Жили–были два опытных депутата. Одного звали Леша, другого — Андрюша. Все у них вроде было хорошо: и в правящей коалиции состояли, и какие–никакие посты в сейме занимали, и свои кровные 2300 евро каждый месяц получали… Но счастья от всего этого, полного удовлетворения не было. Что–то мешало дышать полной грудью и раскрыть свой невероятный потенциал. Возможно, мешали низкие рейтинги родного «Единства» и осознание того, что, оставаясь в этой партии, они рискуют не попасть в следующий сейм и потерять то малое, что у них было: зарплату, посты и принадлежность к власти.
Прощаются, но не уходят
И осенью прошлого года они вместе с еще тремя искателями счастья из сеймовского «Единства» — Интом, Илзе и Лолитой — послали это «Единство» на три веселых буквы русского алфавита и поучаствовали в создании новой партии «Движение За!». Внезапно Леша, Андрюша и иже с ними почувствовали, что являются либералами до мозга костей, а посему с центристско–консервативной партией «Единство» им не по пути.
Правда, выйдя из партии «Единство», они, будучи образцами принципиальности, парламентскую фракцию «Единство» не покинули. Принципиальность принципиальностью, но ее, пардон, на хлеб не намажешь, а нахождение в коалиции все–таки позволяет сохранить посты и соответствующие доплаты.
Винегрет не получился
Но время шло, а популярность новых либералов все не росла. Рейтинг «Движение За!» по–прежнему не превышает двух процентов. В какой–то момент Леша и Андрюша задумались: «А не просчитались ли мы? Не поторопились ли с выходом из «Единства»?» Такие же крамольные мысли посетили и других выходцев из «Единства» — Инта, Илзе и Лолиту. Однако внезапно в конце тоннеля появился свет: возникла идея формирования на выборы единого списка либерально–социал–демократически–центристко–консервативного винегрета, состоящего из «Единства», «Движения За!», «Прогрессивных» и «Для развития Латвии». Можно ли скрестить социал–демократов вместе с консервативными и «удобрить» все это либералами? Можно, если речь идет о политическом выживании, о желании любыми путями попасть в следующий парламент.
Леша и Андрюша уже, возможно, откупорили бутылочку шампанского и подготовили речь о «едином списке проевропейских сил», но жизнь подбросила очередной сюрприз. Социал–демократические новички политической сцены из партии «Прогрессивные» заявили, что с партией власти, то бишь с «Единством», им не по пути и суть их существования состоит именно в создании альтернативного списка правящим. «Движение За!» во главе с экс–министром экономики Даниэлом Павлютсом эту позицию поддержала. Более того, руководство этой партии внезапно вспомнило, что Леша, Андрюша и остальные два парламентария, Интс и Лолита, по–прежнему странным образом состоят в сеймовской фракции «Единства». Эта ситуация сродни псевдоразводу, то есть когда супруги де–юре развелись, но продолжают жить в одной квартире и, простите, спать в одной кровати. «Немедленно покиньте ряды «Единства!» — приказал пианист по первому образованию господин Павлютс. Леша и Андрюша из всей этой пятерки первыми сообразили, что все–таки лучше из фракции не выходить и вообще выгоднее… вернуться в родные пенаты. Да, рейтинги «Единства» тоже не блестящие, но по крайней мере у этой партии в любом случае больше шансов попасть в следующий сейм. И за счет большей узнаваемости, и за счет нахождения в правящей коалиции, и за счет все–таки большего количества известных политиков.
Играй обратно!
И вот в минувшую пятницу Леша и Андрюша — или, если быть более официальными — Алексей Лоскутов и Андрей Юдин, — заявили, что они категорически против выхода из фракции «Единства». Они также не согласны с решением «Движения За!» отказаться от создания широкой коалиции проевропейских партий. Поэтому ряды партии Павлютса они покидают.
«Вернитесь, мы все простим!» — примерно так до решения Андрюши и Леши заявил новый лидер сеймовской фракции «Единства» Хосам Абу Мери. Рискнем предположить, что оставшиеся во фракции «Единства» Лоскутов и Юдин вскоре вернутся и в саму партию «Единство». Как говорится, простите нас, блудных сынов, мы больше так не будем. Ну а вслед за ними в партию «Единство» возвратятся и Интс с Лолитой.
Один из политических наблюдателей, глядя на этот трагифарс, остроумно пошутил: мол, пора уже придумать мобильную аппликацию, чтобы можно было с телефона в режиме онлайн следить, в какой партии Юдин и Лоскутов находятся в данный момент.
Как прекратить хождение по партиям?
Логика, здравый смысл и уважение к избирателям подсказывают, что вообще–то в стране, где депутатов избирают по партийным спискам, должна быть четкая система: если ты покинул партию, от которой тебя избрали, то автоматически ты теряешь и депутатский мандат. Только тогда прекратится это хождение по партиям в рамках одного сеймовского созыва.
Что же касается сказки про запутавшихся политиков Лешу и Андрюшу, то еще не факт, что это будет сказка со счастливым концом. «Единство» по–прежнему балансирует на грани пятипроцентного барьера, к тому же и избиратели могут более не голосовать за кандидатов, которые бегают из партии в партию и обратно.
Цитата
«Сегодня вышел из партии «Движение За!». Неправильным считаю требование правления «Движения За!» выйти из фракции «Единства», а также отказ «Движения За!» от переговоров по созданию объединения всех проевропейских партий. Продолжу работу во фракции «Единства».
Андрей Юдин, депутат сейма.
Эдуард ЭЛЬДАРОВ.
Одним словом политическое жульё эти все пятеро.« ответить
Все.
Пятеро.