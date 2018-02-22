Водители засыпают за рулем

Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) начинает информационную кампанию «Остановись, пока не отключился!», принимая во внимание усталость водителей и их склонность буквально засыпать за рулем, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Засыпание за рулем автомобиля и хроническая усталость — одни из самых опасных факторов, вызывающих серьезные дорожно–транспортные происшествия.

Многие водители считают, что за рулем могут на 100% сосредоточиться только на дороге, однако мировые исследования показывают, что большинство водителей могут отключаться иногда даже на несколько секунд. Серьезных аварий удается избежать только благодаря счастливым стечениям обстоятельств. CSDD также осуществила эксперимент в этой области.

«Это исследование проводилось в период с 2011 по 2014 год. Специальным аппаратом измеряли признаки усталости водителей, проверили около 800 человек. У каждого восьмого был существенно повышен риск засыпания. Во время опроса каждый третий признался, что переживал так называемый секундный сон, — сообщил начальник отдела квалификации CSDD Юрис Тетерис.

Шоферы могут засыпать на время до 3 секунд. Поэтому в CSDD советуют подумать о гигиене сна. «Мы не высыпаемся, надо бы спать 7–8 часов, чтобы чувствовать себя бодрыми и продуктивно работать, находиться за рулем. Однако если чувствуете, что не можете сосредоточиться, клонит в сон, одолевает усталость, желательно остановиться на обочине и хотя бы 15 минут отдохнуть или поспать», — отмечает Тетерис.

Несмотря на то что общество не высыпается, водители слишком оптимистичны в оценке своей работоспособности; почти 40% считают, что у них нет проблемы с управлением транспортным средством. Так думают и те, у кого высокий риск засыпания.

Антон ГОРОДНИЦКИЙ.