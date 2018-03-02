Зачастую такая неприятная болезнь, как воспаление легких, является осложнением после гриппа или простуды. Особенно это актуально в холодные месяцы, когда свирепствуют грипп и вирусы, а защитные силы нашего организма ослаблены холодной погодой. Можно ли избежать этих осложнений и что делать, если вы все–таки заболели пневмонией?

Об этом рассказывают главврач Центра туберкулеза и легочных заболеваний при Детской клинической университетской больнице, пульмонолог Андра Цируле и клинический фармацевт Илзе Приедниеце.

Можно ли избежать воспаления легких?

Пульмонолог Андра Цируле поясняет: «И да, и нет. Часто его возбудитель уже живет в организме, так как входит в состав нормальной микрофлоры, только в определенных обстоятельствах размножается и вызывает пневмонию.

Человек каждую секунду вдыхает множество бактерий и других микроорганизмов, но реснитчатый эпителий дыхательных путей подхватывает их и выводит наружу. Так бронхи остаются стерильными. Пневмония развивается, если поврежден один из защитных механизмов дыхательных путей, или туда попало слишком много микроорганизмов, либо они размножаются слишком быстро ввиду ослабленной иммунной системы. Иногда пневмония развивается и после простуды, бронхита или гриппа».

Одновременно врач подчеркивает: у тех, кто ведет здоровый образ жизни, риск заболеть меньше. Надо не курить, вовремя лечить зубы, гнойные миндалины, гайморит, прививаться от гриппа.

Как распознать воспаление легких?

«Обычно при пневмонии бывают озноб, высокая температура (до 40 градусов), кашель, возможна боль в груди, усиливающаяся при глубоком вдохе, удушье, — рассказывает А. Цируле. — Чаще всего виновата бактерия — пневмококк. Но бывают и нетипичные пневмонии, с нетипичными возбудителями и не столь ярко выраженными симптомами. У пожилых людей пневмония также начинается постепенно, температура не столь высока и жалобы на озноб редки, но наблюдаются изменения аппетита. Важно также, насколько велико поражение тканей легких. Иногда бывает поражен небольшой участок легких, тогда и проявления пневмонии менее выражены».

Без антибиотиков не обойтись

Если поражение легкого минимальное и пациент ведет себя правильно — соблюдает постельный режим и покой, не работает, отдыхает, не поддается стрессу, качественно питается, употребляет много жидкости, к тому же обладает крепким хорошим иммунитетом, то тогда в борьбе с возбудителем воспаления легких организм может одержать победу самостоятельно. Однако уповать на это нельзя. Пневмония — не та болезнь, с которой следует бороться собственными силами без помощи лекарств, здесь требуются антибиотики, подчеркивает врач.

Учитывая, что является наиболее частыми возбудителями пневмонии и их резистентность к антибиотикам, разработаны специальные схемы лечения этого заболевания. Больной принимает антибиотики, и если в первые 48 часов температура начинает понижаться и самочувствие улучшается, то все в порядке: надо лишь продолжать прием антибиотиков и ждать выздоровления. Однако если проходит день, другой, третий, а лучше не становится — тогда нужно повторно обратиться к семейному врачу. Проблема начинается, если лекарства не помогают — в случае атипичной пневмонии. Ведь нет уникальных антибиотиков, эффективных против абсолютно всех возбудителей.

А. Цируле подчеркивает, что к пневмонии нужно относиться ответственно, так как это очень серьезное заболевание. Если повреждено одно легкое, то снабжать организм кислородом помогает другое, которое компенсирует больное легкое, если же пневмония двусторонняя и в легких не осталось чистых мест, чтобы дышать, тогда организм страдает от недостатка кислорода. А это, в свою очередь, влияет на сердечную деятельность.

Как помочь легким

Любые воспаления, не только в легких, рассасываются сами, если их лечат, уничтожая возбудителя заболевания. Как–то ускорить этот процесс вряд ли удастся. Природа делает свое: надо пройти последовательно все фазы воспаления, и не надо этому мешать. Одно из хороших дел, которое может помочь, — отказ от курения.

Чтобы секрет максимально выходил из легких, выдох можно тренировать, надувая воздушный шарик. С утра пить горячий чай: он тоже способствует отделению мокроты.

Разумеется, если пневмония часто повторяется, нужно начинать искать причину, потому что так быть не должно. Поэтому группам риска — пожилым людям, у которых понижен иммунитет, имеются хронические заболевания легких и сердца, и маленьким детям, которые часто болеют инфекционными заболеваниями, — рекомендуется прививаться от пневмококка, который чаще всего становится возбудителем воспаления легких. Эту прививку можно делать одновременно с вакциной от гриппа, только вводить нужно в другой участок тела, поясняет врач.

Как диагностируют воспаление легких?

1. Врач прослушивает легкие — в них могут быть шумы.

2. Рентгенограмма легких. Рекомендуется делать каждому при подозрении на пневмонию, а также если продолжительное время сохраняется кашель, температура, удушье. При воспалении легких на снимке видно затемнение.

3. Если есть сомнения по поводу диагноза, необходимо определить в крови уровень индикатора воспаления — C–реактивного белка (CRO), или C–реактивного протеина (CRP). Его уровень начинает повышаться после 6–8 часов, а сильно повышенным он будет спустя 12–48 часов после начала воспаления легких.

Рекомендации по лечению воспаления легких в домашних условиях

А. Цируле рекомендует: если нет очень высокой температуры и плохого самочувствия, следует походить по комнате, а не лежать целый день. В лежачем положении легкие хуже вентилируются, человек дышит поверхностно, а это не способствует выздоровлению.

Для того чтобы легче дышалось, нужно поднять повыше изголовье и время от времени проветривать помещение. Необходимо пить много жидкости (2–3 литра), а пища должна быть легко усваиваемой. Есть нужно часто, но немного: нежирный куриный бульон, компот, нежирное молотое мясо, кефир, творог, йогурт.

Медикаменты следует принимать по указанию врача. Пожилым необходимо регулярно принимать свои лекарства для сердца. Нельзя ставить на грудь горчичники или иным способом согревать воспаленные легкие, так как это может способствовать образованию гноя в плевральной полости.

Полезны дыхательные упражнения. После начала болезни необходимо лежа сделать 5–10 глубоких вдохов и выдохов. После того как температура нормализовалась, спокойный режим необходимо соблюдать еще три дня.

Своевременно обращайтесь к врачу.

Рекомендации фармацевта

Клинический фармацевт Илзе Приеднице рекомендует: если вы заболели воспалением легких, важно принимать назначенные врачом антибиотики, соблюдая длительность назначенного курса и метод приема. Она также призывает обсудить с фармацевтом, как следует принимать лекарство — до или после еды. Дополнительно можно применять и лекарственные средства, и травяные чаи, например из исландского мха, чабреца, подорожника, липового цвета, и другие, способствующие откашливанию. Питаться нужно часто, легкой и полезной пищей, пить много жидкости — воду и травяные чаи. Кроме того, обязательно следует соблюдать режим покоя и отдыха.

Сергей ТКАЧЕВ.