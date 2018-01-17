Россия и США вступили в «гонку военных баз» в Сирии, пишет Defense News. Каждая из этих стран активно стремится расширить своё присутствие в Сирии и противостоять угрозам, что приводит к соперничеству за военные базы, поясняет автор. По мнению экспертов, Россия пытается вернуться в этот регион в качестве «великой державы», поэтому идёт на риск, расширяя своё военное присутствие в Сирии — хотя и знает, что «асимметричные угрозы» могут создать ей серьёзные препятствия.
Соединённые Штаты обеспечили себе военное присутствие в нескольких ключевых точках, говорится в статье. Однако есть два района, где они, пользуясь большой концентрацией своих войск, создают военные базы. По данным одного военного источника, первая база находится в Эт-Табке возле Ракки на севере Сирии, где американский спецназ занимается обучением курдских отрядов. А вторая в настоящее время строится в Эт-Танфе, куда американские войска «не пускают» сирийские и российские вооружённые силы, сообщает Defense News.
Ранее Эт-Табка была сирийской правительственной авиабазой, но позднее была захвачена отрядами вооружённой оппозиции. У США также есть силы спецназа вдоль иорданско-иракско-сирийских границ на пограничном переходе в Эт-Танфе, где проходят подготовку отряды сирийских повстанцев, отмечается в статье. Американское военное присутствие в Дейр-эз-Зоре и Эт-Танфе «расслоило» этот район, мешая Ирану создать «коридор», соединяющий его со Средиземным морем, считает автор.
В то время как у России в Сирии уже есть две постоянные военные базы: авиабаза в Хмеймиме и военно-морская база в Тартусе. Как считает отставной генерал ливанской армии Элиас Ханна, сейчас российское руководство стремится как можно быстрее вывести основные силы из Сирии, чтобы в случае изменения динамики не пришлось воевать с «партизанами», выступающими против российского присутствия. Он также отметил, что боевики и террористы без поддержки со стороны не в состоянии создать дрон, способный пролететь 50-100 километров и осуществить атаку, подобную недавнему нападению беспилотников на базу Хмеймим. Для этого нужно было подключиться к спутникам и к системе GPS, подчеркнул генерал в интервью Defense News, и этот факт вызывает у России серьёзную обеспокоенность.
Российское военное присутствие в Сирии основано на соглашении между законным и признанным на международной арене правительством Асада и Москвой, в соответствии с которым Россия построила две постоянные базы и может использовать их на неопределённый срок, напоминает Defense News. Российский президент Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с сирийским правительством, которое даёт России возможность сохранить свою авиабазу в Сирии на протяжении полувека, в рамках подписанных в июле 2017 года документов.
«Сирия занимает стратегически важное положение, являясь воротами на Ближний Восток и в Персидский залив. Именно поэтому мы стали свидетелями такого соперничества за влияние. Не в последнюю очередь такое соперничество подразумевает строительство военных баз», — заявил в интервью Defense News отставной генерал ливанской армии Вахби Катыша. Он также отметил, что после операции в Сирии существенно увеличился экспорт российского оружия.
Россия демонстрирует свои разнообразные боевые возможности в Сирии, начиная с истребительной авиации и кончая зенитно-ракетными комплексами, а сирийский конфликт использует в качестве «полигона» для испытания этих вооружений, подчёркивается в статье. «Сирия стала выставкой оружия, которое Москва намерена экспортировать в страны Персидского залива и Ближнего Востока, и соглашение с Саудовской Аравией о поставке комплексов С-400 является прямым результатом этой демонстрации», — пишет Defense News.
Порты в Сирии имеют особую стратегическую значимость, поскольку являются связующим звеном для торговли между странами Средиземноморья и Ближнего Востока, отметил также ливанский генерал. По его мнению, в основе «гонки военных баз» между Россией и США лежит соперничество между крупными державами, которые стремятся утвердить своё военное присутствие в этом стратегически важном регионе. «Более того, Россия пытается вернуться в этот регион в качестве великой державы. По этой причине она идёт на риск, расширяя своё военное присутствие в Сирии, хотя и знает, что асимметричные угрозы могут создать ей серьёзные препятствия», — заключил Катыша в беседе с корреспондентом Defense News.
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хм. предки славян произошли из примерного этого района. присмотритесь к пейзажу северной сирии и юго - восточной сирии. невысокие горы и холмы, изрезанные речками глинистыми берегами. на пригорках размещаются деревушки, в них везде фруктовые сады. так же выглядят русские деревни. итальянские историки считают, что примерно из этих мест произошли этруски - предки славян. если покопаться археологам, можно найти интересные находки.« ответить
россия вернулась на очень древнюю родину. туда, откуда произошли все славяне.
Никаких "военных баз" у американского режима в Сирии нет и не будет ...« ответить
У Вашингтона есть только места временной и незаконной дислокации американского спецназа (сил ССО) на сирийской территории ...
Во время проведения российской группировкой ВКС операции по оказанию помощи САР по уничтожению основных сил террористов ИГ и занимаемых террористами районов, места незаконной дислокации сил ССО американского режима на серийской территории, находились ВНЕ территорий, занятых террористами ИГ. А все освтальные "оппозиционеры" были потенциальными участниками политических переговоров с законным правительством Сирии по стабилизации ситуации и переходу к политическому урегулированию конфликта ... Поэтому, ни по американцам, ни по их "подопечным" удары удары российской группировкой ВСК не наносились ...
После разгрома при поддержке российских ВКС, ВМФ и ССО основных сил ИГ, дальнейшее освобождение сирийской территории ведёт САР. И будет это делать до полного освобождения всей территории Сирии от вооруженных антиправительственных бандитов ...
В случае, если после вывода основной части российской группировки, российским базам в Тартусе и Хмеймиме будет исходить прямая или косвенная (т.н. "асимметричная") угроза со стороныс незаконно находящихся на территории Сирии сил ССО американского режима, места незаконной дислокации американского спецназа и все каналы их лоргистической поддержки будут просто уничтожены. Причём, решительно, быстро и эффективно ...
Пока же, невыносимые условия на сирийской территории для сил ССО американского режима и обучаемых ими террористов-"оппозиционеров" будет создавать САР, во взаимодействии с формированиями иранского КСИР и ливанской Хизболлы ... А ВКС России обеспечат им воздушную поддержку, при проведении операций и прикрытие от ударов с воздуха, во время проведения этих операций ...
У янки нет никакого права вообще находится в Сирии, а тем более делать там военные базы, где они тренируют ТЕРРОРИСТОВ!« ответить
На месте Асада я давно бы объявил им срочную эвакуацию в три для, а кто не убрался - того бомбить, согласно международному праву! :)
Susļiku vērotājam. Sapņo vien, krievel.. Ha ha ha« ответить
Я уже один раз тебе сказал, что с тобой будет и уже скоро, готовься, придур! :)« ответить