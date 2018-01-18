Водка из похищенной латвийской бутылки за 1,3 миллиона долларов нашлась(4)

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Виталий Вавилкин
16:20 17.01.2018
Lifenews / Интересно

Похититель самой дорогой бутылки водки в мире не стал ее пить. Об этом РИА Новости рассказал Бриан Ингберг (Brian Ingberg), владелец копенгагенского бара Cafe 33, где она хранилась.

Бутылка «Руссо-балт», стоимость которой оценивается в 1,3 миллиона долларов (около 74 миллионов рублей), пропала из коллекции Ингберга 2 января. В совершении кражи подозревался бывший сотрудник, который мог использовать дубликаты ключей. Через три дня ее нашли на строительной площадке в 20 километрах от Копенгагена. По данным СМИ, она была уже пустой.

 

«Бутылка, когда ее нашла полиция, не была пустой. Ее не выпили, и она все еще была наполнена водкой», — опроверг он эту информацию. По его мнению, похититель избавился от трофея, потому что его спугнула шумиха в прессе.

 

Похищенная бутылка — самый дорогой предмет в его коллекции. Он позаимствовал ее у латвийской компании Dartz Motor Company и в течение шести месяцев выставлял в своем баре. Ценность экспоната объясняется тем, что бутылка изготовлена из золота и серебра, а насадка для фильтрации и пробка в форме двуглавого орла украшены бриллиантами.

 

По словам коллекционера, когда-нибудь он планирует сам выпить эту водку и снова наполнить бутылку напитком. Скорее всего, это будет алкоголь российского производства. «Но пока ехать в Россию я не собираюсь», — добавил он.

 

Инберг рассказал, что начал коллекционировать водку 20—25 лет назад.

 

«Сначала — потому что есть очень много красивых бутылок. Потом я начал открывать для себя различные вкусы водок. Сейчас в моей коллекции более 1200 бутылок со всего мира», — говорит он.

 

 

Lenta.ru / Фото
Комментарии (4)
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CCCP 16:26 17:01:2018

Водка которая травит глистов и других нечистей и лже патриотов?

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Иван 22:02 17:01:2018

Такого "патриотса"-только" дустом"!его водка(крутка) не "берет "алкашика.привыкший уже!хахаха днями и сутками- палаумный старикашка-хрень провркационную пишет!!

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Иван 22:03 17:01:2018

Такого "патриотса"-только" дустом"!его водка(крутка) не "берет "алкашика.привыкший уже!хахаха днями и сутками- палаумный старикашка-хрень провокационную пишет!!больной но-его вылечим!достал всех конкретно высерами своими(по национальному признаку),-нелюдь короче!

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Latviešu patriots 18:06 17:01:2018

Šnabi dzer tikai krievvalodīgie okupanti..

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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (5)