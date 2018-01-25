Так, в Фейсбук-группе “Кегарагс” обсуждается публикация одного из покупателей о помидорах, которые продаются в “RIMI” (т/ц Dole) в не самом приглядном виде.
Подписчики группы сообщают, что торговля полугнилыми, покрытыми плесенью помидорами, от которых людям становится плохо – стандартная практика магазина.
При этом, люди возмущены тем, что сеть “RIMI” подобные жалобы чаще всего игнорирует.
Так как в столице некому работать, еще и не то будет.« ответить
Еще и вода в 5 л вся с превышенным числом загрязнения. Цветы полила. И я звонил и бесполезно. А вода вся из Литвы. Да во всех магазинах перевалочная помоика и в Максиме не лучше. Мандарины тухлые все мятые потом руки все липкие пака выберешь. Я даже и выбирать не стал, там по виду уже не захочешь.« ответить
В Латвии НЕТ магазинов, где продаются свежие овощи и фрукты. Я не встречал. Везде гнильё только на помойку. Как и сыр, который НЕ ПАХНЕТ ворбще!!!« ответить
состоящая в Клубе богатых стран.« ответить
Про сыр не звизди.« ответить
Причем здесь страна, идиот, лишь бы серануть« ответить
Везде гнильё только на помойку.============Доставка по назначению))))« ответить
торгуют откровенным дерьмом !« ответить
"торговля полугнилыми, покрытыми плесенью помидорами, от которых людям становится плохо – стандартная практика магазина"« ответить
Практика магазина ? А может этих самых людей, радостно покупающих гнильё, жрущих его, а потом почему-то возмущающихся ?
Видели ? Купили ? Сожрали ? Стало плохо ? Жаль, что совсем не сдохли...
Кегаракс?« ответить