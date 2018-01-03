Возмущенный патриот: у латвийских мужчин совести совсем не осталось?!(17)

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skaties.lv
Виталий Вавилкин
16:25 03.01.2018
Наша Латвия

Исполнение национального гимна на различных мероприятиях в Латвии уже давно стало традиционным, однако отношение большинства латвийцев к столь важному элементу является крайне неуважительным.

По крайней мере, такого мнения придерживается житель Риги по имени Валдис, возмущаясь на “Доске жалоб” TV3 на тему бесстыдства соотечественников.

 

Всегда считал себя патриотом Латвии, воспитывая своих детей соответствующим образом. Стараюсь посещать государственные праздники и прочие мероприятия, где звучит гимн страны.

 

Хочу спросить, у наших мужчин совести совсем не осталось?

 

Звучит гимн, а шапки снимают единицы! Чему мы учим молодежь?! Стыд! Надо как в театре перед гимном включать просьбы “выключить телефон”? Только у нас будет фраза звучать “Снимем шапки, отдадим честь государственному гимну. Каким вырастет наше будущее?”, — возмущается он.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (17)
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1 16:26 03:01:2018

какая власть, такое и исполнение

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001 16:34 03:01:2018

Валдис латышский дурачок, если на холоде снимать шапку, то можно простудится, а без страховки тебя лечить никто не будет

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“Снимем шапки, отдадим честь 16:36 03:01:2018

Да уж или трусы одень или крест сними Валдис перепил похоже

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Респект! 20:06 03:01:2018

Лучшего ответа просто быть не может!

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Janka 16:49 03:01:2018

kto to umer ctob shapku snimatj?

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ХОХОТУН ИЗ АНГЛИИ 16:58 03:01:2018

Кто умер ? Кто умер ? Латвийское государство умерло !!! Надо шапки снимать ))))

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Znots 16:58 03:01:2018

Да. Латвия умерла.

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Latviešu patriots 17:08 03:01:2018

Valdim ir pilnīga taisnība, pret savas valsts himnu ir jāizturas ar cieņu un pietāti., starp citu patriotisma ziņā mums labu piemēru rāda ASV.

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ыыы 17:12 03:01:2018

Un britu tūristi ļoti cienīgi izturējās pret Mildu...

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Patriotam 17:13 03:01:2018

Stulbenis.

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Мнение
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Павел Кириллов
02.01.2018

Белочка с ружьем. Особенности национальной охоты. (7)