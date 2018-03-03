Военный психоз в России. Как послание Путина обсуждали на телевидении(35)

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Владимир Бучельников
21:16 02.03.2018
В мире / Россия

Президент Владимир Путин вчера использовал послание Федеральному собранию, чтобы рассказать о ядерной мощи России, которую не смог сдержать Запад. Двухчасовая речь Путина стала главной темой, которую обсуждали на всех центральных российских телеканалах.

Одна из главных тем обсуждения: Россия показала Западу новое оружие — и теперь с ней вынуждены будут считаться. Но за день, который прошел после выступления Путина, на него не отреагировал никто из лидеров зарубежных стран., пишет «Медуза».

 

Подготовка к президентскому посланию началась в эфире Первого канала за час до самого выступления. Гости и ведущие рассуждали о том, что может сказать Владимир Путин в своей предвыборной речи. Общий консенсус: послание будет посвящено социально-экономическим планам России на ближайшие годы (на новый шестилетний президентский срок). Подчеркивалось, что с внешней политикой все уже ясно (хотя необходимо упомянуть Сирию, США и Украину), а значит, президент должен заняться решением вопросов внутри страны.

 

«На Западе истерика»

 

«Мне вот написали, что [президента США Дональда] Трампа разбудили во время послания 28 раз», — такими словами начал эфир сразу после послания ведущий Первого канала Артем Шейнин. Вот лишь немногие из выражений, которыми описывали выступление: «англосаксы напрягаются», «русские выходят на новые рубежи», «послание городу и миру», «теперь Россия не просто ядерная держава, а little bit more (чуть больше)», «смена правил игры». Выпуск ежедневного ток-шоу «60 минут» на «России 1» так и назывался — «На Западе истерика».

 

При этом гости и ведущие подчеркивали, что слова Путина — это не старт новой гонки вооружений. О социально-экономическом развитии России также шла речь, но в контексте того, что сначала надо обеспечить оборону страны, а затем — все остальное. К тому же прорывом в оборонных технологиях Россия обеспечит себе технологическое превосходство, отмечали собравшиеся.

 

Как на Первом канале, так и на «России 1» и НТВ политологи рассуждали о том, что новое оружие может привести к отмене санкций, созданию системы мировой безопасности, началу переговоров. Но некоторые гости отмечали, что милитаристская риторика может привести к обострению отношений, а России «этой дубиной придется отмахиваться».

 

Поскольку никакой зарубежной реакции в первые часы после послания не было, обсуждалась в основном реакция на иностранных телеканалах и в соцсетях — в первую очередь в аккаунтах российской оппозиции. Гости и ведущие подчеркивали, что оппозиционеры критикуют, но сами ничего не могут. На заявления о том, что Россия создает новые вооружения на фоне бедности и низких пенсий, оппозиционерам отвечали обещаниями Путина улучшить социальные показания в следующие шесть лет.

 

Первый канал и «Россия 1» посвятили обсуждению послания Владимира Путина весь дневной и вечерний эфир своих аналитических ток-шоу — по два с половиной часа на каждом канале. На НТВ обсуждению уделили полтора часа.

 

Как на самом деле отреагировал Запад

 

Ни один зарубежный лидер за почти день с момента выступления Путина не выступил с комментарием по этому поводу. Американский президент Дональд Трамп посвятил все свои вчерашние твиты обсуждению внутриполитических проблем. В США (эту страну Путин упоминал чаще других) на послание отреагировали Госдепартамент и Пентагон, где заверили, что в курсе новых российских разработок и «полностью подготовлены». Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал речь российского президента «путем эскалации и провокации».

Meduza.io / Фото
Комментарии (35)
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Марис 21:25 02:03:2018

"Президента США разбудили во время послания 28 раз"? Русские очередной раз бьются в психозе? Кто-то верит в этот бред. Или в России действительно так плохо с мозгами?

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>>Марис 21:25 02:03:2018 21:32 02:03:2018

ты бы видел какие психозы пишу в Омериканских сми по разным поводам, но увы однобокие новости у нас, проплаченные САША, тяфкать на Россию

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22 21:36 02:03:2018

Это у вас плохо с мозгами, если ведетесь на всякую ахинею из ваших же сми

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ха 22:15 02:03:2018

откуда у "мариса"мозги!Смешно!

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dlz77 22:57 02:03:2018

сегодняшняя публикация в WP говорят ,что все конечно не так.
на словах, либеральные газеты получили указания включить дурочку и ломать комедию.
но аналитические штабы в пентагоне получили срочное указание искать способы обойти проблемы и наметить пути развития в сложившейся ситуации.
американцы будут перекраивать военный бюджет и резать ненужные расходы.
это они умеют.

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RusLv 21:30 02:03:2018

И на ХХХ Латвии содержать НАТО ?

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ваня 21:30 02:03:2018

путин все правильно сделал
вооружение . это технологии и бизнес.. на третьем месте после нефти и газа
это деньги
мяукайте дальше господа....а путин едет .

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журнашлюшки всё врут! 22:05 02:03:2018

Медуза, как всегда, врёт. Пора гнать эту контору из России.
А Бучельников, как всегда, все сплетни из жёлтой прессы вытаскивает.
Уже Вести превратили в жёлтенькую газетку.

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ИвАн 08:20 03:03:2018

Россия показала Западу новое оружие??? Вобщето это был мультик десятилетней давности для тупой ваты. Если бы на самом деле были бы старты таких ракет, то шпионские спутники этого не пропустили бы.

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Сергей 21:36 02:03:2018

Просто гомосятина пиндосовская в ступоре и адекватно не может пока воспринять. Они мочатся и спрут в памперсы натовские

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вообще то медуза-ПАРАША 21:44 02:03:2018

а так Слушащий-услышит и задумается

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Мнение
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Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства (2)