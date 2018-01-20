По словам министра, фактически военная операция против курдских вооруженных формирований (YPG) в районе Африна уже началась.
Турция считает эти отряды террористическими.
По словам турецкого министра, «террористические организации» будут изгнаны из города в течение ближайших суток.
Как сообщает BBC, в ночь на 17 января турецкая артиллерия начала массированные обстрелы курдского анклава у Африна. Курдские ополченцы входят в коалицию Сирийские демократические силы, которая противостоит правительству Сирии и запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство».
Ideāls virsraksts, kas labi rakturo krievijas militāristus. Bravo!« ответить
Обратись к психиатру. Может еще не подно.« ответить
слышь,тупоголоый,если не знаешь русского языка-тогда не тявкай!!!!!"сбежали" и "покинули"-ЕСТЬ ДВЕ БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ« ответить
ruskije napadajet na slabih,turcija eta nato ,nado svalit...« ответить
Virsrakstā bija сбежали loh!« ответить
Русские всегда были жалкими трусами« ответить
готов за слова ответить уебище?« ответить
курды все хотели торговаться с асадом.« ответить
не вышло.
теперь их число несколько уменьшат турки.
в следующий раз курды станут сговорчивее.
да и дядя сэм снова не помог.
svalit-mukt tupica sam.....« ответить
Реакция ЛВ_патриота понятна и предсказуема. Странно, что он не возмутился присутствию турецкой армии на территории суверенной Сирии без приглашения сирийских властей. Просто считается, что на территории Украины в ДНР и ЛНР якобы присутствует российская армия, и это всех сильно беспокоит. А в Сирию лезут турки, америкосы и др. и это почему-то в цивилизованом мире считается нормальным.« ответить
Вы уж тогда или международное право поменяйте, или признайте право России защищать интересы русских в любой точке мира.
Tur jau tā lieta,ka virsraksts neatbilst rakstam, un nav ko priecāties par melīgu propogandu,gan no Krievijas puses,gan rietumu puses ;)« ответить
Покинули перед бомбежкой а не сбежали!« ответить
Лечитесь, Бучельников или ответственный редактор. Это вы сбежите, если вам подпалить ваши хвосты. В следующий раз думайте над заголовками. А то совсем пожелтели, дешевки.« ответить
Обнаглели эти журнашлюшки. Российские военнослужащие решили покинуть сирийский город, чтоб не мешать туркам уничтожать террористов.« ответить
Буча пишет так, как пишет жёлтенькая лживая газетёнка. Вести совсем пожелтели.
Разве в России считают курдов террористами, неужели?:)))« ответить
Война - вещь безжалостная , курды часть Сирии объявили своей территорией и не идут на компромиссы . Турция , наверно , попробует их заставить подумать о своём поведении , хотя надежность поступков турков не вызывает доверия.Время покажет, что из этого получится . Но почему дали такое название этому новосному абзацу не понятно , наверно чтобы русофобы выпили лишнюю кружку пива после такой " превосходной" новости.« ответить
выведите как корчится Patriots, и слабаками обзывает и никчёмными вояками, а Вы все на мат не переходите , ему же Главное - вывести из себя , чтобы вы соответствовали его модели - матерщинники , тупые и однобокие русские, те есть русские могут быть только такими. Какая то там правда его вообще не волнует .« ответить
Patriots,ты хоть почитай инет( включая твоих спонсоров).« ответить
Или тебе за это не платят?
Ну а вести конечно дерьмоватый сайт если такие псаки даже просто copy+ paste не могут сделать
Ну какое гусадарство такие и дебилы
Man pilnīgi pietiek ar Latvijas saitiem un forumiem, ķā arī google, vikipedija utt Latviešu valodā« ответить
Ну так и читай эти сайты, чтож ты окупантские то читаешь%?« ответить
Платят больше или кроме латышского языка ума не хватает?
Тем более что ее написал krievs.
Жду ответа, знаю что ты держишь руку на пульсе.
Сразу видно что статья либерала. Если россииская армия покинула, то это не значит что сбежала. Это НАТО свалит , если будет наступление где нибудь. В памперсах. Мало верю статье посмотрим новости. А если и покинула то только по договоренности и давно бы об этом везде говорили.« ответить
Как пучит кремлеботов, ведь по их мнению расеяне не знают, что значит сбежать, они всегда бьются до последнего патрона, а потом идут в рукопашную, и конечно же никогда не сдаются, а только гибнут в неравном бою, наложив вокруг себя кучи жалких врагов.:))« ответить
Вообще то здесь сбежал только автор ака бучельников, остальные предусмотрительно отошли, но либерастня уже все заблевала от радости« ответить
Русские за три месяца добежали от Бреста до самой Мацквы, а назад шли три года, так что ничего удивительного, воевать-то могут только со слабым противником, и при численном превосходстве в разы.« ответить
Ну как бы за 3 года до берлина дошли, остальные на все готовенькое приперлись, и немцы это не слабый противник, в отличие от лабутятины« ответить
РидаХтр или пиши название статьи правильно или иди учись правописанию.« ответить
Трактуй правильно или не погань русский язык, - мой тебе совет.
Вон Бартецкий не хотел слушать то, что я ему говорил и где он сейчас?
Пришлось срочно ноги уносить по добру - по здорову?