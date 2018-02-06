Европарламент не может решить вопрос неграждан в Латвии, это может быть только рекомендация, заявила в передаче «Открытый вопрос» Латвийского радио 4 Татьяна Жданок.

«Это может быть только рекомендация. Вопрос о негражданах должен приниматься в Латвии», — заявила Жданок.

Ранее Жданок призналась, что она приняла решение сложить депутатский мандат, поскольку в Евопарламенте ей не удалось «достичь важных для Латвии целей, потому что Европейский Союз просто не хочет брать на себя больше ответственности за то, что волнует людей, в том числе за социальные вопросы, гражданство, вопросы образования». Поэтому Жданок решила вернуться в латвийскую политику.

Для русских, живущих в Латвии, этот год является решающим, считает Татьяна Жданок. В связи с этим она и ее единомышленники не могут стоять в стороне.

«Кому нужно было ломать действующий компромисс (билингвальное образование в школах нацменьшинств – ред.) и идти по несправедливому пути? На эти вопросы ответит история. Но не реагировать тем политикам, которых выбрали голосами русскоязычных, которые представляют этих людей, было невозможно», — заявила Татьяна Жданок.

Она назвала реформу школ нацменьшинств насильственной ассимиляции и преступлением, отметив, что принудительно переводя школы на латышский язык, Латвия преступает взятые ею международные обязательства.

В списке на выборы в Сейм она хотела бы видеть депутата Европарламента Андрея Мамыкина, который также выступает против реформы образования.

Впрочем, этот вопрос на текущий момент не так актуален. Время до лета еще есть, и партия будет работать над тем, чтобы привлечь не только Мамыкина, но и его команду, а также других представителей общественных организаций, рассказала Жданок.

Ранее сам Мамыкин заявил, что пока никаких серьезных разговоров с Русским союзом Латвии о перспективах его выдвижения от этой политической силы кандидатом в премьер-министры не было.

«Я, конечно, очень польщен, что хотя бы одна партия меня не обзывает своей крупнейшей ошибкой, как это делает «Согласие»… но говоря открыто, серьезных разговоров не было», — написал Андрей Мамыкин на своей странице в Facebook.

По словам эксперта Российского института стратегических исследований (РИСИ) Дениса Мальцева, целью дерусификации образования в Латвии является ущемление этнического меньшинства. Мальцев пояснил, что обучавшимся на неродном языке детям будет сложнее поступить в вузы и устроиться на работу, поскольку им не дали возможность как следует усвоить школьную программу.

«Это всегда является как раз целью ущемления этнического меньшинства, надо сказать большого этнического меньшинства, так как более чем для трети населения Латвии русский язык является родным», — пояснил Мальцев. «Власти Латвии продолжат процедуру дерусификации образования в рамках текущего конфликта западных стран с Россией и нагнетания антирусской истерии, которую мы часто видим на самых разных каналах и при самых разных обстоятельствах», — заключил эксперт.

С 2020 года все общеобразовательные предметы в средних школах Латвии планируется преподавать только на латышском языке, но в школах нацменьшинств будет сохранена возможность изучать родной язык, литературу и предметы, связанные с культурой и историей.

В республике только один государственный язык — латышский, остальные имеют статус иностранных. При этом русский является родным почти для 40% населения. В стране работают 313 средних школ и 22 вечерних. Из них, по данным министерства образования, 107 школ осуществляют билингвальные программы обучения: 60% предметов — на латышском, 40% — на языке национальных меньшинств (русском, украинском, польском). В том числе 99 школ ведут обучение с использованием русского языка.