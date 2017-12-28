Волосы длиннее метра — всего через 5 лет после их потери из-за алопеции

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Люблю!
19:47 27.12.2017
Люблю! / Красота и здоровье

Русская красавица Анастасия Сидорова пользуется большой популярностью среди подписчиков социальных сетей, а ее фотографии собирают сотни тысяч комментариев и лайков. И неудивительно, ведь девушка – обладательница густых рыжих волос длиной более метра, которые неустанно вызывают восторженные отзывы у пользователей.

Сейчас ничего не говорит о том, что всего пять лет назад в возрасте 18 лет Анастасия боролась с их патологическим выпадением волос или алопецией, которая приводит к образованию залысин, а некоторых случаях и к полному облысению.

 

К счастью, девушке удалось победить болезнь, и сейчас ее волосы постоянно становятся объектом восхищения. При этом Анастасия уверяет, что они полностью натуральные. Сейчас девушка работает трихологом – специалистом по волосам. На получение этой профессии ее подвиг печальный опыт заболевания андрогенетической алопецией.

 

 

Недавно девушка порадовала своих подписчиков новой партией снимков. На одном из них она позирует в черном купальном костюме, сидя на качелях. Ее волосы распущены и развеваются на ветру.

 

 

 

 «Это наверное мое самое любимое фото. Лайк, если вам тоже нравится)» — написала она (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.)

 

Снимок собрал более 53 тысяч лайков и около 600 комментариев. «Само совершенство!» — восхитился один из подписчиков. Другой добавил: «Вы прекрасны! Какое удивительное фото». И с этим сложно поспорить.

 

 

 

 

 

Домашний Очаг / Фото
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Инна Авина
22.12.2017

Источник радости (1)

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