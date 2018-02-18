Как известно, языковый скандалы в Латвии могут появиться практически на ровном месте. Более того, коснуться они могут даже вещей, которых у нас в стране даже нет.

Так, некая защитница языковых ценностей по имени Марта написала письмо на “Доску жалоб” Bez Tabu, возмущаясь на тему действий магазина Ikea, который еще даже не был открыт в Латвии.

“Хотела изучить предложения на странице “IKEA” и заметила, что латвийский сайт является единственным, где среди языков имеется не только английский и латышский, но также русский. Я что-то пропустила или у нас теперь в стране два языка?”, — не скрывает своего негодования Марта.

Отметим, что в комментариях люди высказали свое сожаление подобной публикацией, заявив, что помимо проблем на национальной почве у Марты есть также серьезные пробелы в арифметике, ведь вместе с английским выходит уже три языка.