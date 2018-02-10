Пить водку, безусловно, вредно. Но может ли быть от нее и польза? Диетолог Марият Мухина рассказывают о том, как можно применять водку без вреда организму в лечебных или косметических целях.

Водка не для мозга

Говорят, что некое «умеренное» потребление водки тормозит образование атеросклеротических бляшек, снижает риск возникновения стенокардии и ишемической болезни сердца, а также может уберечь от артритов.

На самом деле это мифы застойной традиции спаивания народа.

Неврологи, кардиологи, наркологи и другие специалисты считают, что водка или спиртовые настойки показаны только в качестве составляющих лекарственных препаратов. Дело в том, что водочные или спиртовые настои из некоторых трав более эффективно всасываются и действуют в организме (по сравнению с водным настоем или отваром).

Вот несколько вариантов употребления водки на пользу организму:

Настойки «от всего»

В зависимости от заболевания полезно употреблять немного водочной настойки на прополисе, лекарственных травах, шишках, орехах. Настойку прополиса применяют при кожных заболеваниях, настойка боярышника нормализует сердечный ритм и улучшает кровообращение, настойки пиона и ландыша помогают справиться с бессонницей или беспокойством.

Важно!

Любые настойки должен назначать лечащий врач с учетом тяжести заболевания и особенностей его протекания. Дозировку и схему лечения тоже прописывает доктор! Беременным и детям водка противопоказана в любом виде, даже в настойках!

Обеззараживающее и обезболивающее при травмах

Когда ничего более подходящего под рукой нет, можно промывать водкой небольшие раны, а также принять ее внутрь как противошоковое. Главное — это соблюдать минимальную дозу, около 30 грамм, иначе чувства притупляются настолько, что возникает риск усугубить травму. И выпить немного водки можно только сразу после травмы, чтобы снять первичное стрессовое состояние. Далее водка будет препятствовать срастанию костей и образованию костной мозоли.

Нельзя!

Принимать алкоголь в любых количествах при травме головы! Последствия даже одной рюмки непредсказуемы, вплоть до летального исхода. Все зависит от тяжести поражения мозга.

При зубной боли водку применяют для полосканий

В рот набирают немного чистой водки, держат в районе больного зуба около минуты и сплёвывают.

Для лечения герпеса (лихорадки на губе)

Пузырьки, появляющиеся при рецидивах герпеса, прижигают настойкой на березовых почках, а внутрь ее пьют по чайной ложке до пяти раз в сутки.

От перхоти

От перхоти неплохо помогают полоскания розмариновой настойкой, которая готовится из стакана водки и двух чайных ложек розмарина.

Тонизирование

В качестве тонизирующего средства применяют настойки на золотом корне, радиоле розовой или элеутерококке.

При бронхите

Используют густую смесь кедровых орехов с сахаром и водкой. Ингредиенты замешивают в определенных пропорциях и настаивают две недели. Такое лекарство нужно заготовить заранее и пить по мере необходимости по чайной ложке три раза в день.

Для нормализации сна

Достаточно принять 30 граммов водки в качестве альтернативы снотворному. При редком применении это средство работает безотказно. Правда, если прибегать к нему регулярно, то придется постепенно повышать дозу. Так и до алкоголизма недалеко.

Опасно употреблять водку при сахарном диабете, при заболеваниях печени, вирусном гепатите, гастрите и язве, пониженной кислотности, при сердечно-сосудистых заболеваниях.

От приступов кашля

При бронхитах и трахеитах можно выпить 20-25 граммов настойки водки на мёде или малине.

Для улучшения аппетита

Людям в состоянии кахексии (истощения) назначают маленькую рюмку водки перед едой. Это не значит, что ее нужно пить три раза в день перед завтраком, обедом и ужином. Но если вы чувствуете, что стали катастрофически мало есть, в организме не хватает питательных веществ, то можно изредка таким образом стимулировать пищеварение.

Важно!

Безопасного употребления водки внутрь не существует. Даже объем до 25-30 граммов в сутки формирует зависимость. Больший объем чрезвычайно вреден для организма.

Любовь к горячительным напиткам ведет к алкоголизму, поражению печени, почек, желудка, пищевода, сердечно-сосудистой системы, угнетению или перевозбуждению нервной системы, снижению мыслительных способностей и интеллекта.

Доза выше 450 грамм единовременно способна привести к остановке сердца или инсульту.

Растирания

Водка активизирует работу капилляров. Поэтому, войдя с мороза, можно слегка протереть замерзшие части тела водкой, но ни в коем случае не растирать жесткой тканью, как это советуют некоторые бабушки. Так можно повредить кожу и занести инфекцию. Растирания водкой или уксусом при повышенной температуре не рекомендуются детям, а до года жестко противопоказаны. Это может привести к спазмам периферических сосудов и отравлению. Жидкость испаряется с поверхности кожи, а температура внутри тела от данной процедуры никак не меняется.

Компрессы

При отитах, суставных болях, воспалительных процессах в горле, лактостазе — в любых случаях, когда необходимо местное прогревание. Прилив крови к месту наложения водочного компресса способствует ускорению процессов в органах, что помогает быстрее выздороветь. Ни в коем случае нельзя применять при гнойных воспалениях и на открытых ранах!

Кстати, при диетах водка, по мнению большинства диетологов, противопоказана. Дело в том, что она содержит большое количество так называемых «пустых калорий». Их организм принимает в первую очередь, но, понимая, что не насытился, требует свою законную порцию питательных веществ. И человеку ничего не остается, кроме как хорошенько поесть, желательно — чего-нибудь покалорийнее. При получении новой порции алкоголя картина повторяется.

В итоге все усилия, направленные на поддержание диеты, пропадают. В случае коктейлей на основе водки вред для фигуры многократно усиливается за счет сладких ликеров и соков. Как мы упоминали выше, водка стимулирует аппетит и пищеварительную систему, а это совершенно противопоказано при диете для снижения веса.