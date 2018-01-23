Военная стратегия США — война с Россией(19)

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Анатолий Тарасов
09:20 23.01.2018
В мире / Политика

Военная стратегия США подытоживает отношения с Россией, как они складывались в последние годы, теперь можно ждать, что стратегическое соперничество двух стран будет отражено и в других важных документах, прогнозирует заместитель директора института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

Военная стратегия США назвала конкурентами Соединенных Штатов Китай, Россию, КНДР и Иран. В документе отмечается, что «межгосударственное стратегическое соперничество, а не терроризм, теперь является основной обеспокоенностью в сфере национальной безопасности США». Также утверждается, что «Россия нарушила границы соседних стран и добивается права вето в решениях своих соседей в области экономики, дипломатии и безопасности».

 

«Эта концепция итожит то, что уже существует сегодня и что формировалось на протяжении последних лет. С точки зрения фактического состояния (отношений США и РФ) она ничего не меняет, но с точки зрения концептуальных подходов обобщает ту практическую политику и отношения, которые сложились между США и Россией», — сказал Гарбузов.

 

По его оценке, уже на протяжении нескольких лет США воспринимают внешнеполитическое поведение России как вызов своему мировому доминированию.

 

«А коль они так это воспринимают, то когда-то это должно было попасть в доктринальные документы. Так что здесь неожиданности никакой нет. И во всех остальных документах – и в концепции национальной безопасности, и в остальных документах Минобороны США. По всей видимости, за этим последуют какие-то заявления президента США. Думаю, что они будут выдерживаться в этом ключе, закрепленном в этом документе», — прогнозирует российский эксперт.

 

Что касается практических последствий документа, то, как полагает Гарбузов, их спектр будет широк: от «помощи тем государствам, которым якобы угрожает Россия» до «оценки событий при обсуждении в Совбезе ООН и в целом в ООН, до практических действий, связанных с расширением НАТО, помощью новым членам НАТО и тем государствам, которые собираются туда войти».

 

«Зоной внимания США сегодня является территория постсоветского пространства. Различными методами и способами они пытаются эту территорию держать в поле своего зрения… Вся стратегическая линия США направлена именно на это – подмять под себя бывшее советское наследство», — считает он.

 

Россия отвечает тем, что пытается создать и развивать различные интеграционные структуры на территории постсоветского пространства – экономической направленности и военно-политической, пытаясь тем самым «сохранить пояс безопасности вдоль наших границ», заключил Гарбузов.

РИА Новости / Фото
Комментарии (19)
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ПРИВЕТ из ПСКОВА 09:41 23:01:2018

ХОЧЕТСЯ НАПОМНИТЬ КЛОУНАМ ИЗ ФАШИНГТОНА:
ПО
ПОТСДАМСКОМУ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДОГОВОРУ
СТРАН-ПОБЕДИТЕЛЬНИЦ во ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ,
МЕЖДУ
КРЕМЛЁМ,ФАШИНГТОНОМ и ЛАНДОНОМ,
ВСЯ ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА,А ТАК ЖЕ
ЛАТВИЯ.ЛИТВА и ЭСТОНИЯ - ЭТО ЗОНА ЭКОНОМИЧЕСКИХ
И
ПОЛИТИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ КРЕМЛЯ...
ВОПРОС ДНЯ:
ЧТО В ЗОНЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ и ПОЛИТИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ РФ
ДЕЛАЕТ ОККУПАЦИОННАЯ АРМИЯ США и НАТО,
КОТОРЫЕ
ПО СУТИ,КРЫШУЮТ НАЦИСТСКИЕ ПРЕСТУПНЫЕ РЕЖИМЫ ЭТИХ СТРАН,
ФИЗИЧЕСКИ УНИЧТОЖАЯ НАСЕЛЕНИЕ СЛАВЯН,
ПРОЖИВАЮЩИХ В ЭТИХ СТРАНАХ.,ЛИШИВ СОТНИ ТЫСЯЧ ПРАВОСЛАВНЫХ СЛАВЯН
ИХ
ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ на ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ ЭТИХ
ПРИБАЛТИЙСКИХ СТРАН......
ПРИЧЁМ
ФАШИНГТОН и ГОСДЕП США В НАГЛУЮ АПАРТЕИД и ГЕНОЦИД СЛАВЯН
В
ПРИБАЛТИКЕ
НАЗЫВАЮТ "ЗАПАДНЫМИ ЦЕННОСТЯМИ" и "ЗАПАДНОЙ ДЕМОКРАТИЕЙ!

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Ты суслика видишь? 09:53 23:01:2018

Противоречия интересов ЕС и США регулярно порождают всё новые конфликты. А Турция, которая ещё несколько лет назад была не против поучаствовать в разборках с Россией, по крайней мере опосредованно, облизываясь как минимум на Крым, после инспирированной американцами попытки госпереворота и поддержки ими же курдских сепаратистов дошла в конфронтации с США до той стадии, на которой закрывает на своей территории американские базы, закупает российские ПВО и бомбит американский аэродром в Рожаве.

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Ты суслика видишь? 09:59 23:01:2018

Ещё недавно казавшаяся моно_литом западная коал_иция разваливается, ещё не вступив в бой.

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маршал жуков 11:10 23:01:2018

быстрей бы "справедливая дерьмократическая" война 4 РЕЙХА с РОССИЕЙ, к которой РОССИЯ даже не будет подключать КИТАЙ, ИРАН и КНДР, и одна освободит весь мир от империи ЗЛА с фашингтоном и его ХОЛУЯМИ из ЕС, и тогда вся планета заживёт счастливо без фашистов - СЛАВА РОССИИ, ГЕРОЯМ СЛАВА!

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ваня 12:24 23:01:2018

Военная стратегия США — война с Россией - а пупок не развяжется

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22 09:58 23:01:2018

Пиндосы готовы воевать со всем миром за свой вонючий бакс

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Ты суслика видишь? 10:01 23:01:2018

«Мы не знаем доподлинно, где по миру мы находимся — в военном смысле — и что делаем», — сказал в октябре сенатор Линдси Грэм, член сенатского комитета по делам вооруженных. Это было сказано после известия о том, что четверо военнослужащих из состава сил специальных операций были убиты в ходе боевого столкновения в Нигере, государстве на западе Африки. Грэм и другие сенаторы выразили свое неудовольствие по поводу размещения там вооруженных сил, но то, что самые элитные войска Америки разбросаны по всему миру, давно не секрет.

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Ты суслика видишь? 10:02 23:01:2018

По данным, которые были предоставлены изданию TomDispatch Командованием специальных операций США, в 2017 году силы специальных операций США, включая «морских котиков» и армейских «зеленых беретов», были развернуты в 149 странах мира. Это примерно 75% всех государств планеты.
«Большинство американцев удивятся, если узнают, что силы специальных операций США размещены в трех четвертях стран планеты», — отмечает Уильям Хартунг, директор Проекта в сфере вооружений и безопасности Центра международной политики*. «Почти или полностью отсутствует прозрачность в вопросе о том, что они делают в этих странах, укрепляют ли их действия безопасность или провоцируют еще большую напряженность и конфликты».

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для- Ты суслика видишь? 09:53 23:01:2018 11:20 23:01:2018

самые элитные войска Америки разбросаны по всему миру, давно не секрет............
Это целые подразделения трансгендеров и геев Вы называете элитными войсками?
Смешно!

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Ты суслика видишь? 13:13 23:01:2018

А чего это ты мне своих заднеприводных приписываешь?! :)

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Latviešu patriots 10:06 23:01:2018

ASV, atšķirībā no otrās šķiras valsts Krievijas ir dominējošā pasaules lielvalsts.

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СМЕРШ 10:23 23:01:2018

22 янв – РИА Новости. Китай и Россия должны совместно противодействовать давлению со стороны США, заявил военный атташе посольства КНР в РФ генерал-майор Куй Яньвэй.

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Ты суслика видишь? 10:24 23:01:2018

Доминируют они только над шавками и шлюндрами типа тебя! :)

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Маячок 10:26 23:01:2018

Педриот ты так вообще ошибка природы-тебя за одно то что ты делишь людей по сортам грохнуть надо было бы по законам военного времени

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**** 10:10 23:01:2018

А старичек возомнил себя Наполеоном или Гитлером. А истории то он не знает. Глупышка.

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айболит 10:13 23:01:2018

а пускай вернут штат техас мексике

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Ты суслика видишь? 13:16 23:01:2018

Аляска - это Россия! Калифорния, Техас, Нью-Мексико, Аризона - Мексика!
И ещё: Белые оккупанты, чемодан, вокзал, историческая Родина в 24 часа!
Время пошло! :)

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12

Мнение
79942-col15
Павел Кириллов
22.01.2018

Юноша: И с такими мешками вы хотите в новую Латвию? (18)

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