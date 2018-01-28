Обозначая главные цели Латвии, Ринкевичс несколько раз подчеркивал, что это безопасность, обеспечиваемая Евросоюзом и НАТО.
«В вопросах безопасности и защиты нашей страны нет места компромиссам. Только истинное членство Латвии в ЕС и НАТО гарантирует безопасность и независимость нашего государства. И чтобы усилить устойчивость к традиционным угрозам и современным вызовам, в ближайшем будущем нам необходимо продолжать увеличивать финансирование в области безопасности и защиты», – заявил глава МИД.
Также, по мнению министра, в этом контексте большая роль отводится соблюдению принципа территориальной целостности государств, который Латвия будет продолжать поддерживать, поскольку эта тема тесно связана с безопасностью самой страны. Ринкевичс не забыл упомянуть, что ЛР по прежнему не признает «противоправную аннексию Крыма.»
Руководитель Института будущего Латвии политолог Нормундс Гростиньш довольно скептически отнесся к этим пассажам министра. По мнению Гростиньша, связывая принцип территориальной целостности с безопасностью Латвии, Ринкевичс, сам того не замечая, критикует политику Евросоюза и США в Косове.
«Там была явно нарушена территориальная целостность Югославии, однако, несмотря на это, Латвия признала независимость Косова в течение трех дней», — подчеркнул политолог.
Ринкевичс в своей речи также коснулся будущего, которое ожидает Евросоюз и саму Латвию, которой, по его словам, просто необходимо попасть в ядро ЕС.
«В дискуссии о будущем ЕС позиция Латвии ясна: странам, которые хотят делать больше, нужно дать возможность создания более тесного сотрудничества. Очень важно, что это сотрудничество открыто для всех стран-членов, и в интересах Латвии быть в ядре Евросоюза», — подчеркнул министр.
Он также заявил, что Европейский союз — это не только единый рынок или экономический союз, но также и ценностный союз, и союз закона.
«Мы являемся частью свободного, демократического мира, принадлежим европейским ценностям, это наша европейская идентичность и за это тоже надо заступаться. Эффективный Европейский союз создает мощную Латвию», — пояснил министр.
Гростиньш поспешил заметить, что министр в своей речи сделал упор на европейских ценностях, а не на экономической составляющей Евросоюза и заявил:
«Когда Европейский союз начинает говорить о ценностях, то это означает лишь одно — стране будут предлагать экономически невыгодную сделку».
По мнению эксперта, Латвия в нынешнем году не получит от ЕС выгодных экономических предложений, а будет довольствоваться лишь рассуждениями о более тесном сотрудничестве.
Однако совсем замолчать тему экономики Ринкевичс не мог — и отметил, что улучшение экономической конкурентоспособности страны зависит исключительно от ее внутренних ресурсов, то есть от самих жителей, а внешние факторы влияют уже на экономический рост.
Внешнеторговый потенциал Латвии министр посоветовал искать как на близких рынках, так и в больших, быстро развивающихся мировых регионах. По мнению Ринкевичса, наибольшей ценностью здесь обладают Северная Америка, Китай, Индия, Япония, Юго-Восточная Азия, а также страны Персидского залива.
«Освоение новых рынков откроет для наших бизнесменов новые возможности, поможет повысить конкурентоспособность, а также уменьшит зависимость от политически манипулируемых рынков», — пояснил Ринкевичс.
Депутат фракции «Согласие» Сергей Потапкин усомнился в справедливости умозаключений министра и заявил, что, сотрудничая с Китаем, Латвия может стать заложницей геополитического противостояния между КНР и США.
«Готово ли правительство уже сейчас взять обязательства защищать интересы латвийского бизнеса и транзита и гарантировать, что оно сделает все, чтобы сохранить хорошие отношения с Китаем?» — задался вопросом парламентарий.
Отвечая на вопрос Потапкина, Ринкевичс заметил, что он не видит особых противоречий между стратегическим партнерством с США и сотрудничеством с Китаем.
Но о защите интересов латвийского бизнеса министр все же умолчал и не стал гарантировать, что нынешний курс будет сохранен. Не исключено, что при нарастании противоречий между США и Китаем Латвия явно сделает выбор в пользу безопасности, а не экономических интересов.
Ринкевичс не забыл упомянуть и Россию, отметив, что это государство географически расположено очень близко к Латвии, но в плане ценностей находится очень далеко от нее. Министр также сказал, что пока РФ будет нарушать международное право и суверенитет других стран, Латвия будет выступать за санкции против нее и политику сдерживания.
Спикер Сейма Инара Мурниеце, которая взяла слово после Ринкевичса, почти полностью посвятила свою речь России.
Говоря о безопасности Латвии, она прямо назвала Россию «агрессивной державой», подчеркнув, что «российские военные учения «Запад-2017» были проверкой сил для захвата стран Балтии и полномасштабной конвенциональной войны против НАТО в Европе».
Мурниеце также отметила влияние России на грядущие латвийские парламентские выборы.
«Во время предвыборной кампании нужно считаться с внешними нападениями в рамках информационной войны, а также с тем, что в предвыборную борьбу включатся отдельные российские СМИ и кремлевские экономические и политические агенты влияния. Угрозой для независимости государства также являются попытки «похищения страны» и коррупция», — заявила она.
Интересно, что на наличие коррупции в Латвии указывают многие авторитетные европейские и американские источники, что лишний раз говорит о серьезности проблемы.
Возможно, политикам следует думать о том, как искоренить это явление, чтобы лишний раз не давать России карт-бланш. Но все мы знаем, что найти виновного в проблеме куда легче, чем ее решить, а крики о российской угрозе безотказно действуют на латышского избирателя, на что Мурниеце, видимо, опять и рассчитывает, желая сохранить свое кресло.
Андрей Солопенко
А как может призма попасть в ядро?))))« ответить
No money no NATA« ответить
нет своей армии приходится кормить чужую, Омериканские пенсионеры на гаваях отдыхают, лотышкие у супермаркетов побираются в помойках
Попасть в ядро ЕС могут только наши дети, збежав из Латвии в Европу на работу или учёбу. Остальные попали в ядро задницы, инным словом в очко!« ответить
Пидорас однако, что с него взять« ответить
шерочка с машерочкой этот ринька с муркой. два представителя секс меньшинств решили обсудить как еще наср..ть России на голову. Промахнулись и обос..рали друг друга.« ответить
Rinkeviča kungam un Mūrnieces kundzei 100℅ taisnība. Tikai sadarbība ES un NATO ietvaros ļauj saglabāt valstisko neatkarību un ekonomisko stabilitāti!« ответить
ринкевичу самому смешно от своих фантазий,насчёт неаткарибы и экономической стабильности в латвии !!!« ответить
Сохранить национальную независимость и экономическую стабильность? это как?« ответить
В воздухе висит угроза Майдана и Революционного захвата власти Русско-Язычными и не гражданами, из за возможного закрытия Русских школ.
Медицина в заднице, цены растут, пенсионеры голодают.... Стабильно вымираем?
Un ta ir taisniba, ta ka es esmu debils..« ответить
В психологии это называется когнитивный диссонанс, или столкновение с реальностью. Позже наступает горькое прозрение и горькое разочарование со склонностью к суициду, но многого уже не вернуть.« ответить
Осталось в ядро попасть.))))« ответить
если кое кто нагнется то мартиньш попадет.« ответить
Кукареку!!« ответить
Американские адвокаты поддержали законопроект 666 о запрете секса с животными.« ответить
P.S.Секс с Ринкевичем приравнивается к сексу с животным!