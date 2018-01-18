Возмущенная мать: может быть детей в школе научат, как закладывать вещи в ломбард?!(1)

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Виталий Вавилкин
15:51 17.01.2018
Наша Латвия / Социум

Молодая мать латвийского школьника по имени Айя помогла ребенку делать домашнюю работу. Всмотревшись в текст заданий, женщина была крайне удивлена темами, которые используются в учебниках по математике для 4 класса.

“Детей уже с малых лет учат брать кредиты. Кредиты без первого взноса. Нужно ли моему ребенку интересоваться подобными темами с 4 класса? Может быть в школах еще научат, где находятся ломбарды и что там делать”, — рассказывает возмущенная мать журналистам Bez Tabu.

 

По ее словам, не удивительно, что почти каждый житель Латвии находится в долгу перед кем-то и вынужден бежать из страны.

Объяснение о подобных новинках в школьных учебниках дала руководитель Государственной службы контроля за качеством образования Инита Юхневич, заявив, что все нормально.

 

Дело в том, что задания в учебниках приближают детей к современным реалиям. В то время, когда училось поколение, которое сейчас находится в долгах, в школах не рассказывали о долговых обязательствах. Именно поэтому люди брали кредиты, которые не смогли отдать.

 

“Проще говоря, мы должны объяснять детям, что значит платить за товары с надбавкой, что значит ответственность при получении кредитов. Не считаем, что 4-классникам это трудно объяснить”, — заявила она.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (1)
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Макс 19:19 17:01:2018

Твари, не было этого говна , люди и не искали возможности взять в долг... вы твари которые отсасывают последние деньги.одни страны избавляются от такой аферы, другие внедряют. Под сраную зарплату берёшь и потом понемаешь что попал в жопищее глубокое!

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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (5)

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