По крайней мере, такого мнения придерживается житель Риги по имени Валдис, возмущаясь на “Доске жалоб” TV3 на тему бесстыдства соотечественников.
Всегда считал себя патриотом Латвии, воспитывая своих детей соответствующим образом. Стараюсь посещать государственные праздники и прочие мероприятия, где звучит гимн страны.
Хочу спросить, у наших мужчин совести совсем не осталось?
Звучит гимн, а шапки снимают единицы! Чему мы учим молодежь?! Стыд! Надо как в театре перед гимном включать просьбы “выключить телефон”? Только у нас будет фраза звучать “Снимем шапки, отдадим честь государственному гимну. Каким вырастет наше будущее?”, — возмущается он.
какая власть, такое и исполнение« ответить
Валдис латышский дурачок, если на холоде снимать шапку, то можно простудится, а без страховки тебя лечить никто не будет« ответить
Да уж или трусы одень или крест сними Валдис перепил похоже« ответить
Лучшего ответа просто быть не может!« ответить
kto to umer ctob shapku snimatj?« ответить
Кто умер ? Кто умер ? Латвийское государство умерло !!! Надо шапки снимать ))))« ответить
Да. Латвия умерла.« ответить
Valdim ir pilnīga taisnība, pret savas valsts himnu ir jāizturas ar cieņu un pietāti., starp citu patriotisma ziņā mums labu piemēru rāda ASV.« ответить
Un britu tūristi ļoti cienīgi izturējās pret Mildu...« ответить
Stulbenis.« ответить