В первый день января по всей Латвии ожидаются осадки, температура повысится до +3..+7 градусов. В последующие дни осадков станет меньше и немного похолодает.
Возможно, с 7 января в Латвию придет антициклон с более сухой и холодной погодой. Вероятность такого прогноза составляет 60%.
Как сообщалось, этой зимой температура еще ни разу не опускалась ниже -7 градусов. Долгосрочные прогнозы сообщают о теплой погоде в январе и феврале, но статистически маловероятно, что не будет ни одной полосы холода.
Меньше счета за отопление!А в остальном без зимы-нехорошо!!« ответить
Normālās mājās ir normāli apkures rēķini.« ответить
Ja kādam krievam tas nepatīk , viņš var izvākties. Nav naudas , varu palīdzēt.« ответить