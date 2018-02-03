Возмущенный покупатель: производители творога “Valmiera” – мошенники! (8)

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Виталий Вавилкин
11:45 03.02.2018
Экономика / Компании

Некий мужчина на портале жалоб «sudzibas.lv» поделился своими наблюдениями на тему продаваемого в латвийских магазинах творога.

Возмущенный покупатель пишет, что в 180 граммовых упаковках 5% творога от валмиерского комбината всегда недостаточно продукта – меньше, чем указано на упаковке.

 

“Каждый раз в пачке не хватает от 5 до 12 граммов, творог мокрый и, вероятно, количество чистого продукта еще меньше. Сама упаковка отвечает указанному весу, но после того, как молочные продукты стали дороже, желание покупать целлофан с водой по цене творога быстро пропало. Если эти недостающие граммы умножить на продовольственные масштабы, то это чистой воды мошенничество”, — пишет мужчина.

 

Справедливости ради, далеко не все читатели согласились с волнением мужчины, открыто иронизируя на тему человеческой мелочности.

 

“Вам срочно нужно обратиться в вышестоящие инстанции! В Европейский суд по правам человека. Либо к психиатру”, — написал некий читатель в комментариях.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (8)
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а 12:26 03:02:2018

я с ним согласна- творог никакой !!!!

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Z.SH 12:43 03:02:2018

A mi prosto otkazalis" ot mnogix molochnix produktov, moloko toze obinovennaja podkrashennaja .
voda.

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мы тоже 14:46 03:02:2018

отказались от сосисок,сарделек и прочей гадости с откровенным содержанием бумаги, сои,крахмала...

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Сергей 12:37 03:02:2018

Интересные люди , их обкрадывают а они считают это мелочью. Да каждая упаковка на
—5 грамм это мелочь , но воровство и начинается с мелочи, которая оборачивается вору не учтённой прибылью

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Ну так 12:56 03:02:2018

Немножко воды, , -10 граммов творога,, с миру по нитке...

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... 12:57 03:02:2018

posle privatizaciji rossijskimi oligarhami moločnih kombinatov latviji ,moločnije produkti NIKAKIJE! kačestvo i vkus isportilis!

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Сергей 13:13 03:02:2018

Да, да это Путин. Сколько идиотов в Латвии

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 13:32 03:02:2018

В ГЕРМАНИИ,ДА и ВО ВСЕЙ СТАРОЙ ЕВРОПЕ,
ЛАТЫШСКИЙ
ВАРИАНТ НЕ ПРОХОДИТ..
ВОДА-С-ТВОРОГОМ,ЛЁДСРЫБОЙ - ЭТО НОУ-ХАУ ЛАТЫШСКОГО БИЗНЕСА...
В
ОСНОВЕ КОТОРОГО - РАЗВОДИЛОВО,КИДАЛОВО,НАЕМАЛОВО....
ИЗВЕЛЕС ЛАТВИЕШУ ПРЕЦЕС!!!!..................
БУДЕТ ЕЩЁ ХУЖЕ!!!!
КОТОРЫЙ ГОД ЭКОНОМИКА ЛАТВИИ ЛЕТИТ в ЖО.... В БУДЖЕТЕ
У
ЛАТЫШЕЙ ДЕНЬГИ КОНЧИЛИС....
ПРАВЯЩИЙ ПРЕСТУПНЫЙ РЕЖИМ ЛАТЫШСКИХ НАЦИСТОВ.
ДАЖЕ ДЕНЬГИ,ВЫСЫЛАЕМЫЕ ГАСТАРБАЙТЕРАМИ СВОИМ РОДСТВЕННИКАМ
В
ЛАТВИЮ,ВКЛЮЧАЮТ в ВВП ЛАТВИИ,
И
ПЫТАЮТСЯ ЭТИ ДЕНЬГИ ОБЛОЖИТЬ НАЛОГОМ....

« ответить

Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (13)