Об этом со ссылкой на источники в американской разведке сообщает The Washington Post. По данным газеты, сделано это было в качестве мести за недопуск российской команды.
Нападение выглядело так, будто организовала его Северная Корея. Но на самом деле за атакой стояла российское ГРУ, утверждают источники WP.
Из-за воздействия на компьютерные системы в день открытия Олимпиады не работали около 300 компьютеров, а сотни посетителей церемонии открытия не смогли распечатать билеты, из-за чего на трибунах были пустые места. Кроме того, сайт Олимпиады на некоторое время оказался недоступен. Организаторы Игр подтверждали факт кибератаки, но не говорили, кто за ней стоит.
Источник WP в спецслужбах США сообщил, что американцы оказывают поддержку корейским следователям. Он также допустил, что аналогичная атака может повториться в день закрытия Олимпиады, 25 февраля. В воскресенье утром МОК на фоне новых случаев употребления допинга запретил олимпийцам из России поднять государственный флаг на церемонии закрытия.
Допинг нашли у двух членов сборной: керлингиста Александра Крушельницкого и бобслеистки Надежды Сергеевой. Из-за положительного результата Крушельницкого Россия лишилась бронзовой медали, которую он выиграл в парном миксте вместе с Анастасией Брызгаловой.
Ну что ж, нужно лишить Россию всех медалей! Срочно!« ответить
А потом уже можно и разобраться , кто стоит за кибератакой и была ли она вообще.
Тьфу, как это все предсказуемо. Какие же америкосы гниды.(((
пи***дато-волосатые жрут допинг ведрами и даже в тройку лидеров не вошли« ответить
Как сказал Лавров в Мюнхене: «время переговоров прошло, пришло время возмездия». И это действительно так, терпеть выходки США ни в Сирии, ни другом месте Россия больше не собирается. И поверьте мне, сейчас в Гуте покруче, чем в Сталинграде. Оттуда не выйдет ни один живой американский солдат.« ответить
Госдеп уже заявил, что ему абсолютно нечего противопоставить СУ-57 в воздушном пространстве в Сирии, этот истребитель наиболее совершенный среди других истребителей мира, и это становится очень большой головной болью американских генералов. Больше им уже сказать нечего, им остается только молча наблюдать.
По данным сирийских СМИ, в Сирии сейчас находится уже четыре Су-57, которые дружно сравняли с землей восточную Гуту вместе с американскими солдатами, отмечает портал wh24. Также сирийские СМИ пишут, что в Восточной Гуте находилось до 2000 американских солдат в составе так называемых ЧВК, к этой цифре нужно прибавить еще и натовских солдат, которые непонятно что там делают. Американских боевиков и террористов нужно считать отдельно, их погибло намного больше.« ответить
И америкосы моментально пошли на уступки в ООН, Браво темнейшему! Заодно РУССКИЕ в хоккее не подкачали! А с флагом или без, потом разберемся с злодеями.« ответить
Самые новые многоцелевые самолеты в ВВС России Су-57 прибыли в Сирию около 2 дней назад, приняли участие в боевом вылете.
Су-57 начали делать то, что Россия и обещала: атаковать анклавы «повстанцев» в восточной части Гуты, области к востоку от Дамаска.
Су-57, нанесли мощные бомбовые удары и уничтожили большое количество техники и живой силы террористов в восточной Гуте.
Но как оказалось позже, там же присутствовали наемники из американской ЧВК.
Все бармалеям воздастся по мере заслуг. Да и прихвостям, аналогично по заслугам. Настоящий Бог не может поддерживать страны, где главным приоритетом, геи, лесбиЯнки, да всякие неопределившиеся! Всем воздастся! Гуляй Латвия свой гейпарад, тебе же больше делать то нечего!« ответить
Истребитель не может наносить "мощные бомбовые удары", придурок, тем более с высоты в 5 метров, ниже которой российские самолеты больше в Сирии не летают.:))))))))))))))))))))))« ответить
Су -57 еще ни разу не взлетали в Сирии, не совершили ни одного вылета, даже не боевого.« ответить
Дамаск, 24 февраля. Новейшие российские истребители Су-57 могли прибыть на авиабазу Хмеймим в Сирии для испытания радиолокационного оборудования в приближенных к боевым условиях. Такое мнение в интервью National Interest высказал ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин.« ответить
По словам специалиста, в ВКС России хотят проверить работу радаров новой боевой машины.
По словам эксперта, командование сфокусируется на получении данных, которые помогут внести в конструкцию Су-57 некоторые изменения. Кашин отметил, что возможное размещение в Хмеймим истребителей пятого поколения вряд ли преследует политические цели.
Напомним, ранее «Известия» сообщили, что в ночь на 22 февраля на авиабазу Хмеймим прибыли два истребителя Су-57 в сопровождении боевых машин Су-35 и самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У.
ЕЕ интересы, глубже и ширше)) Например, ослабить бедную, нищую, до самой голой жоопы, Латвию))))Привет, русской молодежи, с победой!!« ответить
ослабить бедную, нищую, до самой голой жоопы, Латвию)))) хуторские потыриоты сами всё доделают с особым усердием и целеустремлённостью свойственной только их менталитате« ответить
пиндосовские выродки уже всех задолбали своей лживой пропагандой« ответить