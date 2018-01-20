Российские военнослужащие решили покинуть сирийский город Африн, чтобы избежать столкновений с турецкой армией, которая проводит операцию против курдских ополченцев на севере Сирии. Об этом заявил глава Минобороны Турции Нуреттин Джаникли, передает Polit.ru.

По словам министра, фактически военная операция против курдских вооруженных формирований (YPG) в районе Африна уже началась.

Турция считает эти отряды террористическими.

По словам турецкого министра, «террористические организации» будут изгнаны из города в течение ближайших суток.

Как сообщает BBC, в ночь на 17 января турецкая артиллерия начала массированные обстрелы курдского анклава у Африна. Курдские ополченцы входят в коалицию Сирийские демократические силы, которая противостоит правительству Сирии и запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство».