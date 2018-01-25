В последнее время в социальных сетях все чаще заметны жалобы местных жителей на качество продуктов в местных магазинах. При этом, чаще всего достается крупным сетям.

Так, в Фейсбук-группе “Кегарагс” обсуждается публикация одного из покупателей о помидорах, которые продаются в “RIMI” (т/ц Dole) в не самом приглядном виде.

Подписчики группы сообщают, что торговля полугнилыми, покрытыми плесенью помидорами, от которых людям становится плохо – стандартная практика магазина.

При этом, люди возмущены тем, что сеть “RIMI” подобные жалобы чаще всего игнорирует.