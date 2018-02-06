«Это может быть только рекомендация. Вопрос о негражданах должен приниматься в Латвии», — заявила Жданок.
Ранее Жданок призналась, что она приняла решение сложить депутатский мандат, поскольку в Евопарламенте ей не удалось «достичь важных для Латвии целей, потому что Европейский Союз просто не хочет брать на себя больше ответственности за то, что волнует людей, в том числе за социальные вопросы, гражданство, вопросы образования». Поэтому Жданок решила вернуться в латвийскую политику.
Для русских, живущих в Латвии, этот год является решающим, считает Татьяна Жданок. В связи с этим она и ее единомышленники не могут стоять в стороне.
«Кому нужно было ломать действующий компромисс (билингвальное образование в школах нацменьшинств – ред.) и идти по несправедливому пути? На эти вопросы ответит история. Но не реагировать тем политикам, которых выбрали голосами русскоязычных, которые представляют этих людей, было невозможно», — заявила Татьяна Жданок.
Она назвала реформу школ нацменьшинств насильственной ассимиляции и преступлением, отметив, что принудительно переводя школы на латышский язык, Латвия преступает взятые ею международные обязательства.
В списке на выборы в Сейм она хотела бы видеть депутата Европарламента Андрея Мамыкина, который также выступает против реформы образования.
Впрочем, этот вопрос на текущий момент не так актуален. Время до лета еще есть, и партия будет работать над тем, чтобы привлечь не только Мамыкина, но и его команду, а также других представителей общественных организаций, рассказала Жданок.
Ранее сам Мамыкин заявил, что пока никаких серьезных разговоров с Русским союзом Латвии о перспективах его выдвижения от этой политической силы кандидатом в премьер-министры не было.
«Я, конечно, очень польщен, что хотя бы одна партия меня не обзывает своей крупнейшей ошибкой, как это делает «Согласие»… но говоря открыто, серьезных разговоров не было», — написал Андрей Мамыкин на своей странице в Facebook.
По словам эксперта Российского института стратегических исследований (РИСИ) Дениса Мальцева, целью дерусификации образования в Латвии является ущемление этнического меньшинства. Мальцев пояснил, что обучавшимся на неродном языке детям будет сложнее поступить в вузы и устроиться на работу, поскольку им не дали возможность как следует усвоить школьную программу.
«Это всегда является как раз целью ущемления этнического меньшинства, надо сказать большого этнического меньшинства, так как более чем для трети населения Латвии русский язык является родным», — пояснил Мальцев. «Власти Латвии продолжат процедуру дерусификации образования в рамках текущего конфликта западных стран с Россией и нагнетания антирусской истерии, которую мы часто видим на самых разных каналах и при самых разных обстоятельствах», — заключил эксперт.
С 2020 года все общеобразовательные предметы в средних школах Латвии планируется преподавать только на латышском языке, но в школах нацменьшинств будет сохранена возможность изучать родной язык, литературу и предметы, связанные с культурой и историей.
В республике только один государственный язык — латышский, остальные имеют статус иностранных. При этом русский является родным почти для 40% населения. В стране работают 313 средних школ и 22 вечерних. Из них, по данным министерства образования, 107 школ осуществляют билингвальные программы обучения: 60% предметов — на латышском, 40% — на языке национальных меньшинств (русском, украинском, польском). В том числе 99 школ ведут обучение с использованием русского языка.
Man nevajag , lai Latvijā skanētu krievu valoda. Vai mācieties, vai vācieties.« ответить
быдло, учи русский. В Ириях пригодится, когда горшки будешь мыть.« ответить
Русский язык в Латвии есть!!! Русский язык в Латвии будет!!! А если тебе не нужно, то какого рожна ты здесь околочиваешься? Кстати, как будет по латышски "околачиваешься"?)« ответить
гостарбайтеры^ поляки, литовцы, латыши говорят между собой на русском языке!« ответить
Вполне возможно, что некоторые и говорят, что из этого, язык сам по себе не может быть плохим или хорошим, он просто язык общения на мамент встречи каких-то людей, сегодня английский, завтра русский, послезавтра испанский или французский.« ответить
Вот именно из-за таких дебилов как ты,у которых не хватает мозгов вы учить русский язык так таковой,и именно из-за этого они его без конца говном только поливают,к вам нацистам уважения не когда не будет!Вы всегда будете ходить в шестерках!Ибо своим Латвиешу Валодой уже людей достали!Поливаете говном русский язык,всех поголовно русских,которые на этой земле уже не одно поколение живут,а потом ноете,почему вас посылают везде,когда вы обращаетесь к ним на латышском языке!Любой нормальный человек,кто дружит с головой,прекрасно понимает тот факт,что знания любого языка,лишнем не будет не когда,тупее от этого не станешь!Только такие как ты на говно исходят!Русский язык тут всегда был,и будет!Не заставите вы нацисты,русских говорить и уважать свой язык такими методами,и такими высказываниями!Скорее на оборот,с каждым годом,его все меньше и меньше людей будет в этой стране использовать!Так что продолжайте в том же духе!« ответить
Для-LL-нам не интересно чтт тебе=nevajag=-понял??Хрен ты еам насильно чтт навяжешь!Учи языки ,и не чеши тут нам чушь, и бред свой ,троль-эльф!Ясно????« ответить
Уважаемые!Не хамите тут этим конченным нацистам-русофобам,хамя им,вы даете им очередной только повод,русских же обвинить в том что все русские поголовно быдло!До них все равно не когда не дойдет тот факт,что они сами своим бесконечным поносом в адрес русского языка вас на хамство провоцируют,отвечая им в таком же тоне,вы опускаетесь до их уровня!Будьте выше этого!Не обращайте внимания на больных людей!Чем вы будете больше им отвечать,тем больше они будут тут срачь устраивать!Это их работа,они за это деньги получают!)« ответить
Man nav pienākuma runāt valsts valodā savā brīvājā laikā, tadeļ es runāšu krievu valodā. Krievu valoda bija,ir un skanes Latvijā. Ta ka aizver savu muti un nekurini starpnacionālo naidu.« ответить
вы или принимайте таблетки которые вам выписывает врач,или меняйте врача.« ответить
Насильственная ассимиляция - это преступление века, за которое лаптишам придётся ответить. Такое не прощается! Бумеранг всегда возвращается.« ответить
А мне наоборот латгальский язык нравиться больше, чем латышский, да он и намного красивее.« ответить
Насильственная ассимиляция - это преступление века, за которое лаптишам придётся ответить. Такое не прощается! Бумеранг всегда возвращается..« ответить
Все знают педарасы детей не имеют, вымирая латышское ничтожное племя латышей содомитов пытается вовлечь ассимилируя русских жителей в ничтожных латышей, тем самым увеличить количество латышей педарасов, к счастью такой латышских сценарий невозможен. Рекомендовано латышам ущербным немедленно прекратить объявленную войну русским школьникам в системе образования. Русские презирают нацизм любые потуги латышского нацистского режимы преступны, и, по сути, бесполезны.« ответить
Экий словесный понос, да ты им лошара галимая целую дорожку выстелил, одного только слова "латыш" накарябал двадцать раз, не забудь только гузно свое подтереть ..:)))))« ответить
Латыш?« ответить
Хохол.....Теперь ...они два сапога -пара. Только хохол радуется..., есть кого дурить...Судя по " Металлургу " пока успешно...« ответить
Мамыкин не дурак, чтобы лезть в заведомо гиблое дело, и тем погубить свою намечающуюся политическую карьеру, У него свои планы, со Жданокой ему лезть в "премьеры", это поставить на них жирный крест, поскольку у этой дамочки начиная с Интерфронта, и заканчивая Европарламентом все провалено из начинаний. Вспомните её обещания, что токмо благодаря ей и ЗаПчел всем гражданство с кофием в постель принесут, мол не сдавайте, не ходите, и свою партию извела, и другим не дала легальную возможность отстаивать свои интересы, люди закостенели в своем негражданстве.« ответить
Для "надо же!"-следи за метлой пассажир и словами тут не бросайся, и не оскорбляй тут никого, и никому не указывай что, и как ему делать!« ответить
Для "мнение"-глупый бред с дивана!лучше уже молчи ,и не чеши тут пургу людям!смешно читать бред, тролля-эльфа безграмотного!« ответить
Ždanoka var dirst cik grib! Viņas vilciens sen ir aizgājis, vecajai palaistuvei sen laiks uz kapiem! Tāpat arī Ivanam un citiem okupantu bastardiem!« ответить
Дуй к своим собратьям по разуму и там воюйте с "оккупантами".))))« ответить
"Латвиешу педриотс"-не смеши народ своим бредом!Немощный старикашка !троллишь и эльфишь с дивана!!с головой видно не очень хорошо да???хахаха.нормальный человек тут суткамм не будет сидеть!« ответить