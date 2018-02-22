Водка ведет к слабоумию(17)

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Анатолий Тарасов
12:14 22.02.2018
Lifenews / Интересно

Неумеренное потребление алкоголя значительно повышает риск развития слабоумия, выяснила научная группа из Франции и Канады. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet Public Health.

Ученые проанализировали медицинские показатели 57353 пациентов больниц во Франции. У всех участников исследования была диагностирована ранняя деменция. 

 

Научная группа выяснила, что 38,9% пациентов имели серьезные проблемы с употреблением спиртных напитков, а 17,6% страдали от расстройств, вызванных алкоголизмом. 

 

Таким образом, у 56,5% пациентов с ранней деменцией была обнаружена прямая связь между употреблением алкоголя и развитием заболевания. Ученые подчеркивают, что подобные выводы равнозначно применимы как к мужчинам, так и к женщинам.

 

В своей работе специалисты отметили необходимость мер по сокращению масштабов употребления спиртного среди населения и своевременного медицинского вмешательства для борьбы с алкоголизмом.

РИА Новости / Фото
Комментарии (17)
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I.D. 12:23 22:02:2018

И Петя Мальдивский тому прямое доказательство :)))

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Саня 12:40 22:02:2018

Ну да, а Этот на рыбалке квас попивает под уху. Куда пропал-то кумир, в запое, что ли? :) Всё старые новости, максимум по телефону разговаривает, не выходя на люди. Петя, хоть не скрывает.

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I.D. 12:59 22:02:2018

А Петюне и скрывать нет смысла. Достаточно на морду лица посмотреть.

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Саня 13:01 22:02:2018

Зато у другого она прямо-таки лоснится, всё круглее и круглее. :)

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I.D. 13:12 22:02:2018

Другой на 10 или даже больше лет его старше. А поставь фото рядом и сравни :)))))

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Саня 13:31 22:02:2018

Петя- натурпродукт. Не стесняется своих лет, чай не девица красная, чтобы кожу подтягивать или щёки надувать :)

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I.D. 14:13 22:02:2018

Ещё неизвестно , что он там у себя подтягивает и в каких местах :))) А у Вовы молодая и очень красивая любимая женщина:)

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Саня 14:26 22:02:2018

"молодая и очень красивая любимая женщина"
Песков? Он не молод. :)

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I.D. 14:52 22:02:2018

Завидуешь ? Признайся :))Тоже такую хотел бы?Да, Михалыч?

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Саня 15:00 22:02:2018

Шведская семья? Не, я настоящим Мужчинам мешать не буду. Мы с Танькой Навкой, как-нибудь по-старинке.
Эти новые веяния моды, когда трое мужиков, нет, не моё :)

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Latviešu patriots 12:43 22:02:2018

Tāpēc krievi tādi ir, ka vodku rij bez jēgas! Alkonauti!

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>>>Latviešu patriots 12:43 22:02:2018 12:52 22:02:2018

прекращай пить валтер с оптимой 7%, моск у тебя высох

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Nek-to 13:39 22:02:2018

моск у тебя высох
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Gluposti postish'.
Tam iznachal'no nechemu soxnut' - odin rudiment...

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ИвАн 13:44 22:02:2018

Вижу, такие марки тебе знакомы.

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Жизнь 14:13 22:02:2018

Latviešu patriots пьет спиртик американский для разжигание костров, поэтому такой умный. Россия отстояла бренд "водка", поэтому и пишут эту статью, чтобы покупали американские виски и спиртик, которые являются отравой.

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Nek-to 13:37 22:02:2018

у 56,5% пациентов с ранней деменцией была обнаружена прямая связь между употреблением алкоголя и развитием заболевания
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Nu libo: iznachal'naja predraspolozhennost' k demencii vyzvala bol'shee potreblenie alkogolja.
Mexanizm formirovanija demencii raskrojte - mozhno budet govorit' ob drugom...

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Жизнь 14:03 22:02:2018

Водка ведет к слабоумию, поэтому в Латвии пьют самогонку. На центральном рынке официально продают вонючую шамурлу. Весь павильон воняет отравой.

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

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