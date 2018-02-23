Вооруженный охранник школы во Флориде не пытался остановить расправу(2)

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Владимир Бучельников
16:30 23.02.2018
В мире / Катастрофа

По словам местного шерифа, вооруженный охранник школы во Флориде, где на прошлой неделе нападавший убил 17 человек, стоял у здания во время стрельбы и не вмешивался.

Он ушел в отставку после того, как его отстранили от обязанностей, сообщил шериф округа Бровард Скотт Исраэл. По его словам, вооруженный охранник во время нападения стоял у здания школы, но не вошел внутрь.

 

Шериф сказал, что на видеозаписи видно, как полицейский подходит к зданию школы спустя полторы минуты после того, как прозвучали первые выстрелы. Но вместо того, чтобы войти внутрь, он в течение четырех минут остается снаружи и ничего не предпринимает. Стрельба продолжалась шесть минут.

 

На вопрос, как должен был поступить охранник, шериф ответил: «Зайти в школу, бросить вызов убийце, уничтожить убийцу».

 

Уволившийся охранник пока не давал публично никаких комментариев.

 

17 человек погибли во время вооруженного нападения на школу, когда 19-летний бывший ученик школы Николас Круз открыл стрельбу из винтовки 14 февраля. Сейчас он находится под арестом. Известно, что ранее он был исключен из школы за нарушение дисциплины.

BBC Russian / Фото
Комментарии (2)
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Vova 17:32 23:02:2018

A pomnite, kak v moskve menti scaļi podoiti k uzbečke s otrezannoi golovoi?

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janka 19:48 23:02:2018

moskva toze v floride?
ja ne pomnju kak bilo v moskve. ja tam ne bil. ti bil i vse videl?

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