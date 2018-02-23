Некая возмущенная мать опубликовала жалобу на портале sudzibas.lv. По ее словам, врач Вентспилской больницы выписал крайне больного ребенка, невзирая на критические анализы.

“Моему сыну 5 лет. Недавно он заболел ларингитом. Отправились к семейному врачу, который выписал нам лекарства для лечения. Договорились на следующий визит через два дня. Спустя дня стало немного лучше, но внезапно поднялась высокая температура 39,7. Стало страшно, что к ларингиту добавился и грипп, поэтому я позвонила семейному врачу, с которым договорилась, что повезу сына в больницу.

Не слышала жалоб на Вентспилскую больницу, раньше там были, поэтому рещила ехать с сыном именно туда. Приехали в Вентспилс, записались в больницу, сыну поставили систему и сказали пить нурофен, сироп от кашля и использовать капли для носа. Анализ на грипп стал негативным, но все равно дали лекарств и против него.

На следующее утро самочувствие у сына улучшилось, температура снизилась до 37, стали ждать врача. Около 11 пришел врач и послушал ребенка на шумы. После 10 минут зашла медсестра и вновь поставила систему. В то же время врач сказал, что мой ребенок здоров, спросив у сестрички, зачем здоровому ребенку ставят систему. Медсестра сняла катетер и ушла. Врач сказал, что мы можем ехать домой, купив в дорогу лекарства от гриппа, которые стоят 23 евро, и ушел. Предыдущий анализ не свидетельствовал, что у мальчика грипп, но выписано лекарство было в качестве профилактики.

Позвонила другу, чтобы он нас забрал, и пошла за больничным листом, который мне нужен, поскольку работаю. Пошла в регистратуру, где мне сообщили, что они не выписывают больничные листы за день пребывания в больнице, их выдает врач. Ну ничего. В конце мне сказали, что обратиться лучше к семейному.

Приехала домой и через два дня пошла к семейному врачу, который мне сообщает, что ребенок, как минимум, две недели не может идти в садик, поскольку серьезно болен, хоть этого и не видно со стороны. Оказалось, что сыну еще в больнице нужно было давать антибиотики, поскольку анализы были крайне плохими. При этом, когда нас выписывали, они были еще хуже – на грани критических. Конечно, у ребенка шумы, нужно срочно начинать пить вентолин и фликсотид (ребенку поставлен диагноз астма), начали пить антибиотики, вдыхать все что нужно, но остается риск, что у ребенка может быть пневмония.

И все это только потому, что врач, который нас осмотрел и “выкинул” – небрежный непрофессионал. Извиняюсь за слова, но я не считаю, что это нормально – сыну только 5 лет, а из-за непрофессионализма врача мой сын оказался “на грани””, — пишет возмущенная мать.