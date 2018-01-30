Мировая экономика скатывается к тому, чтобы стать экономикой войны, заявил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, комментируя итоги прошедшего на прошлой неделе Всемирного экономического форума в Давосе.

Как заявил Мухин на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», участники форума «констатировали, что макроэкономика хороша, а мы должны решать микроэкономические проблемы, прежде всего», однако министры и американский президент Дональд Трамп призывали инвесторов вкладываться в их страны. «Все это напоминало ярмарку тщеславия, простите», — сказал политолог.

«Потому что на самом деле речь о непризнании одного факта: у нас сейчас мировая экономика скатывается к тому, чтобы стать экономикой войны. И связано с нерешаемостью и нерешенностью практически всех проблем и вызовов, которые стояли перед мировой экономикой перед кризисами 1998 и 2008 годов «, — отметил эксперт.

По его словам, ключевые страны не предложили решения этих проблем, и они накапливаются. «Единственным способом снять это напряжение, перезагрузить систему является война. Я имею в виду не прямая, горячая война. Но «экономика войны» отчасти решает эти проблемы», — считает Мухин.

Он полагает, что симптомы этого можно наблюдать уже сейчас. Это, в частности, санкционное воздействие, с помощью которого США пытаются корректировать политику разных стран, в том числе Ирана, России; налаживание военного, экономическое и политического контроля над целыми территория и рынками, прежде всего главным рынком — ЕС, отметил эксперт.

Очередной, 48-й Всемирный экономический форум прошел в Давосе с 23 по 26 января.