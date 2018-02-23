Он ушел в отставку после того, как его отстранили от обязанностей, сообщил шериф округа Бровард Скотт Исраэл. По его словам, вооруженный охранник во время нападения стоял у здания школы, но не вошел внутрь.
Шериф сказал, что на видеозаписи видно, как полицейский подходит к зданию школы спустя полторы минуты после того, как прозвучали первые выстрелы. Но вместо того, чтобы войти внутрь, он в течение четырех минут остается снаружи и ничего не предпринимает. Стрельба продолжалась шесть минут.
На вопрос, как должен был поступить охранник, шериф ответил: «Зайти в школу, бросить вызов убийце, уничтожить убийцу».
Уволившийся охранник пока не давал публично никаких комментариев.
17 человек погибли во время вооруженного нападения на школу, когда 19-летний бывший ученик школы Николас Круз открыл стрельбу из винтовки 14 февраля. Сейчас он находится под арестом. Известно, что ранее он был исключен из школы за нарушение дисциплины.
A pomnite, kak v moskve menti scaļi podoiti k uzbečke s otrezannoi golovoi?« ответить
moskva toze v floride?« ответить
ja ne pomnju kak bilo v moskve. ja tam ne bil. ti bil i vse videl?