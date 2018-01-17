Война в Сирии превратилась в битву держав(7)

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Анатолий Тарасов
09:19 17.01.2018
В мире / Война

Россия пытается вернуться на Ближний Восток в качестве «великой державы» и расширяет своё военное присутствие в Сирии, хотя понимает, что асимметричные угрозы могут создать ей серьёзные препятствия. Однако она идёт на риск и вступает в «гонку военных баз» с США в борьбе за стратегически важный регион.

Россия и США вступили в «гонку военных баз» в Сирии, пишет Defense News. Каждая из этих стран активно стремится расширить своё присутствие в Сирии и противостоять угрозам, что приводит к соперничеству за военные базы, поясняет автор. По мнению экспертов, Россия пытается вернуться в этот регион в качестве «великой державы», поэтому идёт на риск, расширяя своё военное присутствие в Сирии — хотя и знает, что «асимметричные угрозы» могут создать ей серьёзные препятствия.

 

Соединённые Штаты обеспечили себе военное присутствие в нескольких ключевых точках, говорится в статье. Однако есть два района, где они, пользуясь большой концентрацией своих войск, создают военные базы. По данным одного военного источника, первая база находится в Эт-Табке возле Ракки на севере Сирии, где американский спецназ занимается обучением курдских отрядов. А вторая в настоящее время строится в Эт-Танфе, куда американские войска «не пускают» сирийские и российские вооружённые силы, сообщает Defense News.

 

Ранее Эт-Табка была сирийской правительственной авиабазой, но позднее была захвачена отрядами вооружённой оппозиции. У США также есть силы спецназа вдоль иорданско-иракско-сирийских границ на пограничном переходе в Эт-Танфе, где проходят подготовку отряды сирийских повстанцев, отмечается в статье. Американское военное присутствие в Дейр-эз-Зоре и Эт-Танфе «расслоило» этот район, мешая Ирану создать «коридор», соединяющий его со Средиземным морем, считает автор.

 

В то время как у России в Сирии уже есть две постоянные военные базы: авиабаза в Хмеймиме и военно-морская база в Тартусе. Как считает отставной генерал ливанской армии Элиас Ханна, сейчас российское руководство стремится как можно быстрее вывести основные силы из Сирии, чтобы в случае изменения динамики не пришлось воевать с «партизанами», выступающими против российского присутствия. Он также отметил, что боевики и террористы без поддержки со стороны не в состоянии создать дрон, способный пролететь 50-100 километров и осуществить атаку, подобную недавнему нападению беспилотников на базу Хмеймим. Для этого нужно было подключиться к спутникам и к системе GPS, подчеркнул генерал в интервью Defense News, и этот факт вызывает у России серьёзную обеспокоенность.

 

Российское военное присутствие в Сирии основано на соглашении между законным и признанным на международной арене правительством Асада и Москвой, в соответствии с которым Россия построила две постоянные базы и может использовать их на неопределённый срок, напоминает Defense News. Российский президент Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с сирийским правительством, которое даёт России возможность сохранить свою авиабазу в Сирии на протяжении полувека, в рамках подписанных в июле 2017 года документов.

 

«Сирия занимает стратегически важное положение, являясь воротами на Ближний Восток и в Персидский залив. Именно поэтому мы стали свидетелями такого соперничества за влияние. Не в последнюю очередь такое соперничество подразумевает строительство военных баз», — заявил в интервью Defense News отставной генерал ливанской армии Вахби Катыша. Он также отметил, что после операции в Сирии существенно увеличился экспорт российского оружия.

 

Россия демонстрирует свои разнообразные боевые возможности в Сирии, начиная с истребительной авиации и кончая зенитно-ракетными комплексами, а сирийский конфликт использует в качестве «полигона» для испытания этих вооружений, подчёркивается в статье. «Сирия стала выставкой оружия, которое Москва намерена экспортировать в страны Персидского залива и Ближнего Востока, и соглашение с Саудовской Аравией о поставке комплексов С-400 является прямым результатом этой демонстрации», — пишет Defense News.

 

Порты в Сирии имеют особую стратегическую значимость, поскольку являются связующим звеном для торговли между странами Средиземноморья и Ближнего Востока, отметил также ливанский генерал. По его мнению, в основе «гонки военных баз» между Россией и США лежит соперничество между крупными державами, которые стремятся утвердить своё военное присутствие в этом стратегически важном регионе. «Более того, Россия пытается вернуться в этот регион в качестве великой державы. По этой причине она идёт на риск, расширяя своё военное присутствие в Сирии, хотя и знает, что асимметричные угрозы могут создать ей серьёзные препятствия», — заключил Катыша в беседе с корреспондентом Defense News.

RT / Фото
Комментарии (7)
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Перс 10:07 17:01:2018

Yankee go home!

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Latviešu patriots 10:19 17:01:2018

Russian go home!

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dlz77 11:13 17:01:2018

хм. предки славян произошли из примерного этого района. присмотритесь к пейзажу северной сирии и юго - восточной сирии. невысокие горы и холмы, изрезанные речками глинистыми берегами. на пригорках размещаются деревушки, в них везде фруктовые сады. так же выглядят русские деревни. итальянские историки считают, что примерно из этих мест произошли этруски - предки славян. если покопаться археологам, можно найти интересные находки.

россия вернулась на очень древнюю родину. туда, откуда произошли все славяне.

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Японский городовой 10:24 17:01:2018

Никаких "военных баз" у американского режима в Сирии нет и не будет ...

У Вашингтона есть только места временной и незаконной дислокации американского спецназа (сил ССО) на сирийской территории ...

Во время проведения российской группировкой ВКС операции по оказанию помощи САР по уничтожению основных сил террористов ИГ и занимаемых террористами районов, места незаконной дислокации сил ССО американского режима на серийской территории, находились ВНЕ территорий, занятых террористами ИГ. А все освтальные "оппозиционеры" были потенциальными участниками политических переговоров с законным правительством Сирии по стабилизации ситуации и переходу к политическому урегулированию конфликта ... Поэтому, ни по американцам, ни по их "подопечным" удары удары российской группировкой ВСК не наносились ...

После разгрома при поддержке российских ВКС, ВМФ и ССО основных сил ИГ, дальнейшее освобождение сирийской территории ведёт САР. И будет это делать до полного освобождения всей территории Сирии от вооруженных антиправительственных бандитов ...

В случае, если после вывода основной части российской группировки, российским базам в Тартусе и Хмеймиме будет исходить прямая или косвенная (т.н. "асимметричная") угроза со стороныс незаконно находящихся на территории Сирии сил ССО американского режима, места незаконной дислокации американского спецназа и все каналы их лоргистической поддержки будут просто уничтожены. Причём, решительно, быстро и эффективно ...

Пока же, невыносимые условия на сирийской территории для сил ССО американского режима и обучаемых ими террористов-"оппозиционеров" будет создавать САР, во взаимодействии с формированиями иранского КСИР и ливанской Хизболлы ... А ВКС России обеспечат им воздушную поддержку, при проведении операций и прикрытие от ударов с воздуха, во время проведения этих операций ...

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Ты суслика видишь? 10:27 17:01:2018

У янки нет никакого права вообще находится в Сирии, а тем более делать там военные базы, где они тренируют ТЕРРОРИСТОВ!
На месте Асада я давно бы объявил им срочную эвакуацию в три для, а кто не убрался - того бомбить, согласно международному праву! :)

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Latviešu patriots 10:39 17:01:2018

Susļiku vērotājam. Sapņo vien, krievel.. Ha ha ha

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Ты суслика видишь? 10:47 17:01:2018

Я уже один раз тебе сказал, что с тобой будет и уже скоро, готовься, придур! :)

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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (3)