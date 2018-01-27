На портале «sudzibas.lv» одна женщина рассказала о неприятности, с которй столкнулась в продуктовом магазине в Риге. Кассир ей нагрубила, так как покупательница могла расплатиться только монетами. Вот, что пишет Монта об обслуживании:

«Сегодня делала покупки в Рими t/с Mols, и из этого магазина вышла с испорченным настроением. Разве так я должна себя чувствовать после посещения магазина, где закупаюсь на регулярной основе, и вся наша семья там оставляет деньги? Проблема заключалась в том, что до зарплаты у нас с дочерью не осталось банкнот, мы вытряхнули копилку, в ней были монеты в 10, 20 и 50 центов, в сумме на 18 евро, ими я в кассе решила расплатиться за продукты питания.

Кассир была очень недовольна, невежлива, заставила меня испытать унижение. Но разве деньги в монетах уже не деньги? Скажете, надо пойти в банк, поменять? Это мы и пытались сделать — там за обмен монет на сумму в 21 евро затребовали комиссию в размере 7,13 евро!

К сожалению, я не могу позволить себе таких удовольствий, как кормить банк комиссионными! Так где я могу рассчитаться монетами? При покупке продуктов ко мне отнеслись как к куску дерьма! У этого кассира я больше рассчитываться не буду, но мне, к сожалению, нужно будет ходить в Молс, потому что мы живем рядом, и там закупаемся продуктами и другими товарами.»