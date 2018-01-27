Вот так скрепы. В России впервые признали однополый брак(15)

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yugopolis.ru
Тимур Пушкарев
14:21 26.01.2018
В мире / Россия

В России официально был признан брак между двумя мужчинами — Евгением Войцеховским и Павлом Стоцко, который они заключили в Копенгагене, где однополые браки легализованы. Об этом в эфире Дождя рассказали сами Стоцко и Войцеховский.

Мужчины зарегистрировали брак в Копенгагене 4 января 2018 года. Документы о регистрации вместе с заверенными нотариальными переводами они подали в многофункциональный центр услуг (МФЦ) в Москве. Там им поставили штамп в паспорте на странице семейного положения, подтвердив, что мужчины зарегистрировали брак (копии паспортов есть у Дождя). Сотрудник оформил документы «без лишних вопросов, не меняясь в лице», все это заняло пять минут, рассказали Стоцко и Войцеховский. По их словам, это первый случай в российской истории. 

 

Как следует из семейного кодекса, браки между российскими гражданами, заключенные за границей, признаются в России действительными, если нет обстоятельств, «препятствующих заключению брака, указанных в 14 статье семейного кодекса».

 

В этой статье говорится, что брак нельзя заключить между близкими родственниками, усыновителями и усыновленными, а также если один из людей уже состоит в браке или был признан судом недееспособным вследствие психического расстройства. Тот факт, что брак зарегистрирован между двумя людьми одного пола, в качестве ограничивающего обстоятельства не указан.

 

В пресс-службе управления ЗАГС Москвы на вопрос Дождя, можно ли поставить штамп в российском паспорте, если однополый брак был заключен за границей, сослались на семейный кодекс, в котором говорится, что «для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак».

 

«Ваш вопрос имел бы смысл в случае, если бы в Семейном кодексе Российской Федерации была использована иная формулировка. Например, “добровольное согласие лиц, вступающих в брак”. Дальнейшее обсуждение Вашего вопроса полагаю нецелесообразным», — ответили Дождю в пресс-службе, не пояснив вопрос с признанием иностранного брака.

Дождь / Фото
Комментарии (15)
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П у т и н 14:28 26:01:2018

Ну, наконец-то Кадыров распишется с Басковым.

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Слышь ТЫ лобатый ye6eнь 14:37 26:01:2018

П у т и н - Кадыров быстрей РАСПИШЕТСЯ НА ТВОИХ ЯЙЦАХ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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П у т и н 14:43 26:01:2018

А потом по бороде Кадырки потечёт сперма, как на обложке Шарли эбдо.

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jauki! 14:29 26:01:2018

Так пусть и Ринкевич зарегистрирует свой брак с Мартиньшем в Дании, в чем дело? А в том, что тогда, т.к. они вместе работают и расхищают гос.деньги, это будет признано семейственным конфликтом интересов и отставкой! Вот в чём собака порылась!

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опаньки! 14:32 26:01:2018

"Об этом в эфире Дождя рассказали сами Стойко и Войцеховский". Дальше можно не читать. Я тоже завтра расскажу как я летал на Юпитер.

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Этот 14:33 26:01:2018

Тимур Пушкарёв - CEГOДHЯ COBCEM AX y EЛ!!!!!

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Смесь бульдога с носорогом? 14:34 26:01:2018

Войцеховский и Стоцко. Поляк и хохол. Аццкая смесь.

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123

Мнение
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Павел Кириллов
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