Восточную пуму официально признали вымершим видом

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Владимир Бучельников
20:40 29.01.2018
Техно / Наука

На днях служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США заявила о том, что восточная пума официально признана вымершим видом.

Напомним, что пума, или кугуар, обитает в Северной и Южной Америках и делится на несколько подвидов. Один из них — восточный, когда-то широко распространенный на северо-востоке США и на юге Канады — ныне официально признан исчезнувшим. Пума — крупнейший, после ягуара, представитель кошачьих в Новом свете. Рекордно крупные особи вырастали до 90 см в холке, а самцы пум могут достигать 2,4 метров в длину от носа до кончика хвоста и весить до 100 кг.

 

Сообщается, что последнюю особь восточной пумы поймали в штате Мэн в 1938 году, а в Канаде пуму видели еще раньше, в 1932 годом. С тех пор ни в Канаде, ни в североамериканских штатах восточная пума не встречалась.

 

В службе охраны животных рассказали, что многие жители этих территорий сообщали о том, что видели пум, но специалисты уверены, что людям попадались особи других подвидов, например, когда-то мигрировавшие пумы с западных и южных регионов континента, или особи из питомников.

 

Кстати, в некоторых штатах США официально разрешено держать пуму в качестве домашнего животного, поэтому не исключено, что людям попадались сбежавшие домашние животные, предполагают эксперты.

 

Сокращение численности животных началось еще с XVI века, так как крупные кошки представляли опасность для колонистов и скота, поэтому зверей отстреливали, ставили на них ловушки и травили ядами. С тех пор производилась активная вырубка лесов, что тоже сокращало ареал пум.

 

Как отмечает крупный специалист по кугуарам — доктор Марк МакКаллоу, пум теоретически можно вывести в питомниках и заново расселить в северных лесах штата Мэн, однако этот вопрос нужно решать не только биологам: пума — крупный хищник, который и сегодня вполне может представлять опасность и для скота, и для людей.

 

По статистике 2011 года, пумы нападают на людей крайне редко: 4−6 раза в год (при этом атаки других кошачьих и волков в странах Азии и Африки исчисляются сотнями и тысячами).

 

RG.RU / Фото
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