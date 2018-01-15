Россию и Крым связывает долгая общая история — полуостров стал российским еще в 1783 году, напоминает автор статьи. Русские не раз защищали Крым в кровопролитных сражениях — против Британии, Франции и Османской империи в Крымской войне и против нацистской Германии во Второй мировой.
Эти давние исторические события имеют значение и сегодня, так как Великобритания и Франция ввязались в Крымскую войну ради достижения той же цели, которую уже несколько десятилетий ставит перед собой НАТО: ради сдерживания предполагаемой «российской агрессии», отмечает Голдстайн. По его мнению, угрозу безопасности Европы сейчас представляют главным образом миграционный кризис и терроризм, а не Москва.
Причем в XIX веке американцы поддерживали борьбу России за свои территории. США даже отправили на полуостров оружие и боеприпасы, а также добровольцев и врачей. «Тот факт, что Соединенные Штаты когда-то давно вполне серьезно относились к российской принадлежности Крыма, ясно указывает на курьезность их сегодняшней политики в Евразии и других частях мира, основанной на попытках оспорить претензии Москвы на пропитанный кровью полуостров в Черном море», — говорится в публикации.
Все прекрасно знают, но игнорируют то, что Крым передали Украинской ССР лишь в 1954 году, напоминает автор статьи. «Это был во многом бессмысленный шаг, а его последствий Никита Хрущев, очевидно, предвидеть не мог», — говорится в материале. Москва контролировала полуостров в течение долгого времени и едва ли откажется от него, поэтому нет смысла питать бесплодных надежд, считает автор.
«Более глубокое знание истории могло бы помочь американским политикам остановить процесс «свободного падения» отношений России и США, который угрожает Украине, Европе и всему миру», — заключает Голдстайн.
Чего спим? Почему никто не визжит, что это фейк?« ответить
Щас выползит из ж0пы глист варзилоид под ником "Путин" и всё переврёт и нахамит в адрес русских и Путина.« ответить
Крым это Россия и это не обсуждается. Те кто тратит время на какие либо выводы по этому поводы - он больной, его срочно в психушку необходимо отправить.« ответить
Начало статьи:" Россия никогда не расстанется с Крымом....." И этим всё сказано. Крым вернулся домой! А пиндосам нужна была территория Крыма, но обломилось!!! Все это понимают. Вот они и бесятся от этого. А про "глубокие знания" истории в США----это вообще смешно!« ответить
Все граждане латвии поддерживпют крымчан . Крым=Россия« ответить
Tu esi tāds pats policists, kā cūka - kosmonauts. Muti turi, un nedirs tautas vārdā! Latvieši atbalsta Ukrainu, ne sūda Krieviju. Mēs nekad nebūsim utaini krimnašisti.« ответить
Нету в природе такого вопроса, нету!« ответить
Крым это Россия, однозначно!
Республика Крым субъект Российской Федерации, территориальная целостность РФ не подлежит обсуждению, латышский прибалтийский нацистский режим, или другой, укрофашисстский киевский бандеровский могут загрызть себя насмерть, точка, абсолютно легитимно поставлена в ООН, и всё.« ответить
Ivanam. ANO nav atzinuši krimas aneksiju, nedirs! Un ja Latvijā būtu fašistisks režīms, tu jau sen būtu koncentrācijas nometnē!« ответить
Латышская гомосяра прилипучая быстро вонючую пасть закрыл и свалил к латышарам ничтожным, латышская блевотина шелудивая.« ответить
Патриот ты или дурак или прикидываешься .« ответить