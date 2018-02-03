Возмущенный покупатель пишет, что в 180 граммовых упаковках 5% творога от валмиерского комбината всегда недостаточно продукта – меньше, чем указано на упаковке.
“Каждый раз в пачке не хватает от 5 до 12 граммов, творог мокрый и, вероятно, количество чистого продукта еще меньше. Сама упаковка отвечает указанному весу, но после того, как молочные продукты стали дороже, желание покупать целлофан с водой по цене творога быстро пропало. Если эти недостающие граммы умножить на продовольственные масштабы, то это чистой воды мошенничество”, — пишет мужчина.
Справедливости ради, далеко не все читатели согласились с волнением мужчины, открыто иронизируя на тему человеческой мелочности.
“Вам срочно нужно обратиться в вышестоящие инстанции! В Европейский суд по правам человека. Либо к психиатру”, — написал некий читатель в комментариях.
я с ним согласна- творог никакой !!!!« ответить
A mi prosto otkazalis" ot mnogix molochnix produktov, moloko toze obinovennaja podkrashennaja .« ответить
voda.
отказались от сосисок,сарделек и прочей гадости с откровенным содержанием бумаги, сои,крахмала...« ответить
Интересные люди , их обкрадывают а они считают это мелочью. Да каждая упаковка на« ответить
—5 грамм это мелочь , но воровство и начинается с мелочи, которая оборачивается вору не учтённой прибылью
Немножко воды, , -10 граммов творога,, с миру по нитке...« ответить
posle privatizaciji rossijskimi oligarhami moločnih kombinatov latviji ,moločnije produkti NIKAKIJE! kačestvo i vkus isportilis!« ответить
Да, да это Путин. Сколько идиотов в Латвии« ответить
В ГЕРМАНИИ,ДА и ВО ВСЕЙ СТАРОЙ ЕВРОПЕ,« ответить
ЛАТЫШСКИЙ
ВАРИАНТ НЕ ПРОХОДИТ..
ВОДА-С-ТВОРОГОМ,ЛЁДСРЫБОЙ - ЭТО НОУ-ХАУ ЛАТЫШСКОГО БИЗНЕСА...
В
ОСНОВЕ КОТОРОГО - РАЗВОДИЛОВО,КИДАЛОВО,НАЕМАЛОВО....
ИЗВЕЛЕС ЛАТВИЕШУ ПРЕЦЕС!!!!..................
БУДЕТ ЕЩЁ ХУЖЕ!!!!
КОТОРЫЙ ГОД ЭКОНОМИКА ЛАТВИИ ЛЕТИТ в ЖО.... В БУДЖЕТЕ
У
ЛАТЫШЕЙ ДЕНЬГИ КОНЧИЛИС....
ПРАВЯЩИЙ ПРЕСТУПНЫЙ РЕЖИМ ЛАТЫШСКИХ НАЦИСТОВ.
ДАЖЕ ДЕНЬГИ,ВЫСЫЛАЕМЫЕ ГАСТАРБАЙТЕРАМИ СВОИМ РОДСТВЕННИКАМ
В
ЛАТВИЮ,ВКЛЮЧАЮТ в ВВП ЛАТВИИ,
И
ПЫТАЮТСЯ ЭТИ ДЕНЬГИ ОБЛОЖИТЬ НАЛОГОМ....