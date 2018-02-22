Неумеренное потребление алкоголя значительно повышает риск развития слабоумия, выяснила научная группа из Франции и Канады. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet Public Health.

Ученые проанализировали медицинские показатели 57353 пациентов больниц во Франции. У всех участников исследования была диагностирована ранняя деменция.

Научная группа выяснила, что 38,9% пациентов имели серьезные проблемы с употреблением спиртных напитков, а 17,6% страдали от расстройств, вызванных алкоголизмом.

Таким образом, у 56,5% пациентов с ранней деменцией была обнаружена прямая связь между употреблением алкоголя и развитием заболевания. Ученые подчеркивают, что подобные выводы равнозначно применимы как к мужчинам, так и к женщинам.

В своей работе специалисты отметили необходимость мер по сокращению масштабов употребления спиртного среди населения и своевременного медицинского вмешательства для борьбы с алкоголизмом.