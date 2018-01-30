Война решит мировой кризис(15)

Лента новостей
Самый старый мужчина в мире умер в возрасте 113 лет Сейм урезал список Магнитского Гастрономический ужас: почти во всех чаях в магазинах Латвии обнаружены яды 5 ролей, которые играют родители Землян ждет суперлуние — 31 января оно будет кроваво-голубым Дукурс: российские спортсмены полностью уничтожили олимпийский дух Нигериец об Эстонии: оказывается белые тоже бывают бедные! Случай Собчак: может ли кандидат в президенты называть детей гаденышами? МИД Латвии вручил Украине ноту
Eще в разделе
Россия готовит хитрую схему против санкций Санкции против России могут быть облегчены Население Латвии становится старше, а денег — меньше Трамп рискует потерять Америку Latvijas dzelzceļš избавляется от работников. Люди становятся не нужны?
Анатолий Тарасов
08:59 30.01.2018
Экономика / Мировая экономика

Мировая экономика скатывается к тому, чтобы стать экономикой войны, заявил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, комментируя итоги прошедшего на прошлой неделе Всемирного экономического форума в Давосе.

Как заявил Мухин на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», участники форума «констатировали, что макроэкономика хороша, а мы должны решать микроэкономические проблемы, прежде всего», однако министры и американский президент Дональд Трамп призывали инвесторов вкладываться в их страны. «Все это напоминало ярмарку тщеславия, простите», — сказал политолог.

 

«Потому что на самом деле речь о непризнании одного факта: у нас сейчас мировая экономика скатывается к тому, чтобы стать экономикой войны. И связано с нерешаемостью и нерешенностью практически всех проблем и вызовов, которые стояли перед мировой экономикой перед кризисами 1998 и 2008 годов «, — отметил эксперт.

 

По его словам, ключевые страны не предложили решения этих проблем, и они накапливаются. «Единственным способом снять это напряжение, перезагрузить систему является война. Я имею в виду не прямая, горячая война. Но «экономика войны» отчасти решает эти проблемы», — считает Мухин.

 

Он полагает, что симптомы этого можно наблюдать уже сейчас. Это, в частности, санкционное воздействие, с помощью которого США пытаются корректировать политику разных стран, в том числе Ирана, России; налаживание военного, экономическое и политического контроля над целыми территория и рынками, прежде всего главным рынком — ЕС, отметил эксперт.

 

Очередной, 48-й Всемирный экономический форум прошел в Давосе с 23 по 26 января.

РИА Новости / Фото
Комментарии (15)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
CCCP 09:14 30:01:2018

Как мы все знаем, Америка не может отдать долг и не в состоянии платить процентную ставку по кредитам. Выход для Америки один - уничтожить кредиторов или запугать их внешним врагом как Марсиане, Армагедон, ИГИЛ, самый смертоносный вирус ВИЧ который они изобрели или Россия.

Выход для всего мира - попросить Россию разделить Америку между кредиторами, как например Японии - Калифорнию, Мексике - Техас и Новую Мексику, Канаде - от Винсконсина до Майн, Кубе - Флориду, Арабам - пустыню Махави, может найдут там нефть? Израилю - Нью Йорк.

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 09:39 30:01:2018

Seseram. Varbūt sadalīt Krieviju, lai nemocās?

« ответить
Profile_default
dave 09:58 30:01:2018

А может ты возьмешь свою жену ваню и свалишь в африку?там такие патриотические обезьяны нужны))

« ответить
Profile_default
а вот и причина 09:15 30:01:2018

Китай продает облигации США

30.01.201846158

В августе Китай существенно снизил вложения в казначейские облигации США (на 3,7 миллиарда долларов), что было самым большим сокращением с 2013 года. Китайский пакет государственных облигаций США снизился до 1,19 триллиона долларов — это самая низкая отметка с ноября 2012 года.

а что сейчас с продажами узнаем через пол года

« ответить
Profile_default
Ваня 09:16 30:01:2018

Как только уничтожат Россию так наступит длительный мир в мире..наши дети и внуки будут жить в спокойном и стабильном мире..

« ответить
Profile_default
провокаторам 09:20 30:01:2018

может легче вас придушить?

« ответить
Profile_default
ване- биомусору 09:24 30:01:2018

кастрированный дебил ваня, откуда у тебя дети будут? Из ж0пы?

« ответить
Profile_default
Сергей 12:45 30:01:2018

откуда у тебя дети с внуками ? дегенерат

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 09:32 30:01:2018

Atradies politologs un "eksperts" - īsts Kremļa kvekšķis!

« ответить
Profile_default
Ваня 09:38 30:01:2018

За полную и бесповоротную гибель мерзкой и подлой россии...аминь

« ответить
Profile_default
Факир 09:43 30:01:2018

Твоему бантустану хана катит. Неотвратимая и полная.

« ответить
Profile_default
ВАНЮЧКЕ 10:05 30:01:2018

Ты просто тварь как низко может опуститься человек ПАДОНОК

« ответить
Profile_default
Да 10:44 30:01:2018

Какой же он падонок? Он дебил.!!!

« ответить
12

Мнение
Ku_is-col15
Павел Кириллов
29.01.2018

Оно не тонет! Вдогонку «кораблю-призраку» (31)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV