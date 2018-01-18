“Детей уже с малых лет учат брать кредиты. Кредиты без первого взноса. Нужно ли моему ребенку интересоваться подобными темами с 4 класса? Может быть в школах еще научат, где находятся ломбарды и что там делать”, — рассказывает возмущенная мать журналистам Bez Tabu.
По ее словам, не удивительно, что почти каждый житель Латвии находится в долгу перед кем-то и вынужден бежать из страны.
Объяснение о подобных новинках в школьных учебниках дала руководитель Государственной службы контроля за качеством образования Инита Юхневич, заявив, что все нормально.
Дело в том, что задания в учебниках приближают детей к современным реалиям. В то время, когда училось поколение, которое сейчас находится в долгах, в школах не рассказывали о долговых обязательствах. Именно поэтому люди брали кредиты, которые не смогли отдать.
“Проще говоря, мы должны объяснять детям, что значит платить за товары с надбавкой, что значит ответственность при получении кредитов. Не считаем, что 4-классникам это трудно объяснить”, — заявила она.
Твари, не было этого говна , люди и не искали возможности взять в долг... вы твари которые отсасывают последние деньги.одни страны избавляются от такой аферы, другие внедряют. Под сраную зарплату берёшь и потом понемаешь что попал в жопищее глубокое!« ответить