Военные США устраивают ЧП по всему миру(13)

Лента новостей
Страны Балтии исчезнут в середине XXI века Экс-генсек НАТО Расмуссен: мы с Гусельниковым — единомышленники За такую Латвию мы боролись?! Это многое объясняет... О вкладчиках и клерках замолвим слово… Казиник: Латвии повезло быть двуязычной страной Открыты для соотечественников Лембергс: Латвии надо вручить США ноту протеста! Операция «Ликвидация» «США досадно, что победила Россия!»
Eще в разделе
Совративший ученицу педагог женился на ней и остался на свободе Познер махнул рукой на катарский канал, который осуждает диктатуру В РПЦ ответили на закрытие храма в Иерусалиме из-за налогов Борис Акунин объяснил «смысл современного путинизма» Криминальный авторитет пробил голову ветерану АТО
Анатолий Тарасов
12:12 26.02.2018
Lifenews / Интересно

У истребителя F-16, вылетевшего с авиабазы Мисава, загорелся двигатель. Пилот решил вернуться на базу и, чтобы обезопасить себя, сбросил подвесные топливные баки. Два увесистых баллона с полутора тоннами топлива в каждом рухнули в озеро, подняв 15-метровый столб воды и лишь по счастливой случайности не задев шхуны местных рыбаков.

Только за 2017 год в Японии зарегистрировали 25 происшествий, связанных с американскими самолетами и вертолетами. Впрочем, военнослужащие США успели наломать дров во многих государствах, где развернуты их базы.

 

Второе в Азии место после Японии по количеству летных происшествий самолетов ВВС США занимает Южная Корея. В мае 2003-го американский истребитель F-16 потерпел крушение вскоре после взлета с базы «Осан» в 50 километрах к юго-востоку от Сеула. Пилот катапультировался и благополучно приземлился, а самолет упал рядом с оживленной автотрассой. Обломок повредил линию электропередачи, оставив без света ряд населенных пунктов.

 

Ранее, в январе того же года, неподалеку от Сеула разбился американский разведывательный самолет U-2. Пилот катапультировался и выжил, но его машина при падении взорвалась и убила четырех местных жителей. А в августе 2003-го американский самолет С-12 рухнул на жилые пригороды южнокорейской столицы, повредив несколько домов. Погибли оба летчика, но на земле, к счастью, никто не пострадал.

 

Доставалось от заокеанских союзников и европейским странам — членам НАТО. В августе 2015 года в Баварии разбился американский F-16. Из-за отказа двигателя истребитель рухнул на лесной массив рядом с городом Кройсен, пилот успешно катапультировался. Вспыхнувший лес удалось быстро потушить только благодаря тому, что рядом находилась пожарная часть.

 

Если многие инциденты можно списать на ошибки в пилотировании и технические неполадки, то катастрофа, произошедшая в Италии ровно 20 лет назад — в феврале 1998 года, — прямое следствие лихачества американских военных. Самолет радиоэлектронной разведки EA-6B корпуса морской пехоты США выполнял тренировочный полет над южными Альпами неподалеку от города Кавалезе и горнолыжного курорта в Доломитах. Пилоты, которым запрещено снижаться ниже 2000 футов (610 метров), решили покуражиться и нарушили все мыслимые и немыслимые предписания, опустившись до 110 метров. В условиях плохой видимости они не заметили канатную дорогу. Самолет на полной скорости перебил крылом стальные тросы, в результате чего в пропасть рухнул фуникулер с туристами и горнолыжниками. Все 20 человек, находившиеся на подъемнике, погибли.

 

Позже, уже в американском суде, летчики объяснили свое преступление желанием «повеселиться» и «поснимать красивые пейзажи». Никто из них особенно не раскаивался. Более того, сразу после катастрофы экипаж уничтожил пленки бортового видеорегистратора. Тем не менее обоих обвиняемых в 1999 году оправдали, ограничившись их увольнением из рядов вооруженных сил, что вызвало негодование европейской общественности. Семьям погибших власти США выплатили денежные компенсации.

 

Не отстают от своих «крылатых» братьев по оружию и военнослужащие сухопутных войск США. Интенсивное наращивание американского военного присутствия в странах Восточной Европы повлекло за собой целую череду инцидентов. Так, в январе 2017-го в Польше произошло сразу несколько дорожно-транспортных происшествий. Сначала американский внедорожник Humvee врезался в пассажирский автобус у города Жагань, в результате чего пострадали два местных жителя. Чуть позже грузовик армии США едва не улетел в кювет у города Свидница. Водитель в последний момент выкрутил руль и поймал машину, однако несколько десятков незакрепленных в кузове снарядов для танков «Абрамс» веером рассыпались по окрестностям. В конце месяца в городе Гожув-Велькопольский американский колесный тягач не вписался в поворот и разрушил забор частного дома. Кроме того, жители Польши неоднократно жаловались на плохие дороги, «убитые» тяжелой техникой заокеанских гостей в форме.

 

Достается от американских военных и жителям стран Балтии. Одиннадцатого июля 2015 года на дороге Рига — Вецлайцене в Латвии произошло резонансное ДТП. Автомобиль Toyota Yaris под управлением американского солдата нарушил правила дорожного движения и врезался в Mitsubishi Lancer. Пострадали пять человек, в том числе выступающий за Латвию российский автогонщик Василий Грязин. Виновнику позволили спокойно покинуть страну. Менее резонансное (зато комичное) происшествие случилось в феврале 2016-го в Литве. Солдаты США после совместного распития спиртных напитков решили посетить аквапарк «Друскининкай». Покатавшись с горок, они устроили дебош — разворотили декоративную стенку одного из бассейнов и начали грязно домогаться к сотрудницам заведения.

 

Любовь расквартированных в Прибалтике американских военнослужащих к выпивке уже стала притчей во языцех. В мае 2016-го в СМИ попала история о двух солдатах армии США, надругавшихся над флагом Литвы в состоянии сильного алкогольного опьянения. Как именно они это сделали, не сообщается, поскольку литовские власти поспешили засекретить информацию об этом инциденте.

 

Регулярные скандалы с американскими военнослужащими в главных ролях происходят и в Западной Европе. В Германии вокруг базы «Рамштайн», где дислоцируются части ВВС США, регулярно собираются многотысячные протестные митинги. У местных жителей накопился бесконечный список претензий: от дурного влияния американской авиации на экологию и издаваемого ею шума, до вызывающего поведения гостей в окрестных населенных пунктах. А в 2016 году резонансное ЧП произошло на военной базе США в Штутгарте. Неизвестные проникли в не так уж и тщательно (как выяснилось) охраняемый арсенал и похитили несколько пистолетов, дробовик и штурмовую винтовку. Естественно, это добавило головной боли как местным жителям, так и правоохранительным органам.

 

 

Андрей Коц

РИА Новости / Фото
Комментарии (13)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Саня 12:16 26:02:2018

Ради безопасности можно и потерпеть, не так ли?

« ответить
Profile_default
ин-на 12:29 26:02:2018

ссаными тряпками загоним вонючих пиндосов в хлев!

« ответить
Profile_default
Канэшна 14:40 26:02:2018

Тем более, у терпил и особого выбора-то нет.

« ответить
Profile_default
сане 14:58 26:02:2018

Встань раком и терпи терпила. Тем более тебя никто не спросит.

« ответить
Profile_default
Vova 12:18 26:02:2018

A ņedavņij incident v Sirii, kogda radi veselja paru soten russkih spalili!

« ответить
Profile_default
Сергей 13:00 26:02:2018

Сам придумываешь ? Дебилоид,!

« ответить
Profile_default
Петя 12:44 26:02:2018

Ничего, потерпят. На то они и терпилы.

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 12:51 26:02:2018

Nu un! Kam negadās! Tiem pašiem krieviem katastrofu ne mazāk, tikai tās tiek noklusētās!

« ответить
Profile_default
Рио 13:15 26:02:2018

У тебя голова,это уже катастрофа.

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 13:18 26:02:2018

Es, atšķirībā no tevis untermenša esmu domājošs cilvēks!

« ответить
Profile_default
Аллигатор 16:28 26:02:2018

У тебя одни думы где и как насрать как шкодливый кот а на Россию и русских готов без перерыва на обед гадить тьфу на на тебя и еще раз тьфу а теперь задумайся срать или лучше не срать и другим и себе

« ответить
Profile_default
патриоту 17:32 26:02:2018

У думающих людей в голове говна нет.

« ответить
Profile_default
azazel 16:21 26:02:2018

мордасы ими не били ни разу

« ответить

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (3)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV