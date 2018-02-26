У истребителя F-16, вылетевшего с авиабазы Мисава, загорелся двигатель. Пилот решил вернуться на базу и, чтобы обезопасить себя, сбросил подвесные топливные баки. Два увесистых баллона с полутора тоннами топлива в каждом рухнули в озеро, подняв 15-метровый столб воды и лишь по счастливой случайности не задев шхуны местных рыбаков.

Только за 2017 год в Японии зарегистрировали 25 происшествий, связанных с американскими самолетами и вертолетами. Впрочем, военнослужащие США успели наломать дров во многих государствах, где развернуты их базы.

Второе в Азии место после Японии по количеству летных происшествий самолетов ВВС США занимает Южная Корея. В мае 2003-го американский истребитель F-16 потерпел крушение вскоре после взлета с базы «Осан» в 50 километрах к юго-востоку от Сеула. Пилот катапультировался и благополучно приземлился, а самолет упал рядом с оживленной автотрассой. Обломок повредил линию электропередачи, оставив без света ряд населенных пунктов.

Ранее, в январе того же года, неподалеку от Сеула разбился американский разведывательный самолет U-2. Пилот катапультировался и выжил, но его машина при падении взорвалась и убила четырех местных жителей. А в августе 2003-го американский самолет С-12 рухнул на жилые пригороды южнокорейской столицы, повредив несколько домов. Погибли оба летчика, но на земле, к счастью, никто не пострадал.

Доставалось от заокеанских союзников и европейским странам — членам НАТО. В августе 2015 года в Баварии разбился американский F-16. Из-за отказа двигателя истребитель рухнул на лесной массив рядом с городом Кройсен, пилот успешно катапультировался. Вспыхнувший лес удалось быстро потушить только благодаря тому, что рядом находилась пожарная часть.

Если многие инциденты можно списать на ошибки в пилотировании и технические неполадки, то катастрофа, произошедшая в Италии ровно 20 лет назад — в феврале 1998 года, — прямое следствие лихачества американских военных. Самолет радиоэлектронной разведки EA-6B корпуса морской пехоты США выполнял тренировочный полет над южными Альпами неподалеку от города Кавалезе и горнолыжного курорта в Доломитах. Пилоты, которым запрещено снижаться ниже 2000 футов (610 метров), решили покуражиться и нарушили все мыслимые и немыслимые предписания, опустившись до 110 метров. В условиях плохой видимости они не заметили канатную дорогу. Самолет на полной скорости перебил крылом стальные тросы, в результате чего в пропасть рухнул фуникулер с туристами и горнолыжниками. Все 20 человек, находившиеся на подъемнике, погибли.

Позже, уже в американском суде, летчики объяснили свое преступление желанием «повеселиться» и «поснимать красивые пейзажи». Никто из них особенно не раскаивался. Более того, сразу после катастрофы экипаж уничтожил пленки бортового видеорегистратора. Тем не менее обоих обвиняемых в 1999 году оправдали, ограничившись их увольнением из рядов вооруженных сил, что вызвало негодование европейской общественности. Семьям погибших власти США выплатили денежные компенсации.

Не отстают от своих «крылатых» братьев по оружию и военнослужащие сухопутных войск США. Интенсивное наращивание американского военного присутствия в странах Восточной Европы повлекло за собой целую череду инцидентов. Так, в январе 2017-го в Польше произошло сразу несколько дорожно-транспортных происшествий. Сначала американский внедорожник Humvee врезался в пассажирский автобус у города Жагань, в результате чего пострадали два местных жителя. Чуть позже грузовик армии США едва не улетел в кювет у города Свидница. Водитель в последний момент выкрутил руль и поймал машину, однако несколько десятков незакрепленных в кузове снарядов для танков «Абрамс» веером рассыпались по окрестностям. В конце месяца в городе Гожув-Велькопольский американский колесный тягач не вписался в поворот и разрушил забор частного дома. Кроме того, жители Польши неоднократно жаловались на плохие дороги, «убитые» тяжелой техникой заокеанских гостей в форме.

Достается от американских военных и жителям стран Балтии. Одиннадцатого июля 2015 года на дороге Рига — Вецлайцене в Латвии произошло резонансное ДТП. Автомобиль Toyota Yaris под управлением американского солдата нарушил правила дорожного движения и врезался в Mitsubishi Lancer. Пострадали пять человек, в том числе выступающий за Латвию российский автогонщик Василий Грязин. Виновнику позволили спокойно покинуть страну. Менее резонансное (зато комичное) происшествие случилось в феврале 2016-го в Литве. Солдаты США после совместного распития спиртных напитков решили посетить аквапарк «Друскининкай». Покатавшись с горок, они устроили дебош — разворотили декоративную стенку одного из бассейнов и начали грязно домогаться к сотрудницам заведения.

Любовь расквартированных в Прибалтике американских военнослужащих к выпивке уже стала притчей во языцех. В мае 2016-го в СМИ попала история о двух солдатах армии США, надругавшихся над флагом Литвы в состоянии сильного алкогольного опьянения. Как именно они это сделали, не сообщается, поскольку литовские власти поспешили засекретить информацию об этом инциденте.

Регулярные скандалы с американскими военнослужащими в главных ролях происходят и в Западной Европе. В Германии вокруг базы «Рамштайн», где дислоцируются части ВВС США, регулярно собираются многотысячные протестные митинги. У местных жителей накопился бесконечный список претензий: от дурного влияния американской авиации на экологию и издаваемого ею шума, до вызывающего поведения гостей в окрестных населенных пунктах. А в 2016 году резонансное ЧП произошло на военной базе США в Штутгарте. Неизвестные проникли в не так уж и тщательно (как выяснилось) охраняемый арсенал и похитили несколько пистолетов, дробовик и штурмовую винтовку. Естественно, это добавило головной боли как местным жителям, так и правоохранительным органам.

Андрей Коц