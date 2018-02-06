Война начнется с Польши(45)

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Анатолий Тарасов
08:00 06.02.2018
В мире / Война

Важная страна, каковой является Польша, раздираемая конфликтами, которые подогревает Москва, теряет свою значимость для Европы, предостерегает польский журналист Казимеж Вуйчицки. Автор уверен, что главная задача Москвы — вытянуть Польшу из ЕС и рассорить её с Брюсселем. А после этого Россия перейдёт к настоящей агрессии.

«Многие военные НАТО и на Украине предостерегают, что Москва готовится к войне — настоящей войне. Рассматривают даже военные сценарии нападения через Белоруссию. Но чтобы её начать, Кремль, в соответствии со своей новейшей доктриной, должен получить преимущество в пропагандистской войне», — пишет польский журналист Казимеж Вуйчицки. 

 

«Враг, а врагом для России является целый Запад, должен быть разобщён и рассорен. Только тогда можно нанести удар. Прочитать это можно в профильной российской литературе, посвящённой так называемой войне 3.0, которая напоминает современный «Mein Kampf», — рассказывает автор. 

 

Изолируя «настолько важную страну, как Польша», со всей уверенностью Москва получила бы значимую победу в войне, которая продолжает оставаться войной лжи и дезинформации. В других странах, несмотря на все показательные успехи в подрыве демократических обществ, наступает мобилизация против российских действий. «Всё сильнее убеждение, что главная угроза идёт из Москвы», — подчёркивает Вуйчицки.

 

В Польше Москва смогла использовать атмосферу внутреннего напряжения, так что значительная часть поляков считает, что главной опасностью стали беженцы и что эта опасность идёт с Запада, потому что Запад их принимает, обьясняет журналист. 

 

«Европейский союз должен рухнуть, а Россия должна стать непобедимой державой. На Западе христианству угрожает истребление, а кагэбэшник Путин защитит его. С Украиной нельзя примириться, пока она не примет кремлёвскую версию событий. И это не на Россию смотрят с самым большим опасением, а всё больше на Запад», — добавляет автор.

 

Голоса подстрекаемых Москвой националистов — ещё маргинальных, но всё более сильных — убеждают, что надо выйти не только из Евросоюза, но и из НАТО. Если кто-то прочитал о том, что Польше нужен союз с Ираном или что на Украине правят бандеровцы, или что мир не знает, что Освенцим — это немецкий концлагерь, и обвиняет в этом поляков, то такие источники информации следует связать со старательно подготовленным планом Кремля, считает Вуйчицки.

 

Подобные «бред и ложь» российским «пропагандистам» сочинять не нужно, подчёркивает автор статьи. Всё это есть в каждом обществе, в силу недостатка общественных дебатов, оппортунизма правительств, опасающихся сложных вопросов, неверно понимаемой национальной гордости и других причин. 

 

Обычно подобные вещи остаются в стороне, но Кремль заинтересован в том, чтобы они были в центре внимания, пишет журналист. В конце концов распространять это будут те, кто не понимает, что творит. «Таковы правила массовой культуры, в которой каждый является и её адресатом, и её отправителем, стуча пальцами по клавиатуре своего компьютера или набирая текст в смартфоне». 

 

После всех «преступлений, которые Сталин совершил в отношении поляков», даже сегодня можно найти тех, кто будет с доверием относиться к его нынешнему преемнику, негодует автор статьи. Некоторые даже утверждают, что с Россией будет более безопасно. Они бессмысленно повторяют, что с Украиной не будет согласия до тех пор, пока все украинские уборщицы и все украинские строители, которые работают в Польше, не откажутся от Бандеры. «И всё это в то время, когда Украина ведёт смертельный бой с Россией. В том числе защищая Польшу», — подчёркивает он. 

 

«Важная страна, какой является Польша, всё больше теряет значение, разрываемая конфликтами, которые подсказывает Москва. И польские политики не знают, как погасить эти внутренние споры», — добавляет журналист. 

 

«Такая ситуация имеет место во многих странах и представляет собой сущность пропагандистской войны, проводимой из Кремля, который стремится к тому, чтобы его враги сами друг друга загрызли и разругались, — объясняет Вуйчицки. — Достаточно заглянуть в польский интернет, чтобы убедиться, что большие деньги из Москвы и тысячи оплачиваемых ею троллей работают над тем, чтобы оглупить и рассорить польскую общественность. К сожалению, до сих пор эффективно».

 

Внимание привлекают прежде всего манипуляции из Москвы, связанные с выборами в США, Франции или Германии. Реже замечают то, что особенной лабораторией этой пропаганды является Польша.

 

«Следует заметить, что действия Москвы рассчитаны на продолжительный эффект, а война, объявленная Путиным Западу в мюнхенской речи 2007 года, планируется на долгий срок. Глядя на последний десяток лет, видно, что речь не только о дезинформации и лжи, но и об агрессии, которая имела место в Грузии, в Крыму или в Донбассе. И у Москвы есть планы, чтобы её продолжать, пугая мир войной», —  подчёркивает Вуйчицки. 

 

По очевидным причинам в Кремле к европейской интеграции относятся, как к самой большой угрозе. По сравнению с Евросоюзом экономически Россия — карлик, и поэтому раздробление Европы было бы для неё последним шансом, чтобы самой избежать распада. «Она пользуется остатками политического капитала, каким является география — огромная величина страны продолжает впечатлять, — и ядерного шантажа», — объясняет автор. 

 

Польша — шестая по величине страна Европейского союза, это важный фактор её интеграции, следовательно, выталкивание Польши из союза и внесение раздора между ней и Брюсселем — это существенно важная задача для Кремля. Чтобы её осуществить, Москва провоцирует напряжённость между Польшей и Германией и вбивает клин между Варшавой и Киевом. «А после начала на этой неделе конфликта на линии Варшава — Вашингтон, в Кремле определённо стреляют пробки от шампанского», — добавляет Вуйчицки.

 

Пропагандистская победа над Польшей может стать для Кремля поводом для начала дальнейших действий и настоящей агрессии. Польша является настолько важной страной, что доведение ситуации в Польше до хаоса может стать существенным моментом, способным убедить Кремль в том, что настоящую войну уже можно начать.

 

«Тогда какой-нибудь историк сможет написать, что Вторая мировая война началась в 1939 году с нападения на Польшу, и похожее случилось в случае следующей войны, хотя, конечно, даты её начала никто из нас ещё сегодня не знает», — рассуждает автор. 

 

«Однако её можно избежать. Это требует соответствующей позиции как польских, так и европейских политиков. Теперь уже надо громко говорить и писать, и бить тревогу по поводу того, что мы находимся в состоянии войны с Россией. Если мы не поддадимся этой пропагандистской войне, то сможем остановить дальнейшую военную эскалацию», — резюмирует Казимеж Вуйчицки для Politico.

RT / Фото
Комментарии (45)
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И опять, и снова война ! 08:06 06:02:2018

И снова, с добрым утром, Вести.))))

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ваня 08:38 06:02:2018

Мир надо очистить от скоторусов..раз и навсегда...я так думаю...

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вова - спаситель мира от фашистской угрозы 08:40 06:02:2018

автор, видно повсему, очень любил читать свои любимые произведения - типа МАЙН КАМПФ - поэтому ПОЛЬША и превратилась в самое фашистское государство в ЕС, но ничего, скоро она вернётся в состав РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, где она всегда и была, а всякие ДУДЫ и муды - поедут осваивать крайний север.

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ваня 08:45 06:02:2018

майн кампф хорошая книга..советую прочитать..пора дедов шмайсер искать..скоро начнется очищениемира от биомусора..что деды не сделали мы сделаем

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ване-биомусору 08:46 06:02:2018

ванючка, тебя ещё не кастрировали?.

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Э! 08:55 06:02:2018

Цитатник гитлера? Разве в ЕС фашизм не преследуется по закону?

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пора дедов шмайсер искать. 09:00 06:02:2018

Так вот выпердыш откуда у тебя ноги растут мало вам пизды дали дедушка где закопан ?

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Справедливый 15:54 06:02:2018

Ваня,ты вместо того что бы читать всякую гадость почитай Библию

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001 08:08 06:02:2018

Такую куйню сочинить может только ненормальный толик тарасов

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Это эксклюзиФ 08:37 06:02:2018

Почему молчит наша Твайка? Неужели еще интернет не подключили в палатах?

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Ivan 08:57 06:02:2018

Не только любой латыш - прибалт, - дурики потеряли ориентацию в пространстве и времени, неадекватны, даже титульными себя назвали исключительными, но почему латыши нищеброды-попрошайки известно всем, - нацизм, алчность, предрасположенность к воровству, абсолютная лживость каждого ничтожного латыша, а ещё латышская содомия, алкоголизм,склонность к суициду вперемешку с навязчивой агрессивностью. Латышская бесштанная команда голожопых педиков всегда рвётся атаковать, существует конечно-же и хорошая новость - любая провокация латышей мгновенно пресечена, в случае неопровержимых фактов угрозы жизни российских граждан превентивный удар в соответствии военной доктрины Российской Федерации.

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Pwekam 08:11 06:02:2018

При чем здесь Россия? Вы сперва с Укропиеи разберитесь, в которои вы устроили Майдан , теперь вам все возвращается бумерангом. Этих ублюдков даже Гитлер не трогал, знал на сколько Галиция опсна с воих деяниях. Теперь ваши дипмисии 6 штук под угрозои на Украине. Бендера там с вами уже не церемонится. Мало вам Валыни было, нашли кого восхвалять и кого делать врагом, типа России которая вас спасла от истребления и от голода и золода вам отправляла тысячи составов с продуктами и восстанавливала вам после ВОВ инфраструктуру. А вы сносите памятники. Вот вам и бумеранг возвращается. А ведь снос памяников , это борьба с историеи и мертвыми . Ждите месть И Укропия и Прибалтика и Польша памятников в обличае друг друга . Вы сами себя теперь снесете, а США это инадо и она только порадуется за все. А Россия в сторонке покурит молча.

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Arturs 08:11 06:02:2018

Запарился читать етот бред

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Да Вы герой! 08:24 06:02:2018

Времени не жалко?:)

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Ты суслика видишь? 15:54 06:02:2018

Напыщенный пшек опять бредит, видимо под действием препаратов из серии "великопольских галлюциогенных грибов"! :)

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Вот же поляки! Везде без очереди пролезут! 08:19 06:02:2018

А еще совсем недавно, их же уважаемый человек , обещал, что война начнется с Латвии. Да и многие американцы это подтверждают.)))))))))

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1234

Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии (1)

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