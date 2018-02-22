Возмущенный пенсионер: налог за дачу составляет всю мою пенсию(13)

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Виталий Вавилкин
14:10 22.02.2018
Наша Латвия / Социум

“Это вся моя пенсия”, возмущается Валдис, рассказывая о последнем счете по линии налога на недвижимость. Вместо предыдущих неполных 24 евро теперь пенсионеру нужно платить 172 евро, передает Bez Tabu.

Мужчина посчитал, что в его случает налог на недвижимость вырос в семь раз. Валдис живет в Риге, а на дачу в Саулкрасты ездит в теплое время года.

 

“Я не понимаю, почему думе Саулкрысты понадобились эти деньги. Никаких объяснений они не дают. Счет они прислали быстро, не менее быстро могли бы прислать и пояснение”, — не скрывает своего раздражения пенсионер.

 

В свою очередь, председатель самоуправления Эрвин Гравитис назвал причиной столь резкого увеличения цен высокие требования жителей к думе – людям нужна достойная инфраструктура, и прочие блага. Говорить о конкретных суммах, которые город на это потратил местный градоначальник отказался.

 

Вместо этого Гравитис призвал людей декларироваться в Саулкрысты, поскольку в этом случае сумма выплат по налогу снижается на 70%.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (13)
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Гражданская позиция 14:15 22:02:2018

Страна-урод!

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Саня™ 14:31 22:02:2018

дальше будет хуже, за неуплату государство отберет дачу. успех по латвийски,ВВП растет за счет повышения налогов и уплату по 40 евро за не использованное электричество

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Александр Шерстобитов 15:40 22:02:2018

_Гражданская позиция 14:15 22:02:2018
Страна-урод_

Так вали НАХ из страны, коль что ненравится!

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Александр Шерстобитов 15:53 22:02:2018

По теме:

Статья развод для 6ыдла! В статье не указывается о разных периодов времени на счёт пенсии и налога на недвижемость. Пенсия это в месяц, а налог, это за ГОД!

Да и посмотрите на "дачу пенсионера". У кого из вас, нищие на Вести, есть дача? Бедный пенсионер? У него одна куртка там на фото стоит €70. А дача, ну так, на глаз, не меньше €50 000. Он там, выдите ли, летом приезжает отдохнуть. А у большинства людей есть только одно, единственное жильё и в плачевном состоянии.

Эти налоги идут на пенсии, скорой и всем другим. Даже вам, твари тупие, что тут гавкаете на Вести.

А коль за дачу не может налогов заплатить, так придётся продать. Мне не жалко никого, у кого есть дачи и личные автомобили. Я советский человек и для меня все эти "бедные пенсионеры" с дачами богачи.

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Пионер 14:18 22:02:2018

Славная жизнь в латвии,что может быть еще лучше

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ин-на 14:28 22:02:2018

свино-рыла в регионах тоже хотят жрать за обе щеки

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tram-pam-pam! 14:31 22:02:2018

Отошлите этот счет Вей0нису и спойте гимн на диктофон.

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Саня 14:35 22:02:2018

"спойте гимн на диктофон"
ахахаха
100% atbalstu!(с)

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wrktu,kby 14:37 22:02:2018

а ты подписался на LATVIJA . LV за отмену налога на жилье ?

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12

Мнение
1-shvedov-col15
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