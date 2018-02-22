Ученые проанализировали медицинские показатели 57353 пациентов больниц во Франции. У всех участников исследования была диагностирована ранняя деменция.
Научная группа выяснила, что 38,9% пациентов имели серьезные проблемы с употреблением спиртных напитков, а 17,6% страдали от расстройств, вызванных алкоголизмом.
Таким образом, у 56,5% пациентов с ранней деменцией была обнаружена прямая связь между употреблением алкоголя и развитием заболевания. Ученые подчеркивают, что подобные выводы равнозначно применимы как к мужчинам, так и к женщинам.
В своей работе специалисты отметили необходимость мер по сокращению масштабов употребления спиртного среди населения и своевременного медицинского вмешательства для борьбы с алкоголизмом.
И Петя Мальдивский тому прямое доказательство :)))« ответить
Ну да, а Этот на рыбалке квас попивает под уху. Куда пропал-то кумир, в запое, что ли? :) Всё старые новости, максимум по телефону разговаривает, не выходя на люди. Петя, хоть не скрывает.« ответить
А Петюне и скрывать нет смысла. Достаточно на морду лица посмотреть.« ответить
Зато у другого она прямо-таки лоснится, всё круглее и круглее. :)« ответить
Другой на 10 или даже больше лет его старше. А поставь фото рядом и сравни :)))))« ответить
Петя- натурпродукт. Не стесняется своих лет, чай не девица красная, чтобы кожу подтягивать или щёки надувать :)« ответить
Ещё неизвестно , что он там у себя подтягивает и в каких местах :))) А у Вовы молодая и очень красивая любимая женщина:)« ответить
"молодая и очень красивая любимая женщина"« ответить
Песков? Он не молод. :)
Завидуешь ? Признайся :))Тоже такую хотел бы?Да, Михалыч?« ответить
Шведская семья? Не, я настоящим Мужчинам мешать не буду. Мы с Танькой Навкой, как-нибудь по-старинке.« ответить
Эти новые веяния моды, когда трое мужиков, нет, не моё :)
Tāpēc krievi tādi ir, ka vodku rij bez jēgas! Alkonauti!« ответить
прекращай пить валтер с оптимой 7%, моск у тебя высох« ответить
моск у тебя высох« ответить
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Gluposti postish'.
Tam iznachal'no nechemu soxnut' - odin rudiment...
Вижу, такие марки тебе знакомы.« ответить
Latviešu patriots пьет спиртик американский для разжигание костров, поэтому такой умный. Россия отстояла бренд "водка", поэтому и пишут эту статью, чтобы покупали американские виски и спиртик, которые являются отравой.« ответить
у 56,5% пациентов с ранней деменцией была обнаружена прямая связь между употреблением алкоголя и развитием заболевания« ответить
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Nu libo: iznachal'naja predraspolozhennost' k demencii vyzvala bol'shee potreblenie alkogolja.
Mexanizm formirovanija demencii raskrojte - mozhno budet govorit' ob drugom...
Водка ведет к слабоумию, поэтому в Латвии пьют самогонку. На центральном рынке официально продают вонючую шамурлу. Весь павильон воняет отравой.« ответить