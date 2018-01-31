Возмущенные рижане: нынешний порядок выгоден не людям, а только “Rīgas ūdens”!

Жители многоэтажного дома в Риге, на улице Дзелзавас 76/4, начали борьбу против установленного порядка, согласно которому они должны платить за воду, которую не потребляли.

Об этом пишет Press со ссылкой на «Латвияс Авизе».

Жителям навязывают несправедливые правила

Артур Крускопс, представитель комитета, созданного жителями дома, говорит, что рассчитываться за потреблённую воду впредь необходимо только по счётчикам воды, установленным в квартирах. По его мнению, одновременное считывание показаний счётчиков, установленных на подаче в дом и в квартирах, никогда не будет возможным. Это дает возможность домоуправляющему делать приписки и мошенничать, в результате чего жителям навязывается несправедливый порядок оплаты.

Прежде всего, эти счётчики не аналогичны, они отличаются по конструкции, точности считывания, типу установки. Во-вторых, “Rīgas namu pārvaldnieks” или другой домоуправ не может и никогда не сможет проверить, умышленно или неумышленно отдельный житель подал неверную информацию о потреблении воды в своей квартире.

«Поставщик воды должен в течение определённого периода перенять счетчики воды, установленные в квартирах, у владельцев квартир, тем самым обеспечивая их правильную и безопасную работу. Аналогично тому, как сейчас мы платим за электричество и газ, и в расчётах за воду необходимо использовать выровненный тарифный план», — добавляет представитель домового комитета Эдвин Майорс.

По его словам, пока в учёте воды не будет единой системы и она не будет в ведении поставщика воды, надеяться на порядок нельзя.

Достучались до Кабмина

Представитель домового комитета А.Крускопс утверждает, что текущий порядок, установленный в правилах Кабмина, несправедлив по отношению к потребителю, зато выгоден предприятию “Rīgas ūdens”. На это жители неоднократно жаловались в Минэкономики, но их претензии там по сути не рассматривали.

От имени домового комитета жители обращались даже к премьер-министру Марису Кучинскису. Как гласит ответ, полученный от Госканцелярии, 13 декабря 2016 года премьер-министр обратился к министру экономики Арвилсу Ашераденсу, министру юстиции Дзинтарсу Расначсу, министру охраны окружающей среды и регионального развития Каспарсу Герхардсу с просьбой оценить, является ли справедливой практика, когда за разницу в показаниях на входе в дом и по счетчикам в квартирах должны платить владельцы квартир.

Премьер-министр также попросил министров узнать, допустима ли ситуация, когда в течение многих лет управляющие домом могут не знать, откуда появляется огромная разница в показаниях счетчиков, составляющая порой сотни кубометров воды. В таких случаях потребители получают счета за воду, измеряемые сотнями евро.

Решение затягивается

Жители признают, что после вмешательства премьер-министра создана рабочая группа во главе с директором Департамента жилищной политики Мартиньшем Аудерсом, задача которой — улучшить порядок оплаты услуг водоснабжения.

«Это хорошо, что в министерстве идет работа, идет речь об улучшениях», — говорит Йоланта Дударе, представитель домового комитета. «Однако странно, что в рабочую группу входят представители «Rīgas ūdens», нескольких госучреждений, Союза самоуправлений, но нет никого, кто бы представлял интересы жителей».

Центр защиты прав потребителей (PTAC), представитель которого также участвует в рабочей группе Минэкономики, сообщает о том, что в прошлом году было получено 119 жалоб на поставщиков коммунальных услуг. В основном жалобы касались списания больших потерь воды в многоквартирных домах.

Иева Арклоне, юридический советник в Бюро омбудсмена по социальному, экономическому и культурному праву, указывает, что граждане не удовлетворены порядком учета потребления воды, который требует оплаты за воду, которую они не потребляли. Об этом свидетельствуют заявления, полученные от граждан Бюро омбудсмена.

«Кроме прочего, Омбудсмен призвал Минэкономики внести поправки в правила Кабмина. Но до сих пор это сделано не было», — говорит Иева Арклоне, — «на наш взгляд, в целях сокращения потерь воды самым эффективным решением является установка в квартирах высокоточных счетчиков с возможностью дистанционного считывания показателей. Но это будет означать дополнительные расходы для владельцев квартир. Второй вариант — изменение системы учета воды и оплаты услуг водоснабжения. Но тогда необходимы поправки к целому ряду нормативных актов, включая Закон о водоснабжении».