“Это вся моя пенсия”, возмущается Валдис, рассказывая о последнем счете по линии налога на недвижимость. Вместо предыдущих неполных 24 евро теперь пенсионеру нужно платить 172 евро, передает Bez Tabu.

Мужчина посчитал, что в его случает налог на недвижимость вырос в семь раз. Валдис живет в Риге, а на дачу в Саулкрасты ездит в теплое время года.

“Я не понимаю, почему думе Саулкрысты понадобились эти деньги. Никаких объяснений они не дают. Счет они прислали быстро, не менее быстро могли бы прислать и пояснение”, — не скрывает своего раздражения пенсионер.

В свою очередь, председатель самоуправления Эрвин Гравитис назвал причиной столь резкого увеличения цен высокие требования жителей к думе – людям нужна достойная инфраструктура, и прочие блага. Говорить о конкретных суммах, которые город на это потратил местный градоначальник отказался.

Вместо этого Гравитис призвал людей декларироваться в Саулкрысты, поскольку в этом случае сумма выплат по налогу снижается на 70%.