Россия вряд ли когда-нибудь расстанется с Крымом, поэтому США не стоит строить свою стратегию на антиисторическом неолиберальном фундаменте, пишет преподаватель Военно-морского колледжа США в Ньюпорте Лайл Голдстайн на сайте National Interest.

Россию и Крым связывает долгая общая история — полуостров стал российским еще в 1783 году, напоминает автор статьи. Русские не раз защищали Крым в кровопролитных сражениях — против Британии, Франции и Османской империи в Крымской войне и против нацистской Германии во Второй мировой.

Эти давние исторические события имеют значение и сегодня, так как Великобритания и Франция ввязались в Крымскую войну ради достижения той же цели, которую уже несколько десятилетий ставит перед собой НАТО: ради сдерживания предполагаемой «российской агрессии», отмечает Голдстайн. По его мнению, угрозу безопасности Европы сейчас представляют главным образом миграционный кризис и терроризм, а не Москва.

Причем в XIX веке американцы поддерживали борьбу России за свои территории. США даже отправили на полуостров оружие и боеприпасы, а также добровольцев и врачей. «Тот факт, что Соединенные Штаты когда-то давно вполне серьезно относились к российской принадлежности Крыма, ясно указывает на курьезность их сегодняшней политики в Евразии и других частях мира, основанной на попытках оспорить претензии Москвы на пропитанный кровью полуостров в Черном море», — говорится в публикации.

Все прекрасно знают, но игнорируют то, что Крым передали Украинской ССР лишь в 1954 году, напоминает автор статьи. «Это был во многом бессмысленный шаг, а его последствий Никита Хрущев, очевидно, предвидеть не мог», — говорится в материале. Москва контролировала полуостров в течение долгого времени и едва ли откажется от него, поэтому нет смысла питать бесплодных надежд, считает автор.

«Более глубокое знание истории могло бы помочь американским политикам остановить процесс «свободного падения» отношений России и США, который угрожает Украине, Европе и всему миру», — заключает Голдстайн.