Если вы до сих пор не забыли телефон своей школьной любви, для вас не составит труда запомнить и другие важные числа, которые помогут сориентироваться в вопросах возраста.

1

«1 мл филлера достаточно, чтобы скорректировать форму губ: выровнять асимметрию, приподнять уголки, придать им соблазнительный объем и сделать контур более выраженным», – говорит врач-косметолог Тэона Церцвадзе. Еще, 1 мл – оптимальная доза филлера для тех, кто увеличивает губы впервые.

2 -3

2-3 капель сыворотки хватит для одного применения. Это высококонцентрированный продукт, поэтому даже такого минимального количества будет достаточно, чтобы средство работало должным образом. Если сыворотка, к примеру, содержит активные вещества (альфа-гидрокислоты, ретинол, витамин С), большое количество средства может приводить к повреждениям кожи.

В отношении сывороток следуйте правилу – лучше меньше, да меньше. Сыворотку следует наносить на сухую кожу после тонизирования и очищения. За счет водной основы сыворотки легко распределяются по коже и проникают в эпидермис намного глубже, чем кремы.

4

4 — то количество зон, куда следует наносить средство для области вокруг для глаз. Кожа вокруг глаз очень тонкая и уязвимая, поэтому интенсивно ее увлажнять и питать – наша задача. Легкими постукивающими движениями, двигаясь от внутреннего уголка глаза к внешнему, наносите крем под глаза, затем на верхнее веко под бровь, а после на внутренний и внешний уголки глаза.

6

Полгода – максимальное время для того, чтобы начать борьбу с пигментными пятном, после того как вы обнаружили его впервые. чем больше времени пройдет, тем сложнее будет избавиться от пигментации. сразу после появления пятна начните использовать отбеливающие сыворотки с витамином с и соей – они немного осветлят кожу и предупредят появление новых.

50

На 50 процентов кожа шеи тоньше кожи лица. Из-за низкого содержания коллагена и эластина эта зона подвержена раннему старению. Чтобы сохранить кожу шею упругой и предотвратить появление пигментных пятен, добавляйте в ваш дневной крем несколько капель солнцезащитного средства. А на ночь используйте продукты, которые будут стимулировать выработку коллагена, – с ретинолом, ниоцинамидом, пептидами.

0,25

0,25 — таким должен быть процент ретинола в косметических средствах, если вы никогда ранее не использовали этот компонент. У ингредиента, который увеличивает производство коллагена и сокращает морщины, есть один побочный эффект – он сушит кожу. Чтобы избежать шелушений, используйте ретинол аккуратно и в малых дозах. Сначала наносите средства с ретинолом 1 раз в неделю. Затем увеличьте частоту нанесения до 2 раз, а по прошествии 14 дней применяйте 3 раза в неделю. Постепенно кожа привыкнет, и вы сможете применять ретинол ежедневно.

15

SPF 15 – такая защита от УФ-лучей необходима в городе зимой. Крем с SPF 50 пригодится в южных странах и на горнолыжных курортах, SPF 25 – весной.

25

25 — средний возраст, когда появляется первый седой волос. Но седину можно обнаружить и раньше, и позже – все зависит от генетики и внешних факторов.

42

42% процента женщин в возрасте от 25 до 55 лет делали инъекции или обращались за помощью к пластическим хирургам.

30

Примерно полминуты – таким должен быть интервал между нанесениями средств. Если использовать все средства сразу, их эффективность существенно снизится. Также важно наносить средства по нарастанию, а именно, начинать с наиболее легких текстур (лосьон и софтнер быстрее крема проникают в кожу), а заканчивать – насыщенными. Сначала используйте тоник, затем сыворотку, а после дневной крем с SPF.

58 — 69

Психологи считают, что в возрасте 58-69 лет большинство женщин перестают волноваться о возрасте и чувствует себя более уверенными в себе. Для них морщинки в зоне рта или в уголках глаз – маркеры счастливой жизни, которую они прожили.

7 000 000

Такое количество инъекций ботулотоксина было сделано в 2016 году в США. Дерматологи отмечают, что с каждым годом количество пациентов клиник красоты только растет – сегодня на уколы записываются не только женщины, но и мужчины. К докторам обращаются также молоденькие девушки, которым проще быстро решить проблему, чем регулярно посещать косметолога.