Как обычно, в конце января, латвийские парламентарии собираются на заседание, чтобы заслушать ежегодный доклад министра иностранных дел, посвященный проделанной и планируемой деятельности государства в вопросах внешней политики. На этот раз глава МИД ЛР Эдгарс Ринкевичс рассказал, каковы цели государства в этой сфере и чего стоит опасаться.

Обозначая главные цели Латвии, Ринкевичс несколько раз подчеркивал, что это безопасность, обеспечиваемая Евросоюзом и НАТО.

«В вопросах безопасности и защиты нашей страны нет места компромиссам. Только истинное членство Латвии в ЕС и НАТО гарантирует безопасность и независимость нашего государства. И чтобы усилить устойчивость к традиционным угрозам и современным вызовам, в ближайшем будущем нам необходимо продолжать увеличивать финансирование в области безопасности и защиты», – заявил глава МИД.

Также, по мнению министра, в этом контексте большая роль отводится соблюдению принципа территориальной целостности государств, который Латвия будет продолжать поддерживать, поскольку эта тема тесно связана с безопасностью самой страны. Ринкевичс не забыл упомянуть, что ЛР по прежнему не признает «противоправную аннексию Крыма.»

Руководитель Института будущего Латвии политолог Нормундс Гростиньш довольно скептически отнесся к этим пассажам министра. По мнению Гростиньша, связывая принцип территориальной целостности с безопасностью Латвии, Ринкевичс, сам того не замечая, критикует политику Евросоюза и США в Косове.

«Там была явно нарушена территориальная целостность Югославии, однако, несмотря на это, Латвия признала независимость Косова в течение трех дней», — подчеркнул политолог.

Ринкевичс в своей речи также коснулся будущего, которое ожидает Евросоюз и саму Латвию, которой, по его словам, просто необходимо попасть в ядро ЕС.

«В дискуссии о будущем ЕС позиция Латвии ясна: странам, которые хотят делать больше, нужно дать возможность создания более тесного сотрудничества. Очень важно, что это сотрудничество открыто для всех стран-членов, и в интересах Латвии быть в ядре Евросоюза», — подчеркнул министр.

Он также заявил, что Европейский союз — это не только единый рынок или экономический союз, но также и ценностный союз, и союз закона.

«Мы являемся частью свободного, демократического мира, принадлежим европейским ценностям, это наша европейская идентичность и за это тоже надо заступаться. Эффективный Европейский союз создает мощную Латвию», — пояснил министр.

Гростиньш поспешил заметить, что министр в своей речи сделал упор на европейских ценностях, а не на экономической составляющей Евросоюза и заявил:

«Когда Европейский союз начинает говорить о ценностях, то это означает лишь одно — стране будут предлагать экономически невыгодную сделку».

По мнению эксперта, Латвия в нынешнем году не получит от ЕС выгодных экономических предложений, а будет довольствоваться лишь рассуждениями о более тесном сотрудничестве.

Однако совсем замолчать тему экономики Ринкевичс не мог — и отметил, что улучшение экономической конкурентоспособности страны зависит исключительно от ее внутренних ресурсов, то есть от самих жителей, а внешние факторы влияют уже на экономический рост.

Внешнеторговый потенциал Латвии министр посоветовал искать как на близких рынках, так и в больших, быстро развивающихся мировых регионах. По мнению Ринкевичса, наибольшей ценностью здесь обладают Северная Америка, Китай, Индия, Япония, Юго-Восточная Азия, а также страны Персидского залива.

«Освоение новых рынков откроет для наших бизнесменов новые возможности, поможет повысить конкурентоспособность, а также уменьшит зависимость от политически манипулируемых рынков», — пояснил Ринкевичс.

Депутат фракции «Согласие» Сергей Потапкин усомнился в справедливости умозаключений министра и заявил, что, сотрудничая с Китаем, Латвия может стать заложницей геополитического противостояния между КНР и США.

«Готово ли правительство уже сейчас взять обязательства защищать интересы латвийского бизнеса и транзита и гарантировать, что оно сделает все, чтобы сохранить хорошие отношения с Китаем?» — задался вопросом парламентарий.

Отвечая на вопрос Потапкина, Ринкевичс заметил, что он не видит особых противоречий между стратегическим партнерством с США и сотрудничеством с Китаем.

Но о защите интересов латвийского бизнеса министр все же умолчал и не стал гарантировать, что нынешний курс будет сохранен. Не исключено, что при нарастании противоречий между США и Китаем Латвия явно сделает выбор в пользу безопасности, а не экономических интересов.

Ринкевичс не забыл упомянуть и Россию, отметив, что это государство географически расположено очень близко к Латвии, но в плане ценностей находится очень далеко от нее. Министр также сказал, что пока РФ будет нарушать международное право и суверенитет других стран, Латвия будет выступать за санкции против нее и политику сдерживания.

Спикер Сейма Инара Мурниеце, которая взяла слово после Ринкевичса, почти полностью посвятила свою речь России.

Говоря о безопасности Латвии, она прямо назвала Россию «агрессивной державой», подчеркнув, что «российские военные учения «Запад-2017» были проверкой сил для захвата стран Балтии и полномасштабной конвенциональной войны против НАТО в Европе».

Мурниеце также отметила влияние России на грядущие латвийские парламентские выборы.

«Во время предвыборной кампании нужно считаться с внешними нападениями в рамках информационной войны, а также с тем, что в предвыборную борьбу включатся отдельные российские СМИ и кремлевские экономические и политические агенты влияния. Угрозой для независимости государства также являются попытки «похищения страны» и коррупция», — заявила она.

Интересно, что на наличие коррупции в Латвии указывают многие авторитетные европейские и американские источники, что лишний раз говорит о серьезности проблемы.

Возможно, политикам следует думать о том, как искоренить это явление, чтобы лишний раз не давать России карт-бланш. Но все мы знаем, что найти виновного в проблеме куда легче, чем ее решить, а крики о российской угрозе безотказно действуют на латышского избирателя, на что Мурниеце, видимо, опять и рассчитывает, желая сохранить свое кресло.

Андрей Солопенко