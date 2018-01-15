Западные СМИ и местные пропагандисты часто оценивают российско–латвийские отношения как гибридную войну, вполне имеющую шанс перейти на горячий уровень. Однако на практике — в противоположность происходящему в горячих умах — две страны ведут business as usual, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ».

Так, на завтрашнее заседание Кабинета министров выносится на утверждение пакет документов о демаркации границ Латвийской Республики и Российской Федерации. По ним предполагается окончательно утвердить 246 км, описанных в двухстороннем договоре о границе, ратифицированном еще 18 декабря 2007 года.

Совместной демаркационной комиссии в течение 10 лет пришлось досконально провести рубеж на местности — установить пограничные знаки; определить местоположение срединной линии на реках и озерах и принадлежность мельчайших островков; подготовить демаркационные документы. 25 октября прошлого года в Риге были подписаны протокол–описание границы, демаркационная карта, протоколы погранзнаков и каталог координат и высот последних. С латвийской стороны в процессе приняли участие целых пять ведомств: МИД, Агентство геопространственной информации (в ведении минобороны), Государственное агентство обеспечения и Государственная погранохрана (два последних — в ведении МВД) и Государственная земельная служба (подчиняется минюсту).

Теперь остается ждать 40–го дня после сообщения по дипломатическим каналам об утверждении документов правительствами обеих стран. Интересно, что в разделе «Участие общества и коммуникационная активность» наш Кабинет министров скромно записал: «Проект эту область не затрагивает». А ведь какие страсти–мордасти были на предмет «сдачи Абрене» — вокруг сейма проходил пикет молодцев Visu Latvijai! с обнаженными торсами, из коих впоследствии образовалось ныне влиятельное нацобъединение.

И еще одна забавная особенность: подписал документ о латвийско–российской демаркации вместо отсутствовавшего шефа МИДа Э. Ринкевичса министр образования и науки К. Шадурскис. Тот самый «Седой Карлис», который сегодня наносит своими действиями по ликвидации русского языка в школах Латвии максимальный урон атмосфере двусторонних отношений.

Николай КАБАНОВ.

На фото: Суперсовременный автомобильный КПП «Виентули».