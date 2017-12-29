Счета за обслуживание домов основываются с учетом числа жителей. Если в квартиру вселяется новый человек, сумма счета увеличивается. Если кто-то уезжает, то она уменьшается. По крайней мере так должна работать система, чтобы в очередной раз не возмущать латвийцев.

“Как можно составить счет за вывозку мусора на семь человек, если в квартире задекларировано лишь четыре”, — написала в редакцию Bez Tabu возмущенная действиями “Rīgas namu pārvaldnieks” рижанка по имени Мара.

Получив подобный не слишком приятный сюрприз от рижского домоуправления, женщина немедленно связалась с учреждением, однако ответ домуправа оказался еще более абсурдным.

“Сотрудница домоуправления сообщила мне, что они получили информацию от Управления по делам гражданства и миграции о том, что в нашей квартире задекларированы еще какие-то люди”, — рассказывает Мара.

Дело в том, что информацию о въехавших в квартиру людях учреждение получило, но о тех, кто выехал они почему-то не знали.

При всем этом, получить подобную информацию весьма просто – регистр УДГМ обновляется ежедневно, вот только, как видно, составляя счета, сотрудники домоуправления не слишком охотно перепроверяют данные жильцов, заставляя из платить за несуществующих жильцов.

“Согласно закону, счета подготавливаются, основываясь на информацию регистра УДГМ. Однако, как часто домоуправление должно обновлять эту информацию для своих нужд, в законе не прописано”, — сообщили в УДГМ.

В свою очередь, домоуправление жалуется на то, что доступ к базе для них – сложная работа. Ранее существовала система, но сейчас она ликвидирована, в виду чего для получения информации о жильцах приходится посылать отдельные запросы.