Военная стратегия США подытоживает отношения с Россией, как они складывались в последние годы, теперь можно ждать, что стратегическое соперничество двух стран будет отражено и в других важных документах, прогнозирует заместитель директора института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

Военная стратегия США назвала конкурентами Соединенных Штатов Китай, Россию, КНДР и Иран. В документе отмечается, что «межгосударственное стратегическое соперничество, а не терроризм, теперь является основной обеспокоенностью в сфере национальной безопасности США». Также утверждается, что «Россия нарушила границы соседних стран и добивается права вето в решениях своих соседей в области экономики, дипломатии и безопасности».

«Эта концепция итожит то, что уже существует сегодня и что формировалось на протяжении последних лет. С точки зрения фактического состояния (отношений США и РФ) она ничего не меняет, но с точки зрения концептуальных подходов обобщает ту практическую политику и отношения, которые сложились между США и Россией», — сказал Гарбузов.

По его оценке, уже на протяжении нескольких лет США воспринимают внешнеполитическое поведение России как вызов своему мировому доминированию.

«А коль они так это воспринимают, то когда-то это должно было попасть в доктринальные документы. Так что здесь неожиданности никакой нет. И во всех остальных документах – и в концепции национальной безопасности, и в остальных документах Минобороны США. По всей видимости, за этим последуют какие-то заявления президента США. Думаю, что они будут выдерживаться в этом ключе, закрепленном в этом документе», — прогнозирует российский эксперт.

Что касается практических последствий документа, то, как полагает Гарбузов, их спектр будет широк: от «помощи тем государствам, которым якобы угрожает Россия» до «оценки событий при обсуждении в Совбезе ООН и в целом в ООН, до практических действий, связанных с расширением НАТО, помощью новым членам НАТО и тем государствам, которые собираются туда войти».

«Зоной внимания США сегодня является территория постсоветского пространства. Различными методами и способами они пытаются эту территорию держать в поле своего зрения… Вся стратегическая линия США направлена именно на это – подмять под себя бывшее советское наследство», — считает он.

Россия отвечает тем, что пытается создать и развивать различные интеграционные структуры на территории постсоветского пространства – экономической направленности и военно-политической, пытаясь тем самым «сохранить пояс безопасности вдоль наших границ», заключил Гарбузов.