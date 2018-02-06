При получении водительских прав особой частью экзамена является парковка. Оставить автомобиль нужно уметь – есть целый ряд правил, не соблюдая которые можно запросто получить штраф.

Увы, но, как кажется, правила дорожного движения писаны далеко не всех. Уж точно не для сотрудников полиции, которые за рулем, похоже делают, что хотят.

Такого мнение придерживается рижанка по имени Лиене, которая рассказала сегодня на “Доске жалоб” TV3 историю о традициях парковки среди местных стражей порядка.

“Сегодня у “Maxima XXX” на Аугуста Деглава заметила, как наши стражи порядка паркуют машины.

Через момент подъехал второй автомобиль полиции и неправильно припаркованных автомобиля полиции стало уже два. Оба полицейских опустили стекла и начали спокойно общаться.

Вопрос: зачем нас учат, что парковаться нужно по линиям, когда стражи порядка паркуются, как хотят и спокойно болтают?”, — возмущается рижанка.