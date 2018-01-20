В наше время люди всё чаще и чаще говорят о сексе открыто. Им хочется знать, как часто можно заниматься сексом в их возрасте, потому что все уверены, что секс полезен для здоровья и самочувствия. Весь мир существует только благодаря сексу.

Все знают, что секс понижает давление, снимает стресс и тревожность, помогает выспаться. Но не следует забывать о возрастном факторе! А также о таких нюансах, как традиция, менталитет, привычки и окружающая среда, пишет Lifter.com.ua



Короче говоря, вот всё, что вы хотели знать о сексе и возрасте:

1. Средний возраст первого секса.

По данным американской статистики, средний возраст первого полового акта составляет 16,8 лет у мужчин и 17,2 лет у женщин.

2. А как же девственники?

Многие остаются девственниками и девственницами даже в этом возрасте. В 2009 году «Journal of Sexual Medicine» опубликовал статью, согласно которой 5% мужчин (122 из 2469 респондентов) и 2% женщин (104 из 5120) вообще не занимаются сексом. Возраст респондентов составлял 25–45 лет.

3. Возраст 18–29 лет.

Как ни странно, в этой возрастной категории люди занимаются сексом чаще всего. По статистике, в среднем они имеют секс 112 раз в год, то есть дважды в неделю.

4. Возраст 30–39 лет.

В 30 лет многие меняют жизнь и начинают всерьёз строить карьеру, жениться и обзаводиться семьёй, хотя некоторые выбиваются из общей картины. В этом возрасте люди в среднем занимаются сексом 86 раз в год, то есть 7 раз в месяц, что вполне нормально.

5. Возраст 40–49 лет.

Как видите, различие между первой и второй возрастными группами составляет всего 7%. Но между первой и этой группой различие гораздо больше — почти 12%! В возрасте за 40 люди занимаются сексом 69 раз в году, то есть около 5 раз в месяц.

6. Возраст 50 лет и старше.

У людей за 50 обычно самый хороший секс, потому что у них больше свободного времени. До того им мешали дети. Причём пары старше 60 и 70 зачастую ведут довольно активную половую жизнь! Правда, после 75 лет она идёт на спад, по данным американских сексологов.

7. А если вы не соответствуете средним показателям?

Не забывайте, что все эти цифры отражают лишь очень небольшую выборку. Незачем следовать им в построении своей сексуальной жизни. Но если вас это задело, поделитесь ими с партнёром — это будет иметь положительный эффект на ваши отношения.

8. Какая разница?

Чтобы вы знали: около 13% супружеских пар занимаются сексом лишь несколько раз в год, 45% — несколько раз в месяц, 34% — 2–3 раза в неделю, и лишь 7% — чаще. С научной точки зрения количество секса в вашей жизни не имеет никакого значения. Никто не призывает вас стремиться к какому-то конкретному показателю — главное, чтобы ваши отношения сопровождались здоровой сексуальной активностью.