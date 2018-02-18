Возмущенная «патриотка»: на латышском сайте “IKEA” можно выбрать русский язык?!(50)

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Виталий Вавилкин
14:45 18.02.2018
Наша Латвия / Социум

Как известно, языковый скандалы в Латвии могут появиться практически на ровном месте. Более того, коснуться они могут даже вещей, которых у нас в стране даже нет.

Так, некая защитница языковых ценностей по имени Марта написала письмо на “Доску жалоб” Bez Tabu, возмущаясь на тему действий магазина Ikea, который еще даже не был открыт в Латвии.

 

“Хотела изучить предложения на странице “IKEA” и заметила, что латвийский сайт является единственным, где среди языков имеется не только английский и латышский, но также русский. Я что-то пропустила или у нас теперь в стране два языка?”, — не скрывает своего негодования Марта.

 

Отметим, что в комментариях люди высказали свое сожаление подобной публикацией, заявив, что помимо проблем на национальной почве у Марты есть также серьезные пробелы в арифметике, ведь вместе с английским выходит уже три языка.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (50)
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кен 14:49 18:02:2018

Я что-то пропустила или у нас теперь в стране два языка?”, — не скрывает своего негодования Марта.
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Пропустила раздачу мозгов перед рождением.

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гость 14:58 18:02:2018

Сходи и купи себе мозгов в магазине!

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Это озабоченной русофобке 16:10 18:02:2018

Научись Считать ,тупица

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Ethereal 16:15 18:02:2018

И не патриотка, а нацистка. Патриот - это тот, кто любит свое отечество и желает ему процветания. Человек, желающий, чтобы его отечество было нацистским вертепом, чему всегда сопутствует превращение его в нищую клоаку - он не патриот, а дегенерат.

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апр 16:16 18:02:2018

Я что-то пропустила или у нас теперь в стране два языка?”, — не скрывает своего негодования Марта.
====================
Ты пропустила английский. Значит не два, а три. Ох уж это современное латышское образование.

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Ага 16:25 18:02:2018

Она только до двух считать умеет! На хуторе больше не зачем.

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CCCP 17:07 18:02:2018

Мы верим в людей! Чтобы создать успешную бизнес-идею, требуется мечта. Чтобы воплотить мечту в реальность, нужны люди.

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janka 14:50 18:02:2018

ja dumaju nado predjavitj notu protesta swedskoi kompanii i zapretitj ee dejatelostj v Latvii.

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Саня 14:53 18:02:2018

Да, Марта, в нашей стране два языка, спасибо за вопрос

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Саня 15:23 18:02:2018

И оба русские.

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просто 15:32 18:02:2018

ещё одна стукачка тупорыло пропиарилась,опорившись окончательно,подтвердив теорию об отсутствии ума и совести у определённой части населения в стране...

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10 дюймов 14:53 18:02:2018

специально для тех, кто родился на хуторе---"Это бизнес, детка!"

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Latviešu patriots 15:02 18:02:2018

Atbalstu Martu, krievu valoda Latvijā nav vajadzīga!

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Latviešu patriotam 15:09 18:02:2018

Предлагаю тебе байкотировать этот магазин,тем более Ролтон и дешёвое пиво там не продают,а погреться можешь в каком-нибудь подьезде.

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Latviešu patriots 15:33 18:02:2018

Protams, ka IKEA veikalus es ignorēšu, ir citi daudz cienīgāki veikali! Roltonus un lētu alu nelietoju principā, ēdienam naudu netaupu, neesmu jau ubaga krievs!

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Правда тут 15:41 18:02:2018

Второсортный срочно на ютуб Рэй Рижский для тебя новую песню подогнал.

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Latviešu patriots 17:15 18:02:2018

Es neesmu ubaga krievs! Es esmu istais LATVIEŠU PEDRIOTS!!!

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (13)

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