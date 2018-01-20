Военные РФ сбежали из города, на который наступает турецкая армия(30)

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Владимир Бучельников
17:30 19.01.2018
В мире / Война

Российские военнослужащие решили покинуть сирийский город Африн, чтобы избежать столкновений с турецкой армией, которая проводит операцию против курдских ополченцев на севере Сирии. Об этом заявил глава Минобороны Турции Нуреттин Джаникли, передает Polit.ru.

По словам министра, фактически военная операция против курдских вооруженных формирований (YPG) в районе Африна уже началась.

 

Турция считает эти отряды террористическими.

 

По словам турецкого министра, «террористические организации» будут изгнаны из города в течение ближайших суток.

 

Как сообщает BBC, в ночь на 17 января турецкая артиллерия начала массированные обстрелы курдского анклава у Африна. Курдские ополченцы входят в коалицию Сирийские демократические силы, которая противостоит правительству Сирии и запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство».

Polit.ru / Фото
Комментарии (30)
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Latviešu patriots 17:19 19:01:2018

Ideāls virsraksts, kas labi rakturo krievijas militāristus. Bravo!

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жора 17:24 19:01:2018

Обратись к психиатру. Может еще не подно.

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Latviešu patriots-у 17:27 19:01:2018

слышь,тупоголоый,если не знаешь русского языка-тогда не тявкай!!!!!"сбежали" и "покинули"-ЕСТЬ ДВЕ БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ

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kabanov 17:35 19:01:2018

ruskije napadajet na slabih,turcija eta nato ,nado svalit...

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Latviešu patriots 17:37 19:01:2018

Virsrakstā bija сбежали loh!

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ваня 18:05 19:01:2018

Русские всегда были жалкими трусами

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васе 18:35 19:01:2018

готов за слова ответить уебище?

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dlz77 19:12 19:01:2018

курды все хотели торговаться с асадом.
не вышло.
теперь их число несколько уменьшат турки.
в следующий раз курды станут сговорчивее.
да и дядя сэм снова не помог.

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lavrov 20:00 19:01:2018

svalit-mukt tupica sam.....

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федя 20:09 19:01:2018

Реакция ЛВ_патриота понятна и предсказуема. Странно, что он не возмутился присутствию турецкой армии на территории суверенной Сирии без приглашения сирийских властей. Просто считается, что на территории Украины в ДНР и ЛНР якобы присутствует российская армия, и это всех сильно беспокоит. А в Сирию лезут турки, америкосы и др. и это почему-то в цивилизованом мире считается нормальным.
Вы уж тогда или международное право поменяйте, или признайте право России защищать интересы русских в любой точке мира.

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Noris 23:30 19:01:2018

Tur jau tā lieta,ka virsraksts neatbilst rakstam, un nav ko priecāties par melīgu propogandu,gan no Krievijas puses,gan rietumu puses ;)

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СССР 23:57 19:01:2018

Покинули перед бомбежкой а не сбежали!

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жора 17:22 19:01:2018

Лечитесь, Бучельников или ответственный редактор. Это вы сбежите, если вам подпалить ваши хвосты. В следующий раз думайте над заголовками. А то совсем пожелтели, дешевки.

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Точно 17:58 19:01:2018

Обнаглели эти журнашлюшки. Российские военнослужащие решили покинуть сирийский город, чтоб не мешать туркам уничтожать террористов.
Буча пишет так, как пишет жёлтенькая лживая газетёнка. Вести совсем пожелтели.

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Олднако 18:43 19:01:2018

Разве в России считают курдов террористами, неужели?:)))

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Платон 21:14 19:01:2018

Война - вещь безжалостная , курды часть Сирии объявили своей территорией и не идут на компромиссы . Турция , наверно , попробует их заставить подумать о своём поведении , хотя надежность поступков турков не вызывает доверия.Время покажет, что из этого получится . Но почему дали такое название этому новосному абзацу не понятно , наверно чтобы русофобы выпили лишнюю кружку пива после такой " превосходной" новости.

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Ребята, 21:24 19:01:2018

выведите как корчится Patriots, и слабаками обзывает и никчёмными вояками, а Вы все на мат не переходите , ему же Главное - вывести из себя , чтобы вы соответствовали его модели - матерщинники , тупые и однобокие русские, те есть русские могут быть только такими. Какая то там правда его вообще не волнует .

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Latviešu obsos 17:34 19:01:2018

Patriots,ты хоть почитай инет( включая твоих спонсоров).
Или тебе за это не платят?
Ну а вести конечно дерьмоватый сайт если такие псаки даже просто copy+ paste не могут сделать
Ну какое гусадарство такие и дебилы

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Latviešu patriots 17:41 19:01:2018

Man pilnīgi pietiek ar Latvijas saitiem un forumiem, ķā arī google, vikipedija utt Latviešu valodā

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Latviešu obsos 20:01 19:01:2018

Ну так и читай эти сайты, чтож ты окупантские то читаешь%?
Платят больше или кроме латышского языка ума не хватает?
Тем более что ее написал krievs.
Жду ответа, знаю что ты держишь руку на пульсе.

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Заголовок 17:38 19:01:2018

Сразу видно что статья либерала. Если россииская армия покинула, то это не значит что сбежала. Это НАТО свалит , если будет наступление где нибудь. В памперсах. Мало верю статье посмотрим новости. А если и покинула то только по договоренности и давно бы об этом везде говорили.

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Ага 18:46 19:01:2018

Как пучит кремлеботов, ведь по их мнению расеяне не знают, что значит сбежать, они всегда бьются до последнего патрона, а потом идут в рукопашную, и конечно же никогда не сдаются, а только гибнут в неравном бою, наложив вокруг себя кучи жалких врагов.:))

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22 19:04 19:01:2018

Вообще то здесь сбежал только автор ака бучельников, остальные предусмотрительно отошли, но либерастня уже все заблевала от радости

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Ну как бы 19:28 19:01:2018

Русские за три месяца добежали от Бреста до самой Мацквы, а назад шли три года, так что ничего удивительного, воевать-то могут только со слабым противником, и при численном превосходстве в разы.

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22 22:06 19:01:2018

Ну как бы за 3 года до берлина дошли, остальные на все готовенькое приперлись, и немцы это не слабый противник, в отличие от лабутятины

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Latviešu patriots 17:45 19:01:2018

РидаХтр или пиши название статьи правильно или иди учись правописанию.
Трактуй правильно или не погань русский язык, - мой тебе совет.
Вон Бартецкий не хотел слушать то, что я ему говорил и где он сейчас?
Пришлось срочно ноги уносить по добру - по здорову?

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12

Мнение
6368172-col15
Павел Кириллов
19.01.2018

Прибалтизация Финляндии: Латвия научит финнов обороняться от России (2)