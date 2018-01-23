Военная стратегия США назвала конкурентами Соединенных Штатов Китай, Россию, КНДР и Иран. В документе отмечается, что «межгосударственное стратегическое соперничество, а не терроризм, теперь является основной обеспокоенностью в сфере национальной безопасности США». Также утверждается, что «Россия нарушила границы соседних стран и добивается права вето в решениях своих соседей в области экономики, дипломатии и безопасности».
«Эта концепция итожит то, что уже существует сегодня и что формировалось на протяжении последних лет. С точки зрения фактического состояния (отношений США и РФ) она ничего не меняет, но с точки зрения концептуальных подходов обобщает ту практическую политику и отношения, которые сложились между США и Россией», — сказал Гарбузов.
По его оценке, уже на протяжении нескольких лет США воспринимают внешнеполитическое поведение России как вызов своему мировому доминированию.
«А коль они так это воспринимают, то когда-то это должно было попасть в доктринальные документы. Так что здесь неожиданности никакой нет. И во всех остальных документах – и в концепции национальной безопасности, и в остальных документах Минобороны США. По всей видимости, за этим последуют какие-то заявления президента США. Думаю, что они будут выдерживаться в этом ключе, закрепленном в этом документе», — прогнозирует российский эксперт.
Что касается практических последствий документа, то, как полагает Гарбузов, их спектр будет широк: от «помощи тем государствам, которым якобы угрожает Россия» до «оценки событий при обсуждении в Совбезе ООН и в целом в ООН, до практических действий, связанных с расширением НАТО, помощью новым членам НАТО и тем государствам, которые собираются туда войти».
«Зоной внимания США сегодня является территория постсоветского пространства. Различными методами и способами они пытаются эту территорию держать в поле своего зрения… Вся стратегическая линия США направлена именно на это – подмять под себя бывшее советское наследство», — считает он.
Россия отвечает тем, что пытается создать и развивать различные интеграционные структуры на территории постсоветского пространства – экономической направленности и военно-политической, пытаясь тем самым «сохранить пояс безопасности вдоль наших границ», заключил Гарбузов.
ХОЧЕТСЯ НАПОМНИТЬ КЛОУНАМ ИЗ ФАШИНГТОНА:« ответить
ПО
ПОТСДАМСКОМУ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДОГОВОРУ
СТРАН-ПОБЕДИТЕЛЬНИЦ во ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ,
МЕЖДУ
КРЕМЛЁМ,ФАШИНГТОНОМ и ЛАНДОНОМ,
ВСЯ ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА,А ТАК ЖЕ
ЛАТВИЯ.ЛИТВА и ЭСТОНИЯ - ЭТО ЗОНА ЭКОНОМИЧЕСКИХ
И
ПОЛИТИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ КРЕМЛЯ...
ВОПРОС ДНЯ:
ЧТО В ЗОНЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ и ПОЛИТИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ РФ
ДЕЛАЕТ ОККУПАЦИОННАЯ АРМИЯ США и НАТО,
КОТОРЫЕ
ПО СУТИ,КРЫШУЮТ НАЦИСТСКИЕ ПРЕСТУПНЫЕ РЕЖИМЫ ЭТИХ СТРАН,
ФИЗИЧЕСКИ УНИЧТОЖАЯ НАСЕЛЕНИЕ СЛАВЯН,
ПРОЖИВАЮЩИХ В ЭТИХ СТРАНАХ.,ЛИШИВ СОТНИ ТЫСЯЧ ПРАВОСЛАВНЫХ СЛАВЯН
ИХ
ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ на ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ ЭТИХ
ПРИБАЛТИЙСКИХ СТРАН......
ПРИЧЁМ
ФАШИНГТОН и ГОСДЕП США В НАГЛУЮ АПАРТЕИД и ГЕНОЦИД СЛАВЯН
В
ПРИБАЛТИКЕ
НАЗЫВАЮТ "ЗАПАДНЫМИ ЦЕННОСТЯМИ" и "ЗАПАДНОЙ ДЕМОКРАТИЕЙ!
Противоречия интересов ЕС и США регулярно порождают всё новые конфликты. А Турция, которая ещё несколько лет назад была не против поучаствовать в разборках с Россией, по крайней мере опосредованно, облизываясь как минимум на Крым, после инспирированной американцами попытки госпереворота и поддержки ими же курдских сепаратистов дошла в конфронтации с США до той стадии, на которой закрывает на своей территории американские базы, закупает российские ПВО и бомбит американский аэродром в Рожаве.« ответить
Ещё недавно казавшаяся моно_литом западная коал_иция разваливается, ещё не вступив в бой.« ответить
быстрей бы "справедливая дерьмократическая" война 4 РЕЙХА с РОССИЕЙ, к которой РОССИЯ даже не будет подключать КИТАЙ, ИРАН и КНДР, и одна освободит весь мир от империи ЗЛА с фашингтоном и его ХОЛУЯМИ из ЕС, и тогда вся планета заживёт счастливо без фашистов - СЛАВА РОССИИ, ГЕРОЯМ СЛАВА!« ответить
Военная стратегия США — война с Россией - а пупок не развяжется« ответить
Пиндосы готовы воевать со всем миром за свой вонючий бакс« ответить
«Мы не знаем доподлинно, где по миру мы находимся — в военном смысле — и что делаем», — сказал в октябре сенатор Линдси Грэм, член сенатского комитета по делам вооруженных. Это было сказано после известия о том, что четверо военнослужащих из состава сил специальных операций были убиты в ходе боевого столкновения в Нигере, государстве на западе Африки. Грэм и другие сенаторы выразили свое неудовольствие по поводу размещения там вооруженных сил, но то, что самые элитные войска Америки разбросаны по всему миру, давно не секрет.« ответить
По данным, которые были предоставлены изданию TomDispatch Командованием специальных операций США, в 2017 году силы специальных операций США, включая «морских котиков» и армейских «зеленых беретов», были развернуты в 149 странах мира. Это примерно 75% всех государств планеты.« ответить
«Большинство американцев удивятся, если узнают, что силы специальных операций США размещены в трех четвертях стран планеты», — отмечает Уильям Хартунг, директор Проекта в сфере вооружений и безопасности Центра международной политики*. «Почти или полностью отсутствует прозрачность в вопросе о том, что они делают в этих странах, укрепляют ли их действия безопасность или провоцируют еще большую напряженность и конфликты».
самые элитные войска Америки разбросаны по всему миру, давно не секрет............« ответить
Это целые подразделения трансгендеров и геев Вы называете элитными войсками?
Смешно!
А чего это ты мне своих заднеприводных приписываешь?! :)« ответить
ASV, atšķirībā no otrās šķiras valsts Krievijas ir dominējošā pasaules lielvalsts.« ответить
22 янв – РИА Новости. Китай и Россия должны совместно противодействовать давлению со стороны США, заявил военный атташе посольства КНР в РФ генерал-майор Куй Яньвэй.« ответить
Доминируют они только над шавками и шлюндрами типа тебя! :)« ответить
Педриот ты так вообще ошибка природы-тебя за одно то что ты делишь людей по сортам грохнуть надо было бы по законам военного времени« ответить
А старичек возомнил себя Наполеоном или Гитлером. А истории то он не знает. Глупышка.« ответить
а пускай вернут штат техас мексике« ответить
Аляска - это Россия! Калифорния, Техас, Нью-Мексико, Аризона - Мексика!« ответить
И ещё: Белые оккупанты, чемодан, вокзал, историческая Родина в 24 часа!
Время пошло! :)