, что Европейский союз — это не только единый рынок или экономический союз, но также и ценностный союз, и союз закона.

 

«Мы являемся частью свободного, демократического мира, принадлежим европейским ценностям, это наша европейская идентичность и за это тоже надо заступаться. Эффективный Европейский союз создает мощную Латвию», — пояснил министр.

 

Гростиньш поспешил заметить, что министр в своей речи сделал упор на европейских ценностях, а не на экономической составляющей Евросоюза и заявил:

 

«Когда Европейский союз начинает говорить о ценностях, то это означает лишь одно — стране будут предлагать экономически невыгодную сделку».

 

По мнению эксперта, Латвия в нынешнем году не получит от ЕС выгодных экономических предложений, а будет довольствоваться лишь рассуждениями о более тесном сотрудничестве.

 

Однако совсем замолчать тему экономики Ринкевичс не мог — и отметил, что улучшение экономической конкурентоспособности страны зависит исключительно от ее внутренних ресурсов, то есть от самих жителей, а внешние факторы влияют уже на экономический рост.

 

Внешнеторговый потенциал Латвии министр посоветовал искать как на близких рынках, так и в больших, быстро развивающихся мировых регионах. По мнению Ринкевичса, наибольшей ценностью здесь обладают Северная Америка, Китай, Индия, Япония, Юго-Восточная Азия, а также страны Персидского залива.

 

«Освоение новых рынков откроет для наших бизнесменов новые возможности, поможет повысить конкурентоспособность, а также уменьшит зависимость от политически манипулируемых рынков», — пояснил Ринкевичс.

 

Депутат фракции «Согласие» Сергей Потапкин усомнился в справедливости умозаключений министра и заявил, что, сотрудничая с Китаем, Латвия может стать заложницей геополитического противостояния между КНР и США.

 

«Готово ли правительство уже сейчас взять обязательства защищать интересы латвийского бизнеса и транзита и гарантировать, что оно сделает все, чтобы сохранить хорошие отношения с Китаем?» — задался вопросом парламентарий.

 

Отвечая на вопрос Потапкина, Ринкевичс заметил, что он не видит особых противоречий между стратегическим партнерством с США и сотрудничеством с Китаем.

 

Но о защите интересов латвийского бизнеса министр все же умолчал и не стал гарантировать, что нынешний курс будет сохранен. Не исключено, что при нарастании противоречий между США и Китаем Латвия явно сделает выбор в пользу безопасности, а не экономических интересов.

 

Ринкевичс не забыл упомянуть и Россию, отметив, что это государство географически расположено очень близко к Латвии, но в плане ценностей находится очень далеко от нее. Министр также сказал, что пока РФ будет нарушать международное право и суверенитет других стран, Латвия будет выступать за санкции против нее и политику сдерживания.

 

Спикер Сейма Инара Мурниеце, которая взяла слово после Ринкевичса, почти полностью посвятила свою речь России.

 

Говоря о безопасности Латвии, она прямо назвала Россию «агрессивной державой», подчеркнув, что «российские военные учения «Запад-2017» были проверкой сил для захвата стран Балтии и полномасштабной конвенциональной войны против НАТО в Европе».

 

Мурниеце также отметила влияние России на грядущие латвийские парламентские выборы.

 

«Во время предвыборной кампании нужно считаться с внешними нападениями в рамках информационной войны, а также с тем, что в предвыборную борьбу включатся отдельные российские СМИ и кремлевские экономические и политические агенты влияния. Угрозой для независимости государства также являются попытки «похищения страны» и коррупция», — заявила она.

 

Интересно, что на наличие коррупции в Латвии указывают многие авторитетные европейские и американские источники, что лишний раз говорит о серьезности проблемы.

 

Возможно, политикам следует думать о том, как искоренить это явление, чтобы лишний раз не давать России карт-бланш. Но все мы знаем, что найти виновного в проблеме куда легче, чем ее решить, а крики о российской угрозе безотказно действуют на латышского избирателя, на что Мурниеце, видимо, опять и рассчитывает, желая сохранить свое кресло.

 

 

Андрей Солопенко

Sputnik / Фото LETA
Комментарии (29)
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Интересно 17:36 27:01:2018

А как может призма попасть в ядро?))))

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Trump 17:45 27:01:2018

No money no NATA
нет своей армии приходится кормить чужую, Омериканские пенсионеры на гаваях отдыхают, лотышкие у супермаркетов побираются в помойках

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CCCP 17:45 27:01:2018

Попасть в ядро ЕС могут только наши дети, збежав из Латвии в Европу на работу или учёбу. Остальные попали в ядро задницы, инным словом в очко!

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001 17:36 27:01:2018

Пидорас однако, что с него взять

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драная ж..па 17:41 27:01:2018

шерочка с машерочкой этот ринька с муркой. два представителя секс меньшинств решили обсудить как еще наср..ть России на голову. Промахнулись и обос..рали друг друга.

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Latviešu patriots 17:40 27:01:2018

Rinkeviča kungam un Mūrnieces kundzei 100℅ taisnība. Tikai sadarbība ES un NATO ietvaros ļauj saglabāt valstisko neatkarību un ekonomisko stabilitāti!

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нина 17:48 27:01:2018

ринкевичу самому смешно от своих фантазий,насчёт неаткарибы и экономической стабильности в латвии !!!

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CCCP 17:51 27:01:2018

Сохранить национальную независимость и экономическую стабильность? это как?
В воздухе висит угроза Майдана и Революционного захвата власти Русско-Язычными и не гражданами, из за возможного закрытия Русских школ.
Медицина в заднице, цены растут, пенсионеры голодают.... Стабильно вымираем?

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Latviešu patriots 18:40 27:01:2018

Un ta ir taisniba, ta ka es esmu debils..

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Latviešu obsos 01:19 28:01:2018

В психологии это называется когнитивный диссонанс, или столкновение с реальностью. Позже наступает горькое прозрение и горькое разочарование со склонностью к суициду, но многого уже не вернуть.

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Попали уже везде, где это можно. 17:41 27:01:2018

Осталось в ядро попасть.))))

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свобода 17:43 27:01:2018

если кое кто нагнется то мартиньш попадет.

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Ринька 18:41 27:01:2018

Кукареку!!

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СМЕРШ 17:44 27:01:2018

Американские адвокаты поддержали законопроект 666 о запрете секса с животными.
P.S.Секс с Ринкевичем приравнивается к сексу с животным!

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