Во вторую неделю января в Латвию может прийти зима(3)

Лента новостей
Басков готовится к подлому удару от Лопыревой Розенвалдс: этнические вопросы больше волнуют политиков, чем общество Трамп: это мы победили ИГИЛ, а не Путин Прогноз на 2018 год: худший год со времен Второй мировой войны Экс-глава Каталонии рассмешил Мадрид нелепым требованием Telegram Дурова в Иране стал системой связи восставших Во вторую неделю января в Латвию может прийти зима Это Россия: опубликован «безумный» трейлер чемпионата мира по футболу Как знаки зодиака проводят главную ночь года
Eще в разделе
Ампутированые пальцы и ожоги: медики напоминают об ужасах Нового года Первый день нового года Латвия встретит рекордным теплом Видеоэксперимент: трагедия пятилетнего Вани Берладина может повториться 31 декабря и 1 января рижский общественный транспорт будет бесплатным Парень спас от рук “хозяина”, замученного практически до смерти пса
Виталий Вавилкин
15:59 31.12.2017
Наша Латвия / Погода

Возможно, во вторую неделю января в Латвии по крайней мере на несколько дней установится мороз, свидетельствует прогноз погоды.

В первый день января по всей Латвии ожидаются осадки, температура повысится до +3..+7 градусов. В последующие дни осадков станет меньше и немного похолодает.

 

Возможно, с 7 января в Латвию придет антициклон с более сухой и холодной погодой. Вероятность такого прогноза составляет 60%.

 

Как сообщалось, этой зимой температура еще ни разу не опускалась ниже -7 градусов. Долгосрочные прогнозы сообщают о теплой погоде в январе и феврале, но статистически маловероятно, что не будет ни одной полосы холода.

LETA / Фото
Комментарии (3)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Иван 16:02 31:12:2017

Меньше счета за отопление!А в остальном без зимы-нехорошо!!

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 16:07 31:12:2017

Normālās mājās ir normāli apkures rēķini.

« ответить
Profile_default
Kaupēns 19:32 31:12:2017

Ja kādam krievam tas nepatīk , viņš var izvākties. Nav naudas , varu palīdzēt.

« ответить

Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
28.12.2017

Особенности натурных съемок (10)