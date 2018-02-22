Мужчина посчитал, что в его случает налог на недвижимость вырос в семь раз. Валдис живет в Риге, а на дачу в Саулкрасты ездит в теплое время года.
“Я не понимаю, почему думе Саулкрысты понадобились эти деньги. Никаких объяснений они не дают. Счет они прислали быстро, не менее быстро могли бы прислать и пояснение”, — не скрывает своего раздражения пенсионер.
В свою очередь, председатель самоуправления Эрвин Гравитис назвал причиной столь резкого увеличения цен высокие требования жителей к думе – людям нужна достойная инфраструктура, и прочие блага. Говорить о конкретных суммах, которые город на это потратил местный градоначальник отказался.
Вместо этого Гравитис призвал людей декларироваться в Саулкрысты, поскольку в этом случае сумма выплат по налогу снижается на 70%.
Страна-урод!« ответить
дальше будет хуже, за неуплату государство отберет дачу. успех по латвийски,ВВП растет за счет повышения налогов и уплату по 40 евро за не использованное электричество« ответить
_Гражданская позиция 14:15 22:02:2018« ответить
Страна-урод_
Так вали НАХ из страны, коль что ненравится!
По теме:« ответить
Статья развод для 6ыдла! В статье не указывается о разных периодов времени на счёт пенсии и налога на недвижемость. Пенсия это в месяц, а налог, это за ГОД!
Да и посмотрите на "дачу пенсионера". У кого из вас, нищие на Вести, есть дача? Бедный пенсионер? У него одна куртка там на фото стоит €70. А дача, ну так, на глаз, не меньше €50 000. Он там, выдите ли, летом приезжает отдохнуть. А у большинства людей есть только одно, единственное жильё и в плачевном состоянии.
Эти налоги идут на пенсии, скорой и всем другим. Даже вам, твари тупие, что тут гавкаете на Вести.
А коль за дачу не может налогов заплатить, так придётся продать. Мне не жалко никого, у кого есть дачи и личные автомобили. Я советский человек и для меня все эти "бедные пенсионеры" с дачами богачи.
Славная жизнь в латвии,что может быть еще лучше« ответить
свино-рыла в регионах тоже хотят жрать за обе щеки« ответить
Отошлите этот счет Вей0нису и спойте гимн на диктофон.« ответить
"спойте гимн на диктофон"« ответить
ахахаха
100% atbalstu!(с)
а ты подписался на LATVIJA . LV за отмену налога на жилье ?« ответить