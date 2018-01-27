«Сегодня делала покупки в Рими t/с Mols, и из этого магазина вышла с испорченным настроением. Разве так я должна себя чувствовать после посещения магазина, где закупаюсь на регулярной основе, и вся наша семья там оставляет деньги? Проблема заключалась в том, что до зарплаты у нас с дочерью не осталось банкнот, мы вытряхнули копилку, в ней были монеты в 10, 20 и 50 центов, в сумме на 18 евро, ими я в кассе решила расплатиться за продукты питания.
Кассир была очень недовольна, невежлива, заставила меня испытать унижение. Но разве деньги в монетах уже не деньги? Скажете, надо пойти в банк, поменять? Это мы и пытались сделать — там за обмен монет на сумму в 21 евро затребовали комиссию в размере 7,13 евро!
К сожалению, я не могу позволить себе таких удовольствий, как кормить банк комиссионными! Так где я могу рассчитаться монетами? При покупке продуктов ко мне отнеслись как к куску дерьма! У этого кассира я больше рассчитываться не буду, но мне, к сожалению, нужно будет ходить в Молс, потому что мы живем рядом, и там закупаемся продуктами и другими товарами.»
дожили уже у латвийцев денег на еду не хватает копилки бьют. ПоднимаюT копейки к зарплате, а на продукты куда больше, бензин так вообще взлетел, когда больше года нефть по 50$ продавали« ответить
Напишите руководству сети RIMI и они обязательно примут меры.« ответить
Mols в Маскачке, там все хамят. В центре Риги такого нет, ибо ватников нет« ответить
А,откуда ты знаешь про центр,ведь в общественном транспорте полно контоллёров?!« ответить
П у т и н - русский Вы 6 ля доК латышии,ты малолетка XyeвA 3ae6aЛ yжe BCEX CBOEЙ XyЙHEЙ,дебил!!!!!« ответить
Parasti Rimi strādā adekvāti cilvēki, Maskavas forštate protams ir izņēmums - krievu rupekļu rajons.« ответить
Всё хамло из провинции приезжает бригадами работать по неделям в этом RIMI/« ответить
И это во всех магазинах Риги, без исключения.
Поэтому хуторскому недоноску - Latviešu patriots 20:44 26:01:2018 - предлагаю заткнуться.
Причём предлагаю достаточно вежливо.
Un es tev pieklājīgi sāku - ej ellē krievu rupekli. Mani LATVIETI TU NEAPKLUSINĀSI!« ответить
Latvieti, iemācies sākumā garumzīmes pareizi salikt! No tevis tāds pats latvietis, kā no Obamkas baltais.« ответить
Kremļa trolli, aizver savu smirdīgo muti!« ответить