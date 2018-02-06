«Многие военные НАТО и на Украине предостерегают, что Москва готовится к войне — настоящей войне. Рассматривают даже военные сценарии нападения через Белоруссию. Но чтобы её начать, Кремль, в соответствии со своей новейшей доктриной, должен получить преимущество в пропагандистской войне», — пишет польский журналист Казимеж Вуйчицки.
«Враг, а врагом для России является целый Запад, должен быть разобщён и рассорен. Только тогда можно нанести удар. Прочитать это можно в профильной российской литературе, посвящённой так называемой войне 3.0, которая напоминает современный «Mein Kampf», — рассказывает автор.
Изолируя «настолько важную страну, как Польша», со всей уверенностью Москва получила бы значимую победу в войне, которая продолжает оставаться войной лжи и дезинформации. В других странах, несмотря на все показательные успехи в подрыве демократических обществ, наступает мобилизация против российских действий. «Всё сильнее убеждение, что главная угроза идёт из Москвы», — подчёркивает Вуйчицки.
В Польше Москва смогла использовать атмосферу внутреннего напряжения, так что значительная часть поляков считает, что главной опасностью стали беженцы и что эта опасность идёт с Запада, потому что Запад их принимает, обьясняет журналист.
«Европейский союз должен рухнуть, а Россия должна стать непобедимой державой. На Западе христианству угрожает истребление, а кагэбэшник Путин защитит его. С Украиной нельзя примириться, пока она не примет кремлёвскую версию событий. И это не на Россию смотрят с самым большим опасением, а всё больше на Запад», — добавляет автор.
Голоса подстрекаемых Москвой националистов — ещё маргинальных, но всё более сильных — убеждают, что надо выйти не только из Евросоюза, но и из НАТО. Если кто-то прочитал о том, что Польше нужен союз с Ираном или что на Украине правят бандеровцы, или что мир не знает, что Освенцим — это немецкий концлагерь, и обвиняет в этом поляков, то такие источники информации следует связать со старательно подготовленным планом Кремля, считает Вуйчицки.
Подобные «бред и ложь» российским «пропагандистам» сочинять не нужно, подчёркивает автор статьи. Всё это есть в каждом обществе, в силу недостатка общественных дебатов, оппортунизма правительств, опасающихся сложных вопросов, неверно понимаемой национальной гордости и других причин.
Обычно подобные вещи остаются в стороне, но Кремль заинтересован в том, чтобы они были в центре внимания, пишет журналист. В конце концов распространять это будут те, кто не понимает, что творит. «Таковы правила массовой культуры, в которой каждый является и её адресатом, и её отправителем, стуча пальцами по клавиатуре своего компьютера или набирая текст в смартфоне».
После всех «преступлений, которые Сталин совершил в отношении поляков», даже сегодня можно найти тех, кто будет с доверием относиться к его нынешнему преемнику, негодует автор статьи. Некоторые даже утверждают, что с Россией будет более безопасно. Они бессмысленно повторяют, что с Украиной не будет согласия до тех пор, пока все украинские уборщицы и все украинские строители, которые работают в Польше, не откажутся от Бандеры. «И всё это в то время, когда Украина ведёт смертельный бой с Россией. В том числе защищая Польшу», — подчёркивает он.
«Важная страна, какой является Польша, всё больше теряет значение, разрываемая конфликтами, которые подсказывает Москва. И польские политики не знают, как погасить эти внутренние споры», — добавляет журналист.
«Такая ситуация имеет место во многих странах и представляет собой сущность пропагандистской войны, проводимой из Кремля, который стремится к тому, чтобы его враги сами друг друга загрызли и разругались, — объясняет Вуйчицки. — Достаточно заглянуть в польский интернет, чтобы убедиться, что большие деньги из Москвы и тысячи оплачиваемых ею троллей работают над тем, чтобы оглупить и рассорить польскую общественность. К сожалению, до сих пор эффективно».
Внимание привлекают прежде всего манипуляции из Москвы, связанные с выборами в США, Франции или Германии. Реже замечают то, что особенной лабораторией этой пропаганды является Польша.
«Следует заметить, что действия Москвы рассчитаны на продолжительный эффект, а война, объявленная Путиным Западу в мюнхенской речи 2007 года, планируется на долгий срок. Глядя на последний десяток лет, видно, что речь не только о дезинформации и лжи, но и об агрессии, которая имела место в Грузии, в Крыму или в Донбассе. И у Москвы есть планы, чтобы её продолжать, пугая мир войной», — подчёркивает Вуйчицки.
По очевидным причинам в Кремле к европейской интеграции относятся, как к самой большой угрозе. По сравнению с Евросоюзом экономически Россия — карлик, и поэтому раздробление Европы было бы для неё последним шансом, чтобы самой избежать распада. «Она пользуется остатками политического капитала, каким является география — огромная величина страны продолжает впечатлять, — и ядерного шантажа», — объясняет автор.
Польша — шестая по величине страна Европейского союза, это важный фактор её интеграции, следовательно, выталкивание Польши из союза и внесение раздора между ней и Брюсселем — это существенно важная задача для Кремля. Чтобы её осуществить, Москва провоцирует напряжённость между Польшей и Германией и вбивает клин между Варшавой и Киевом. «А после начала на этой неделе конфликта на линии Варшава — Вашингтон, в Кремле определённо стреляют пробки от шампанского», — добавляет Вуйчицки.
Пропагандистская победа над Польшей может стать для Кремля поводом для начала дальнейших действий и настоящей агрессии. Польша является настолько важной страной, что доведение ситуации в Польше до хаоса может стать существенным моментом, способным убедить Кремль в том, что настоящую войну уже можно начать.
«Тогда какой-нибудь историк сможет написать, что Вторая мировая война началась в 1939 году с нападения на Польшу, и похожее случилось в случае следующей войны, хотя, конечно, даты её начала никто из нас ещё сегодня не знает», — рассуждает автор.
«Однако её можно избежать. Это требует соответствующей позиции как польских, так и европейских политиков. Теперь уже надо громко говорить и писать, и бить тревогу по поводу того, что мы находимся в состоянии войны с Россией. Если мы не поддадимся этой пропагандистской войне, то сможем остановить дальнейшую военную эскалацию», — резюмирует Казимеж Вуйчицки для Politico.
И снова, с добрым утром, Вести.))))« ответить
Мир надо очистить от скоторусов..раз и навсегда...я так думаю...« ответить
автор, видно повсему, очень любил читать свои любимые произведения - типа МАЙН КАМПФ - поэтому ПОЛЬША и превратилась в самое фашистское государство в ЕС, но ничего, скоро она вернётся в состав РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, где она всегда и была, а всякие ДУДЫ и муды - поедут осваивать крайний север.« ответить
майн кампф хорошая книга..советую прочитать..пора дедов шмайсер искать..скоро начнется очищениемира от биомусора..что деды не сделали мы сделаем« ответить
ванючка, тебя ещё не кастрировали?.« ответить
Цитатник гитлера? Разве в ЕС фашизм не преследуется по закону?« ответить
Так вот выпердыш откуда у тебя ноги растут мало вам пизды дали дедушка где закопан ?« ответить
Ваня,ты вместо того что бы читать всякую гадость почитай Библию« ответить
Такую куйню сочинить может только ненормальный толик тарасов« ответить
Почему молчит наша Твайка? Неужели еще интернет не подключили в палатах?« ответить
Не только любой латыш - прибалт, - дурики потеряли ориентацию в пространстве и времени, неадекватны, даже титульными себя назвали исключительными, но почему латыши нищеброды-попрошайки известно всем, - нацизм, алчность, предрасположенность к воровству, абсолютная лживость каждого ничтожного латыша, а ещё латышская содомия, алкоголизм,склонность к суициду вперемешку с навязчивой агрессивностью. Латышская бесштанная команда голожопых педиков всегда рвётся атаковать, существует конечно-же и хорошая новость - любая провокация латышей мгновенно пресечена, в случае неопровержимых фактов угрозы жизни российских граждан превентивный удар в соответствии военной доктрины Российской Федерации.« ответить
При чем здесь Россия? Вы сперва с Укропиеи разберитесь, в которои вы устроили Майдан , теперь вам все возвращается бумерангом. Этих ублюдков даже Гитлер не трогал, знал на сколько Галиция опсна с воих деяниях. Теперь ваши дипмисии 6 штук под угрозои на Украине. Бендера там с вами уже не церемонится. Мало вам Валыни было, нашли кого восхвалять и кого делать врагом, типа России которая вас спасла от истребления и от голода и золода вам отправляла тысячи составов с продуктами и восстанавливала вам после ВОВ инфраструктуру. А вы сносите памятники. Вот вам и бумеранг возвращается. А ведь снос памяников , это борьба с историеи и мертвыми . Ждите месть И Укропия и Прибалтика и Польша памятников в обличае друг друга . Вы сами себя теперь снесете, а США это инадо и она только порадуется за все. А Россия в сторонке покурит молча.« ответить
Запарился читать етот бред« ответить
Времени не жалко?:)« ответить
Напыщенный пшек опять бредит, видимо под действием препаратов из серии "великопольских галлюциогенных грибов"! :)« ответить
А еще совсем недавно, их же уважаемый человек , обещал, что война начнется с Латвии. Да и многие американцы это подтверждают.)))))))))« ответить