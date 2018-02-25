Военных шпионов из России подозревают во взломе компьютеров на Олимпиаде(31)

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Виталий Вавилкин
09:45 25.02.2018
В мире / Сша

Спецслужбы США подозревают военных шпионов из России во взломе компьютеров в преддверии открытия Олимпиады в Пхенчхане.

Об этом со ссылкой на источники в американской разведке сообщает The Washington Post. По данным газеты, сделано это было в качестве мести за недопуск российской команды.

 

Нападение выглядело так, будто организовала его Северная Корея. Но на самом деле за атакой стояла российское ГРУ, утверждают источники WP.

 

Из-за воздействия на компьютерные системы в день открытия Олимпиады не работали около 300 компьютеров, а сотни посетителей церемонии открытия не смогли распечатать билеты, из-за чего на трибунах были пустые места. Кроме того, сайт Олимпиады на некоторое время оказался недоступен. Организаторы Игр подтверждали факт кибератаки, но не говорили, кто за ней стоит.

 

Источник WP в спецслужбах США сообщил, что американцы оказывают поддержку корейским следователям. Он также допустил, что аналогичная атака может повториться в день закрытия Олимпиады, 25 февраля. В воскресенье утром МОК на фоне новых случаев употребления допинга запретил олимпийцам из России поднять государственный флаг на церемонии закрытия.

 

Допинг нашли у двух членов сборной: керлингиста Александра Крушельницкого и бобслеистки Надежды Сергеевой. Из-за положительного результата Крушельницкого Россия лишилась бронзовой медали, которую он выиграл в парном миксте вместе с Анастасией Брызгаловой.

NEWSru.com / Фото
Комментарии (31)
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Эваонокак... 09:59 25:02:2018

Ну что ж, нужно лишить Россию всех медалей! Срочно!
А потом уже можно и разобраться , кто стоит за кибератакой и была ли она вообще.
Тьфу, как это все предсказуемо. Какие же америкосы гниды.(((

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ин-на 10:30 25:02:2018

пи***дато-волосатые жрут допинг ведрами и даже в тройку лидеров не вошли

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с 23 февраля 10:01 25:02:2018

Как сказал Лавров в Мюнхене: «время переговоров прошло, пришло время возмездия». И это действительно так, терпеть выходки США ни в Сирии, ни другом месте Россия больше не собирается. И поверьте мне, сейчас в Гуте покруче, чем в Сталинграде. Оттуда не выйдет ни один живой американский солдат.

Госдеп уже заявил, что ему абсолютно нечего противопоставить СУ-57 в воздушном пространстве в Сирии, этот истребитель наиболее совершенный среди других истребителей мира, и это становится очень большой головной болью американских генералов. Больше им уже сказать нечего, им остается только молча наблюдать.

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у россии отсталая техника 10:03 25:02:2018

По данным сирийских СМИ, в Сирии сейчас находится уже четыре Су-57, которые дружно сравняли с землей восточную Гуту вместе с американскими солдатами, отмечает портал wh24. Также сирийские СМИ пишут, что в Восточной Гуте находилось до 2000 американских солдат в составе так называемых ЧВК, к этой цифре нужно прибавить еще и натовских солдат, которые непонятно что там делают. Американских боевиков и террористов нужно считать отдельно, их погибло намного больше.

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Пророк 10:36 25:02:2018

И америкосы моментально пошли на уступки в ООН, Браво темнейшему! Заодно РУССКИЕ в хоккее не подкачали! А с флагом или без, потом разберемся с злодеями.

Самые новые многоцелевые самолеты в ВВС России Су-57 прибыли в Сирию около 2 дней назад, приняли участие в боевом вылете.

Су-57 начали делать то, что Россия и обещала: атаковать анклавы «повстанцев» в восточной части Гуты, области к востоку от Дамаска.

Су-57, нанесли мощные бомбовые удары и уничтожили большое количество техники и живой силы террористов в восточной Гуте.

Но как оказалось позже, там же присутствовали наемники из американской ЧВК.

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Пророк 10:47 25:02:2018

Все бармалеям воздастся по мере заслуг. Да и прихвостям, аналогично по заслугам. Настоящий Бог не может поддерживать страны, где главным приоритетом, геи, лесбиЯнки, да всякие неопределившиеся! Всем воздастся! Гуляй Латвия свой гейпарад, тебе же больше делать то нечего!

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Пророку 11:38 25:02:2018

Истребитель не может наносить "мощные бомбовые удары", придурок, тем более с высоты в 5 метров, ниже которой российские самолеты больше в Сирии не летают.:))))))))))))))))))))))

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Звиздуну 11:41 25:02:2018

Су -57 еще ни разу не взлетали в Сирии, не совершили ни одного вылета, даже не боевого.

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Еще не летали, только готовятся к испытаниям 11:55 25:02:2018

Дамаск, 24 февраля. Новейшие российские истребители Су-57 могли прибыть на авиабазу Хмеймим в Сирии для испытания радиолокационного оборудования в приближенных к боевым условиях. Такое мнение в интервью National Interest высказал ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин.
По словам специалиста, в ВКС России хотят проверить работу радаров новой боевой машины.
По словам эксперта, командование сфокусируется на получении данных, которые помогут внести в конструкцию Су-57 некоторые изменения. Кашин отметил, что возможное размещение в Хмеймим истребителей пятого поколения вряд ли преследует политические цели.

Напомним, ранее «Известия» сообщили, что в ночь на 22 февраля на авиабазу Хмеймим прибыли два истребителя Су-57 в сопровождении боевых машин Су-35 и самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У.

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ГРУ - подобной сранью, не занимается! 10:03 25:02:2018

ЕЕ интересы, глубже и ширше)) Например, ослабить бедную, нищую, до самой голой жоопы, Латвию))))Привет, русской молодежи, с победой!!

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Например, ;)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 11:08 25:02:2018

ослабить бедную, нищую, до самой голой жоопы, Латвию)))) хуторские потыриоты сами всё доделают с особым усердием и целеустремлённостью свойственной только их менталитате

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ин-на 10:05 25:02:2018

пиндосовские выродки уже всех задолбали своей лживой пропагандой

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1-shvedov-col15
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