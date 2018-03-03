Президент Владимир Путин вчера использовал послание Федеральному собранию, чтобы рассказать о ядерной мощи России, которую не смог сдержать Запад. Двухчасовая речь Путина стала главной темой, которую обсуждали на всех центральных российских телеканалах.

Одна из главных тем обсуждения: Россия показала Западу новое оружие — и теперь с ней вынуждены будут считаться. Но за день, который прошел после выступления Путина, на него не отреагировал никто из лидеров зарубежных стран., пишет «Медуза».

Подготовка к президентскому посланию началась в эфире Первого канала за час до самого выступления. Гости и ведущие рассуждали о том, что может сказать Владимир Путин в своей предвыборной речи. Общий консенсус: послание будет посвящено социально-экономическим планам России на ближайшие годы (на новый шестилетний президентский срок). Подчеркивалось, что с внешней политикой все уже ясно (хотя необходимо упомянуть Сирию, США и Украину), а значит, президент должен заняться решением вопросов внутри страны.

«На Западе истерика»

«Мне вот написали, что [президента США Дональда] Трампа разбудили во время послания 28 раз», — такими словами начал эфир сразу после послания ведущий Первого канала Артем Шейнин. Вот лишь немногие из выражений, которыми описывали выступление: «англосаксы напрягаются», «русские выходят на новые рубежи», «послание городу и миру», «теперь Россия не просто ядерная держава, а little bit more (чуть больше)», «смена правил игры». Выпуск ежедневного ток-шоу «60 минут» на «России 1» так и назывался — «На Западе истерика».

При этом гости и ведущие подчеркивали, что слова Путина — это не старт новой гонки вооружений. О социально-экономическом развитии России также шла речь, но в контексте того, что сначала надо обеспечить оборону страны, а затем — все остальное. К тому же прорывом в оборонных технологиях Россия обеспечит себе технологическое превосходство, отмечали собравшиеся.

Как на Первом канале, так и на «России 1» и НТВ политологи рассуждали о том, что новое оружие может привести к отмене санкций, созданию системы мировой безопасности, началу переговоров. Но некоторые гости отмечали, что милитаристская риторика может привести к обострению отношений, а России «этой дубиной придется отмахиваться».

Поскольку никакой зарубежной реакции в первые часы после послания не было, обсуждалась в основном реакция на иностранных телеканалах и в соцсетях — в первую очередь в аккаунтах российской оппозиции. Гости и ведущие подчеркивали, что оппозиционеры критикуют, но сами ничего не могут. На заявления о том, что Россия создает новые вооружения на фоне бедности и низких пенсий, оппозиционерам отвечали обещаниями Путина улучшить социальные показания в следующие шесть лет.

Первый канал и «Россия 1» посвятили обсуждению послания Владимира Путина весь дневной и вечерний эфир своих аналитических ток-шоу — по два с половиной часа на каждом канале. На НТВ обсуждению уделили полтора часа.

Как на самом деле отреагировал Запад

Ни один зарубежный лидер за почти день с момента выступления Путина не выступил с комментарием по этому поводу. Американский президент Дональд Трамп посвятил все свои вчерашние твиты обсуждению внутриполитических проблем. В США (эту страну Путин упоминал чаще других) на послание отреагировали Госдепартамент и Пентагон, где заверили, что в курсе новых российских разработок и «полностью подготовлены». Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал речь российского президента «путем эскалации и провокации».