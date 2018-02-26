В наше время русофобия стала модой. Не любить Россию и презирать русских — значит демонстрировать что–то вроде дресс–кода, опознавания «свой — чужой», — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Пропуск в высшее европейское общество уважаемых людей, живущих исключительно либеральными ценностями. Если ты «культурный европеец», то к русским, а также к их «варварскому языку» следует относиться с демонстративным уничижением.

Недавно латвийский банкир Гиртс Рунгайнис высокомерно заявил: «Русский язык не является ни языком науки, ни языком культуры, ни языком искусства, за исключением разве что балета». Хоть за балет спасибо… Низкий поклон! Удивительно другое: никто из видных представителей латышской интеллигенции, ни один из известных и титулованных деятелей латышской национальной культуры (а многие получали высшее образование в Москве и Ленинграде) не выступил с резким осуждением подобного оскорбительного для нашего народа заявления. НИ ОДИН! Это значит, что все они, без исключения, единодушно готовы подписаться под данным тезисом. Они с этим коллективно согласны…

Ничто не ново под луной. Хранитель музея Л. Н. Толстого Ясная Поляна Сергей Щеголев вспоминал о событиях октября 1941 года: «Вся площадка перед Литературным музеем была заставлена машинами. Здесь же били кур, стреляли коров, распластывали туши… В дом явилась группа офицеров — один из них забрал себе три фотографии Толстого… В комнате сына Толстого штабной врач и его приятель взломали шкаф и поделили между собой белье Сергея Львовича. Узнав, что музей находится в ведении Академии наук, фашисты засмеялись, и один молоденький фат с презрительной усмешкой спросил у остальных: «Какие же это «науки» в Советском Союзе?» Оккупантам рассказали об образцовой школе в Ясной Поляне. Очень они удивились тому, что в ней учатся дети крестьян, «эти маленькие дурачки»… А сами фашисты печи в школе топили картами и книгами».

Дом всемирно известного писателя культурные европейцы превратили в казарму: «В одной комнате парикмахерская, солдаты бреются, стригутся, чистятся, в другой комнате сапожная мастерская, кругом мусор, отбросы… Все кусты, деревья, изгороди — все помято, поломано… Идет безудержный грабеж». Отступая, гитлеровцы устроили костер в библиотеке. Пожар удалось потушить усилиями нескольких служащих музея, но борьба с огнем длилась несколько часов.

В занятом немцами Клине поруганию подвергся дом–музей П. И. Чайковского. Посетивший музей на второй день после освобождения города писатель Евгений Петров (один из авторов «Двенадцати стульев») писал: «То, что сделали в домике Чайковского немцы, так отвратительно, чудовищно, тупо, что долго буду еще я вспоминать об этом с тоской».

Зачем творилось все это? С какой целью рациональные германцы последовательно и неотвратимо стремились уничтожить русскую культуру? Цель была очевидна и проста. Уничтожая национальную культуру русского народа, они уничтожали народную память и гордость. Чтобы уже через короткое время некому было говорить, что русские — народ славный и великий, достойный равноправного, уважительного к себе отношения. Нет образцов материальной культуры, забыта культура духовная — и все, нет больше такого народа на земле! Он превращается в плодородную почву, в навоз для произрастания других народов!

Ведь стоит только скрыть из городской художественной галереи Риги в укромные запасники хранившиеся там с XIX и начала XX века картины всемирно известных русских художников Айвазовского, Брюлова, Шишкина, Левитана, Врубеля, Сурикова, Репина, Саврасова, Бенуа, Кустодиева, Крамского, Рериха и многих других, и через какое–то время появляется соблазн с глумливым хохотком вещать: «Нет никакой русской культуры! И не было ее никогда».

Закроем русские школы, сузим русское культурное пространства в точку, сотрем след ее на латвийской земле, и будет латышам великое счастье, торжество подлинной национальной независимости от русского восточного варварства!

Современная латышская элита, похоже, уже действительно верит, что русская культура недостойна уважения с их стороны, ведь они (эта самая правящая национальная элита) есть подлинные носители ЕВРОПЕЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ! А мы, русские, — жалкие и ничтожные восточные недочеловеки, мнение которых не заслуживает никакого внимания.

Действительно в нынешней Латвии стремительно сужается, исчезает, насильно искореняется русское культурное пространство, существующее на этой земле уже не одну сотню лет. Интеллигентному русскому человеку просто не оставляют места для проявления себя в профессиональной сфере на латвийском телевидении и радио. Русская пресса в Латвии исчезает на глазах. Почти нет мест, где могут проявить себя русские актеры, режиссеры, журналисты, литераторы. Русские научные кадры последовательно вымываются из вузов.

Школы — это почти последнее место, где еще могут трудоустроиться представители вымирающего слоя русской интеллигенции Латвии. Но по мере проведения реформ Шадурскиса, русская интеллигенция неминуемо исчезнет как явление. Русским уготована судьба опуститься на социальное дно латвийского общества, туда, где требуются малоквалифицированные, но работящие и старательные руки.

Конечно, можно принять латышизацию. Кто–то приспособиться, вне сомнения. Но это будут либо «облатышенные» русские, мучительно стыдящиеся своего «неарийского» происхождения, либо так называемые лояльные русские, которые лишь в глубоком подполье робко осмеливаются вспоминать о своих национальных корнях, дома под одеялом. Именно к этому все проводимые реформы образования и направлены.

Против русских ведется война — беспощадная, безжалостная, и слава богу, что не на физическом, а на духовном уровне. Война на уничтожение народа как культурного явления. И здесь все сферы хороши. Может быть, я и не прав, но дайте мне, пожалуйста, ссылку, кто из известных деятелей латышской науки и культуры в недавнее время позволил себе прилюдно изречь что–то доброе, хорошее о русском народе. Дайте ссылку на латышское СМИ, газету, журнал или телепередачу, где о русских было бы сказано что–то позитивное, где о русской культуре отозвались бы с уважением и симпатией. Не помню, не слышал об этом…

Со стороны правящей латышской элиты ощутимы лишь ее страх, ненависть и презрение к нам. Может быть, я чего–то не знаю, может быть, не прав?.. Или же в корне заблуждаюсь в оценке отношения этих «подлинных европейцев» к нам, русским некультурным варварам… Считайте тогда это неразумным криком души. Криком того, кто хочет остановить надвигающуюся тьму хотя бы своим одиноким голосом…

Игорь ГУСЕВ,

KLIO.

На фото: Бывший кучер Л.Н. Толстого И.В. Егоров демонстрирует вещи, оставленные после отступления немецких войск из усадьбы-музея Л.Н. Толстого «Ясная поляна». Музей сильно пострадал во время Великой Отечественной войны.