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Исполнение национального гимна на различных мероприятиях в Латвии уже давно стало традиционным, однако отношение большинства латвийцев к столь важному элементу является крайне неуважительным.

По крайней мере, такого мнения придерживается житель Риги по имени Валдис, возмущаясь на “Доске жалоб” TV3 на тему бесстыдства соотечественников.

Всегда считал себя патриотом Латвии, воспитывая своих детей соответствующим образом. Стараюсь посещать государственные праздники и прочие мероприятия, где звучит гимн страны.

Хочу спросить, у наших мужчин совести совсем не осталось?

Звучит гимн, а шапки снимают единицы! Чему мы учим молодежь?! Стыд! Надо как в театре перед гимном включать просьбы “выключить телефон”? Только у нас будет фраза звучать “Снимем шапки, отдадим честь государственному гимну. Каким вырастет наше будущее?”, — возмущается он.