Так, некая защитница языковых ценностей по имени Марта написала письмо на “Доску жалоб” Bez Tabu, возмущаясь на тему действий магазина Ikea, который еще даже не был открыт в Латвии.
“Хотела изучить предложения на странице “IKEA” и заметила, что латвийский сайт является единственным, где среди языков имеется не только английский и латышский, но также русский. Я что-то пропустила или у нас теперь в стране два языка?”, — не скрывает своего негодования Марта.
Отметим, что в комментариях люди высказали свое сожаление подобной публикацией, заявив, что помимо проблем на национальной почве у Марты есть также серьезные пробелы в арифметике, ведь вместе с английским выходит уже три языка.
Я что-то пропустила или у нас теперь в стране два языка?”, — не скрывает своего негодования Марта.« ответить
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Пропустила раздачу мозгов перед рождением.
Сходи и купи себе мозгов в магазине!« ответить
Научись Считать ,тупица« ответить
И не патриотка, а нацистка. Патриот - это тот, кто любит свое отечество и желает ему процветания. Человек, желающий, чтобы его отечество было нацистским вертепом, чему всегда сопутствует превращение его в нищую клоаку - он не патриот, а дегенерат.« ответить
Я что-то пропустила или у нас теперь в стране два языка?”, — не скрывает своего негодования Марта.« ответить
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Ты пропустила английский. Значит не два, а три. Ох уж это современное латышское образование.
Она только до двух считать умеет! На хуторе больше не зачем.« ответить
Мы верим в людей! Чтобы создать успешную бизнес-идею, требуется мечта. Чтобы воплотить мечту в реальность, нужны люди.« ответить
ja dumaju nado predjavitj notu protesta swedskoi kompanii i zapretitj ee dejatelostj v Latvii.« ответить
Да, Марта, в нашей стране два языка, спасибо за вопрос« ответить
И оба русские.« ответить
ещё одна стукачка тупорыло пропиарилась,опорившись окончательно,подтвердив теорию об отсутствии ума и совести у определённой части населения в стране...« ответить
специально для тех, кто родился на хуторе---"Это бизнес, детка!"« ответить
Atbalstu Martu, krievu valoda Latvijā nav vajadzīga!« ответить
Предлагаю тебе байкотировать этот магазин,тем более Ролтон и дешёвое пиво там не продают,а погреться можешь в каком-нибудь подьезде.« ответить
Protams, ka IKEA veikalus es ignorēšu, ir citi daudz cienīgāki veikali! Roltonus un lētu alu nelietoju principā, ēdienam naudu netaupu, neesmu jau ubaga krievs!« ответить
Второсортный срочно на ютуб Рэй Рижский для тебя новую песню подогнал.« ответить
Es neesmu ubaga krievs! Es esmu istais LATVIEŠU PEDRIOTS!!!« ответить