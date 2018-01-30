Как заявил Мухин на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», участники форума «констатировали, что макроэкономика хороша, а мы должны решать микроэкономические проблемы, прежде всего», однако министры и американский президент Дональд Трамп призывали инвесторов вкладываться в их страны. «Все это напоминало ярмарку тщеславия, простите», — сказал политолог.
«Потому что на самом деле речь о непризнании одного факта: у нас сейчас мировая экономика скатывается к тому, чтобы стать экономикой войны. И связано с нерешаемостью и нерешенностью практически всех проблем и вызовов, которые стояли перед мировой экономикой перед кризисами 1998 и 2008 годов «, — отметил эксперт.
По его словам, ключевые страны не предложили решения этих проблем, и они накапливаются. «Единственным способом снять это напряжение, перезагрузить систему является война. Я имею в виду не прямая, горячая война. Но «экономика войны» отчасти решает эти проблемы», — считает Мухин.
Он полагает, что симптомы этого можно наблюдать уже сейчас. Это, в частности, санкционное воздействие, с помощью которого США пытаются корректировать политику разных стран, в том числе Ирана, России; налаживание военного, экономическое и политического контроля над целыми территория и рынками, прежде всего главным рынком — ЕС, отметил эксперт.
Очередной, 48-й Всемирный экономический форум прошел в Давосе с 23 по 26 января.
Как мы все знаем, Америка не может отдать долг и не в состоянии платить процентную ставку по кредитам. Выход для Америки один - уничтожить кредиторов или запугать их внешним врагом как Марсиане, Армагедон, ИГИЛ, самый смертоносный вирус ВИЧ который они изобрели или Россия.« ответить
Выход для всего мира - попросить Россию разделить Америку между кредиторами, как например Японии - Калифорнию, Мексике - Техас и Новую Мексику, Канаде - от Винсконсина до Майн, Кубе - Флориду, Арабам - пустыню Махави, может найдут там нефть? Израилю - Нью Йорк.
Seseram. Varbūt sadalīt Krieviju, lai nemocās?« ответить
А может ты возьмешь свою жену ваню и свалишь в африку?там такие патриотические обезьяны нужны))« ответить
Китай продает облигации США« ответить
30.01.201846158
В августе Китай существенно снизил вложения в казначейские облигации США (на 3,7 миллиарда долларов), что было самым большим сокращением с 2013 года. Китайский пакет государственных облигаций США снизился до 1,19 триллиона долларов — это самая низкая отметка с ноября 2012 года.
а что сейчас с продажами узнаем через пол года
Как только уничтожат Россию так наступит длительный мир в мире..наши дети и внуки будут жить в спокойном и стабильном мире..« ответить
может легче вас придушить?« ответить
кастрированный дебил ваня, откуда у тебя дети будут? Из ж0пы?« ответить
откуда у тебя дети с внуками ? дегенерат« ответить
Atradies politologs un "eksperts" - īsts Kremļa kvekšķis!« ответить
За полную и бесповоротную гибель мерзкой и подлой россии...аминь« ответить
Твоему бантустану хана катит. Неотвратимая и полная.« ответить
Ты просто тварь как низко может опуститься человек ПАДОНОК« ответить
Какой же он падонок? Он дебил.!!!« ответить