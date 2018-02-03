Некий мужчина на портале жалоб «sudzibas.lv» поделился своими наблюдениями на тему продаваемого в латвийских магазинах творога.

Возмущенный покупатель пишет, что в 180 граммовых упаковках 5% творога от валмиерского комбината всегда недостаточно продукта – меньше, чем указано на упаковке.

“Каждый раз в пачке не хватает от 5 до 12 граммов, творог мокрый и, вероятно, количество чистого продукта еще меньше. Сама упаковка отвечает указанному весу, но после того, как молочные продукты стали дороже, желание покупать целлофан с водой по цене творога быстро пропало. Если эти недостающие граммы умножить на продовольственные масштабы, то это чистой воды мошенничество”, — пишет мужчина.

Справедливости ради, далеко не все читатели согласились с волнением мужчины, открыто иронизируя на тему человеческой мелочности.

“Вам срочно нужно обратиться в вышестоящие инстанции! В Европейский суд по правам человека. Либо к психиатру”, — написал некий читатель в комментариях.