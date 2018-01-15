Война войной, а демаркация по расписанию(1)

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газета Сегодня
17:00 15.01.2018
газета Сегодня / Граница

Западные СМИ и местные пропагандисты часто оценивают российско–латвийские отношения как гибридную войну, вполне имеющую шанс перейти на горячий уровень. Однако на практике — в противоположность происходящему в горячих умах — две страны ведут business as usual, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ».

Так, на завтрашнее заседание Кабинета министров выносится на утверждение пакет документов о демаркации границ Латвийской Республики и Российской Федерации. По ним предполагается окончательно утвердить 246 км, описанных в двухстороннем договоре о границе, ратифицированном еще 18 декабря 2007 года. 

 

Совместной демаркационной комиссии в течение 10 лет пришлось досконально провести рубеж на местности — установить пограничные знаки; определить местоположение срединной линии на реках и озерах и принадлежность мельчайших островков; подготовить демаркационные документы. 25 октября прошлого года в Риге были подписаны протокол–описание границы, демаркационная карта, протоколы погранзнаков и каталог координат и высот последних. С латвийской стороны в процессе приняли участие целых пять ведомств: МИД, Агентство геопространственной информации (в ведении минобороны), Государственное агентство обеспечения и Государственная погранохрана (два последних — в ведении МВД) и Государственная земельная служба (подчиняется минюсту).

 

Теперь остается ждать 40–го дня после сообщения по дипломатическим каналам об утверждении документов правительствами обеих стран. Интересно, что в разделе «Участие общества и коммуникационная активность» наш Кабинет министров скромно записал: «Проект эту область не затрагивает». А ведь какие страсти–мордасти были на предмет «сдачи Абрене» — вокруг сейма проходил пикет молодцев Visu Latvijai! с обнаженными торсами, из коих впоследствии образовалось ныне влиятельное нацобъединение.

 

И еще одна забавная особенность: подписал документ о латвийско–российской демаркации вместо отсутствовавшего шефа МИДа Э. Ринкевичса министр образования и науки К. Шадурскис. Тот самый «Седой Карлис», который сегодня наносит своими действиями по ликвидации русского языка в школах Латвии максимальный урон атмосфере двусторонних отношений.

 

Николай КАБАНОВ.

 

На фото: Суперсовременный автомобильный КПП «Виентули».

Vesti.lv / Фото LETA
Комментарии (1)
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Пыталово -это Россия 17:34 15:01:2018

Утрись дзинтарс! Зря с голым пузом бегал, и зря тебя в сейм рыжая мамочка посадила.
Твоя идея оказалась мыльным пузырём, который лопнул вместе с твоим раздутым афторитетом. Забирай Домбро*ба и сваливайте из прав-ва, толку от вас "ноль".

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (24)

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