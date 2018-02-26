Политическая сказка со счастливым концом?, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Жили–были два опытных депутата. Одного звали Леша, другого — Андрюша. Все у них вроде было хорошо: и в правящей коалиции состояли, и какие–никакие посты в сейме занимали, и свои кровные 2300 евро каждый месяц получали… Но счастья от всего этого, полного удовлетворения не было. Что–то мешало дышать полной грудью и раскрыть свой невероятный потенциал. Возможно, мешали низкие рейтинги родного «Единства» и осознание того, что, оставаясь в этой партии, они рискуют не попасть в следующий сейм и потерять то малое, что у них было: зарплату, посты и принадлежность к власти.

Прощаются, но не уходят

И осенью прошлого года они вместе с еще тремя искателями счастья из сеймовского «Единства» — Интом, Илзе и Лолитой — послали это «Единство» на три веселых буквы русского алфавита и поучаствовали в создании новой партии «Движение За!». Внезапно Леша, Андрюша и иже с ними почувствовали, что являются либералами до мозга костей, а посему с центристско–консервативной партией «Единство» им не по пути.

Правда, выйдя из партии «Единство», они, будучи образцами принципиальности, парламентскую фракцию «Единство» не покинули. Принципиальность принципиальностью, но ее, пардон, на хлеб не намажешь, а нахождение в коалиции все–таки позволяет сохранить посты и соответствующие доплаты.

Винегрет не получился

Но время шло, а популярность новых либералов все не росла. Рейтинг «Движение За!» по–прежнему не превышает двух процентов. В какой–то момент Леша и Андрюша задумались: «А не просчитались ли мы? Не поторопились ли с выходом из «Единства»?» Такие же крамольные мысли посетили и других выходцев из «Единства» — Инта, Илзе и Лолиту. Однако внезапно в конце тоннеля появился свет: возникла идея формирования на выборы единого списка либерально–социал–демократически–центристко–консервативного винегрета, состоящего из «Единства», «Движения За!», «Прогрессивных» и «Для развития Латвии». Можно ли скрестить социал–демократов вместе с консервативными и «удобрить» все это либералами? Можно, если речь идет о политическом выживании, о желании любыми путями попасть в следующий парламент.

Леша и Андрюша уже, возможно, откупорили бутылочку шампанского и подготовили речь о «едином списке проевропейских сил», но жизнь подбросила очередной сюрприз. Социал–демократические новички политической сцены из партии «Прогрессивные» заявили, что с партией власти, то бишь с «Единством», им не по пути и суть их существования состоит именно в создании альтернативного списка правящим. «Движение За!» во главе с экс–министром экономики Даниэлом Павлютсом эту позицию поддержала. Более того, руководство этой партии внезапно вспомнило, что Леша, Андрюша и остальные два парламентария, Интс и Лолита, по–прежнему странным образом состоят в сеймовской фракции «Единства». Эта ситуация сродни псевдоразводу, то есть когда супруги де–юре развелись, но продолжают жить в одной квартире и, простите, спать в одной кровати. «Немедленно покиньте ряды «Единства!» — приказал пианист по первому образованию господин Павлютс. Леша и Андрюша из всей этой пятерки первыми сообразили, что все–таки лучше из фракции не выходить и вообще выгоднее… вернуться в родные пенаты. Да, рейтинги «Единства» тоже не блестящие, но по крайней мере у этой партии в любом случае больше шансов попасть в следующий сейм. И за счет большей узнаваемости, и за счет нахождения в правящей коалиции, и за счет все–таки большего количества известных политиков.

Играй обратно!

И вот в минувшую пятницу Леша и Андрюша — или, если быть более официальными — Алексей Лоскутов и Андрей Юдин, — заявили, что они категорически против выхода из фракции «Единства». Они также не согласны с решением «Движения За!» отказаться от создания широкой коалиции проевропейских партий. Поэтому ряды партии Павлютса они покидают.

«Вернитесь, мы все простим!» — примерно так до решения Андрюши и Леши заявил новый лидер сеймовской фракции «Единства» Хосам Абу Мери. Рискнем предположить, что оставшиеся во фракции «Единства» Лоскутов и Юдин вскоре вернутся и в саму партию «Единство». Как говорится, простите нас, блудных сынов, мы больше так не будем. Ну а вслед за ними в партию «Единство» возвратятся и Интс с Лолитой.

Один из политических наблюдателей, глядя на этот трагифарс, остроумно пошутил: мол, пора уже придумать мобильную аппликацию, чтобы можно было с телефона в режиме онлайн следить, в какой партии Юдин и Лоскутов находятся в данный момент.

Как прекратить хождение по партиям?

Логика, здравый смысл и уважение к избирателям подсказывают, что вообще–то в стране, где депутатов избирают по партийным спискам, должна быть четкая система: если ты покинул партию, от которой тебя избрали, то автоматически ты теряешь и депутатский мандат. Только тогда прекратится это хождение по партиям в рамках одного сеймовского созыва.

Что же касается сказки про запутавшихся политиков Лешу и Андрюшу, то еще не факт, что это будет сказка со счастливым концом. «Единство» по–прежнему балансирует на грани пятипроцентного барьера, к тому же и избиратели могут более не голосовать за кандидатов, которые бегают из партии в партию и обратно.

Цитата

«Сегодня вышел из партии «Движение За!». Неправильным считаю требование правления «Движения За!» выйти из фракции «Единства», а также отказ «Движения За!» от переговоров по созданию объединения всех проевропейских партий. Продолжу работу во фракции «Единства».

Андрей Юдин, депутат сейма.

Эдуард ЭЛЬДАРОВ.