Воюющий с Юрмальской думой приют для птиц сообщил печальную новость

Благодаря помощи латвийцев уникальному юрмальскому приюту для попавших в беду птиц удалось “Drauga Spārna” удалось убедить городские власти продлить сроки сноса птичьих вольеров до лета. Однако, согласившись, юрмальские депутаты сделали и нечто другое – пообещали усыпить сотни пернатых.

Об этом рассказали представители приюта:

Спасибо Богу, который все зло превращает в добро…Спасибо каждому, кто послал свое заявление в Думу, просил за нас, давал советы, поддерживал. Только благодаря вашей мощной поддержке и усилиям мы достигли первого результата – Дума продлила сроки сноса вольеров до 30 июня, птицы не останутся на улице. Однако, впереди новая цель – обеспечить, что попавших в беду птиц не усыпили этим летом, когда “Drauga Spārna” покинет Юрмалу. Мы заботились об юрмальских птицах более 7 лет и готовы приложить максимум усилий, что продолжать делать это впредь. Однако на данный момент существующий договор с Думой и приютом, который обслуживает Юрмальское самоуправление, гарантирует лишь эвтаназию.

Именно поэтому мы должны добиться того, чтобы Дума взялась исполнить 39 пункт закона о защите животных, обеспечивая, чтобы эти птицы и в будущем оказались у нас. Ведь как указали Думе в Управлении по защите природы, мы единственное учреждение в Латвии, которое может реабилитировать попавших в беду пернатых. Реабилитировать, а не усыпить, что предлагают в других приютах домашних животных Латвии. Если мы этого не добьемся, сотни птиц будут усыплены уже этим летом.

На данный момент, согласно договору Думы, юрмальских птиц везут в приюты, предназначенные для содержания собак и котов. У нас же нет официального права помогать этим птицам, большая часть из которых – прибрежные, попавшие в беду по вине человеческой деятельности. Несмотря на то, что мы хотим и можем помочь птицам поправиться, нынешний договор Думы предполагает везти птиц туда, где помочь им попросту не смогут.

В виду этого мы готовим новое заявление в Думу с Вашими подписями. На данный момент мы имеем 4.899 подписей. Просим подписаться (https://manabalss.lv/palidzet-savvalas-putniem/show или https://www.change.org/p/save-more-than-200-wild-birds-from-death-in-latvia) тех, кто этого еще не сделал, но не хочет, чтобы птиц лечили, а не убивали. Закон подразумевает лечение, содержание, а не эвтаназию!