«Я отдала дочку на реабилитацию в Ainaži, чтобы улучшить ее состояние. Но произошло наоборот. С последствиями психологической травмы, которую ребенок получил в больнице, мы боролись больше года», — говорит мама девочки, чей рисунок шокировал всех. В том числе омбудсмена.

В психоневрологической больнице Ainažiуже сменилось руководство. Если нарушения, которые там уже обнаружены, не будут устранены, ей грозит закрытие, сообщает передача «Сегодня вечером» на LTV7.

«Мне ее вывели, и я вздрогнула. Она была вполовину худее, и она от меня отскакивала. Не было объятий — ничего», — вспоминает мама Аделины – Лана. Не меньшим шоком, по словам Ланы, было поведение ребенка за обедом.

«Никогда в жизни я не видела, чтобы ребенок так быстро проглотил суп и начал вылизывать тарелку. она начала макать печеньки в чай, и крошки упали на стол. Она начала их слизывать. Я поняла, что что-то не то происходит», — рассказала Лана.

Дочка Ланы Аделина родилась раньше срока. Но до двух лет отклонений в развитии никто не заметил. Первым звоночком стало то, что девочка стала проявлять агрессию сама к себе. Позже оказалось, что она еще и не слышит. Именно из-за автоагрессии ее поместили в Айнажскую больницу.

Мама надеялась, что реабилитация в новом красивом центре, в живописном месте, пойдет ребенку на пользу. Они не виделись три месяца. Но врачи, по словам Ланы, сообщали ей, что с ребенком все хорошо. По возвращении дочки домой, очередной шок мама пережила ночью:

«Я ее положила спать и услышала грохот комнате. Зайдя туда, увидела, что мой ребенок снял штанишки и пошел по большому прямо в кровать».

Лана считает, что это последствия связывания, которое как оказалось, практиковали в Ainaži в качестве наказания детей. Дома дочь стала связывать любимую куклу, а также родных и детей в детском саду. На то, чтобы избавиться от последствий психологической травмы, ушло более года.

«У нас с ней была большая победа недавно — я показала ей принести молока, и она мне его принесла», — говорит мама девочки.

Это была не единственная жалоба родителей на больницу в Айнажи. Проверка, которую провели омбудсмен и Инспекция здравоохранения, показала, что фиксирование детей там применялось в качестве наказания. Как и инъекции.

«это не как медицинский препарат, а чтобы ущемить, оскорбить за нарушение.Это уже пытка», — признал правозащитник Юрис Янсонс.

Выявлены и другие нарушения. Руководителя – Илону Балоде – отстранили. Идет расследование. Впрочем, бывшая глава больницы все обвинения отвергает.

«Решения о фиксации принимались, если только поведение пациента угрожало его здоровью и жизни, или здоровью и жизни других. Я могу согласиться, что в журнале фиксации это не было корректно отражено. Но решения принимались не просто так. А второй вид ограничения — инъекции — применялись только с рекомендации врача», — заявила бывшая член правления детской психоневрологической больницы Ainaži Илона Балоде.

Непонятно, как вообще могла работать больница, в которой единственный — психиатр, и тот появлялся там только эпизодически. Впрочем, по мнению главы общества врачей, привлечь хороших медиков в такие стационар можно только предложив адекватную оплату.

«Детская онкология и паллиативная помощь, где дети умирают, и психиатрия. Это очень тяжелые больные, у которых судороги, они слышат голоса и имеют другие проблемы», — пояснил глава Общества врачей Петерис Апинис.

Впрочем, назначенный Минздравом новый руководитель Айнажской больницы Янис Бугинс обещает проблему с дефицитом врачей решить. Что касается нарушений — с ними будет разбираться генпрокуратура.