Рижанка: при покупке продуктов в RIMI ко мне отнеслись как к куску дерьма(10)

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Виталий Вавилкин
18:45 26.01.2018
Наша Латвия / Социум

На портале «sudzibas.lv» одна женщина рассказала о неприятности, с которй столкнулась в продуктовом магазине в Риге. Кассир ей нагрубила, так как покупательница могла расплатиться только монетами. Вот, что пишет Монта об обслуживании:

«Сегодня делала покупки в Рими t/с Mols, и из этого магазина вышла с испорченным настроением. Разве так я должна себя чувствовать после посещения магазина, где закупаюсь на регулярной основе, и вся наша семья там оставляет деньги? Проблема заключалась в том, что до зарплаты у нас с дочерью не осталось банкнот, мы вытряхнули копилку, в ней были монеты в 10, 20 и 50 центов, в сумме на 18 евро, ими я в кассе решила расплатиться за продукты питания.

 

Кассир была очень недовольна, невежлива, заставила меня испытать унижение. Но разве деньги в монетах уже не деньги? Скажете, надо пойти в банк, поменять? Это мы и пытались сделать — там за обмен монет на сумму в 21 евро затребовали комиссию в размере 7,13 евро!

 

К сожалению, я не могу позволить себе таких удовольствий, как кормить банк комиссионными! Так где я могу рассчитаться монетами? При покупке продуктов ко мне отнеслись как к куску дерьма! У этого кассира я больше рассчитываться не буду, но мне, к сожалению, нужно будет ходить в Молс, потому что мы живем рядом, и там закупаемся продуктами и другими товарами.»

press.lv / Фото
Комментарии (10)
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Александр Шерстобитов 19:22 26:01:2018

дожили уже у латвийцев денег на еду не хватает копилки бьют. ПоднимаюT копейки к зарплате, а на продукты куда больше, бензин так вообще взлетел, когда больше года нефть по 50$ продавали

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опыт 19:28 26:01:2018

Напишите руководству сети RIMI и они обязательно примут меры.

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П у т и н 19:38 26:01:2018

Mols в Маскачке, там все хамят. В центре Риги такого нет, ибо ватников нет

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п у т и н у 19:52 26:01:2018

А,откуда ты знаешь про центр,ведь в общественном транспорте полно контоллёров?!

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Слышь ТЫ 20:16 26:01:2018

П у т и н - русский Вы 6 ля доК латышии,ты малолетка XyeвA 3ae6aЛ yжe BCEX CBOEЙ XyЙHEЙ,дебил!!!!!

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Latviešu patriots 20:44 26:01:2018

Parasti Rimi strādā adekvāti cilvēki, Maskavas forštate protams ir izņēmums - krievu rupekļu rajons.

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Latviešu patriots 20:53 26:01:2018

Всё хамло из провинции приезжает бригадами работать по неделям в этом RIMI/
И это во всех магазинах Риги, без исключения.
Поэтому хуторскому недоноску - Latviešu patriots 20:44 26:01:2018 - предлагаю заткнуться.
Причём предлагаю достаточно вежливо.

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Latviešu patriots 21:10 26:01:2018

Un es tev pieklājīgi sāku - ej ellē krievu rupekli. Mani LATVIETI TU NEAPKLUSINĀSI!

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Sanchos_LV 23:02 26:01:2018

Latvieti, iemācies sākumā garumzīmes pareizi salikt! No tevis tāds pats latvietis, kā no Obamkas baltais.

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Latviešu patriots 00:10 27:01:2018

Kremļa trolli, aizver savu smirdīgo muti!

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