Вопрос Крыма угрожает Европе и всему миру(13)

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Анатолий Тарасов
08:36 15.01.2018
В мире / Политика

Россия вряд ли когда-нибудь расстанется с Крымом, поэтому США не стоит строить свою стратегию на антиисторическом неолиберальном фундаменте, пишет преподаватель Военно-морского колледжа США в Ньюпорте Лайл Голдстайн на сайте National Interest.

Россию и Крым связывает долгая общая история — полуостров стал российским еще в 1783 году, напоминает автор статьи. Русские не раз защищали Крым в кровопролитных сражениях — против Британии, Франции и Османской империи в Крымской войне и против нацистской Германии во Второй мировой.

 

Эти давние исторические события имеют значение и сегодня, так как Великобритания и Франция ввязались в Крымскую войну ради достижения той же цели, которую уже несколько десятилетий ставит перед собой НАТО: ради сдерживания предполагаемой «российской агрессии», отмечает Голдстайн. По его мнению, угрозу безопасности Европы сейчас представляют главным образом миграционный кризис и терроризм, а не Москва.

 

Причем в XIX веке американцы поддерживали борьбу России за свои территории. США даже отправили на полуостров оружие и боеприпасы, а также добровольцев и врачей. «Тот факт, что Соединенные Штаты когда-то давно вполне серьезно относились к российской принадлежности Крыма, ясно указывает на курьезность их сегодняшней политики в Евразии и других частях мира, основанной на попытках оспорить претензии Москвы на пропитанный кровью полуостров в Черном море», — говорится в публикации.

 

Все прекрасно знают, но игнорируют то, что Крым передали Украинской ССР лишь в 1954 году, напоминает автор статьи. «Это был во многом бессмысленный шаг, а его последствий Никита Хрущев, очевидно, предвидеть не мог», — говорится в материале. Москва контролировала полуостров в течение долгого времени и едва ли откажется от него, поэтому нет смысла питать бесплодных надежд, считает автор.

 

«Более глубокое знание истории могло бы помочь американским политикам остановить процесс «свободного падения» отношений России и США, который угрожает Украине, Европе и всему миру», — заключает Голдстайн.

РИА Новости / Фото
Комментарии (13)
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Эй, тролльфики! 08:42 15:01:2018

Чего спим? Почему никто не визжит, что это фейк?

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подождите 08:56 15:01:2018

Щас выползит из ж0пы глист варзилоид под ником "Путин" и всё переврёт и нахамит в адрес русских и Путина.

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CCCP 09:32 15:01:2018

Крым это Россия и это не обсуждается. Те кто тратит время на какие либо выводы по этому поводы - он больной, его срочно в психушку необходимо отправить.

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лада 08:54 15:01:2018

Начало статьи:" Россия никогда не расстанется с Крымом....." И этим всё сказано. Крым вернулся домой! А пиндосам нужна была территория Крыма, но обломилось!!! Все это понимают. Вот они и бесятся от этого. А про "глубокие знания" истории в США----это вообще смешно!

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Гос полиция ЛВ 08:55 15:01:2018

Все граждане латвии поддерживпют крымчан . Крым=Россия

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Latviešu patriots 09:36 15:01:2018

Tu esi tāds pats policists, kā cūka - kosmonauts. Muti turi, un nedirs tautas vārdā! Latvieši atbalsta Ukrainu, ne sūda Krieviju. Mēs nekad nebūsim utaini krimnašisti.

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Ты суслика видишь? 09:15 15:01:2018

Нету в природе такого вопроса, нету!
Крым это Россия, однозначно!

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Ivan 09:17 15:01:2018

Республика Крым субъект Российской Федерации, территориальная целостность РФ не подлежит обсуждению, латышский прибалтийский нацистский режим, или другой, укрофашисстский киевский бандеровский могут загрызть себя насмерть, точка, абсолютно легитимно поставлена в ООН, и всё.

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Latviešu patriots 09:44 15:01:2018

Ivanam. ANO nav atzinuši krimas aneksiju, nedirs! Un ja Latvijā būtu fašistisks režīms, tu jau sen būtu koncentrācijas nometnē!

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Ivan 10:10 15:01:2018

Латышская гомосяра прилипучая быстро вонючую пасть закрыл и свалил к латышарам ничтожным, латышская блевотина шелудивая.

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сл 10:13 15:01:2018

Патриот ты или дурак или прикидываешься .

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12

Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (21)