Возмущенные рижане: помидоры с плесенью в “RIMI”, магазин не реагирует на жалобы!(10)

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Виталий Вавилкин
16:40 24.01.2018
Наша Латвия / Социум

В последнее время в социальных сетях все чаще заметны жалобы местных жителей на качество продуктов в местных магазинах. При этом, чаще всего достается крупным сетям.

Так, в Фейсбук-группе “Кегарагс” обсуждается публикация одного из покупателей о помидорах, которые продаются в “RIMI” (т/ц Dole) в не самом приглядном виде.

 

Подписчики группы сообщают, что торговля полугнилыми, покрытыми плесенью помидорами, от которых людям становится плохо – стандартная практика магазина.

 

При этом, люди возмущены тем, что сеть “RIMI” подобные жалобы чаще всего игнорирует.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (10)
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Однако 16:46 24:01:2018

Так как в столице некому работать, еще и не то будет.

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Да там 17:03 24:01:2018

Еще и вода в 5 л вся с превышенным числом загрязнения. Цветы полила. И я звонил и бесполезно. А вода вся из Литвы. Да во всех магазинах перевалочная помоика и в Максиме не лучше. Мандарины тухлые все мятые потом руки все липкие пака выберешь. Я даже и выбирать не стал, там по виду уже не захочешь.

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Турыст 17:14 24:01:2018

В Латвии НЕТ магазинов, где продаются свежие овощи и фрукты. Я не встречал. Везде гнильё только на помойку. Как и сыр, который НЕ ПАХНЕТ ворбще!!!

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Страна истории успеха, 17:18 24:01:2018

состоящая в Клубе богатых стран.

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Ну 18:47 24:01:2018

Про сыр не звизди.

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Ну 18:51 24:01:2018

Причем здесь страна, идиот, лишь бы серануть

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шери 19:55 24:01:2018

Везде гнильё только на помойку.============Доставка по назначению))))

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baba Lera 17:17 24:01:2018

торгуют откровенным дерьмом !

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Мда 00:10 25:01:2018

"торговля полугнилыми, покрытыми плесенью помидорами, от которых людям становится плохо – стандартная практика магазина"
Практика магазина ? А может этих самых людей, радостно покупающих гнильё, жрущих его, а потом почему-то возмущающихся ?
Видели ? Купили ? Сожрали ? Стало плохо ? Жаль, что совсем не сдохли...

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Че за 18:28 24:01:2018

Кегаракс?

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Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (10)