Возвращение «Тихвинской Богородицы»

Династия священников Гарклавсов сохранила для потомков чудотворную икону, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ»

Накануне Нового года в филиале Рижской центральной библиотеки «Даугава» состоялось знаменательное и очень редкое событие — двухчасовой телемост между Ригой, Тихвином, Псковом, Чикаго и Лимбажи. Посвящен он был 90–летию хранителя чудотворной иконы Пресвятой Богородицы «Тихвинская» отца Сергия Гарклавса.

Встреча с образом

Инициаторами телемоста в честь юбиляра стали городские власти Тихвина во главе с мэром Александром Лазаревичем. Ведь отец Сергий был почетным гражданином города. Тихвинцы собрались в Ганзейской библиотеке города и обратились к библиотекам других ганзейских городов.

До этого дня батюшка не дожил двух лет… Но всем нам памятны события конца июня 2004–го, когда после 60 лет странствий и пребывания за океаном святой образ возвращался домой, в Тихвин, через Ригу, откуда его увезли от фашистов, укравших икону, в 1944–м.

Возвращение это случилось по благословению митрополита Рижского и всея Латвии Александра и при содействии предпринимателя Карлиса Зариньша.

С того времени 21 июня стало праздником Латвийской православной церкви — Днем сретения (встречи) чудотворной иконы «Тихвинская». А у нас в Христорождественском соборе остался список (копия) образа с частицей подлинного. Значит, он тоже чудотворный…

Три дня под проливным дождем в огромной очереди у Христорождественского стояли жители Латвии, Литвы и Эстонии, чтобы только приложиться к чудотворному образу, который возвращался в Тихвин.

Написанная, по преданию, евангелистом Лукой, Тихвинская икона 600 лет пребывала на северо–западной Руси, куда попала чудесным образом из Константинополя в 1383 году. Все российские цари приезжали поклониться ей, а Ивана Грозного его родители вымолили у иконы — пара долго не имела детей. Став взрослым, царь основал Свято–Успенский Тихвинский Богородичный мужской монастырь и делал туда большие вклады. И до сих пор к иконе приводят вымоленных у Пресвятой Богородицы детей…

Среди участников телемоста в библиотеке «Даугава» был предприниматель Карлис Зариньш, благодаря трудам которого стало возможным, казалось бы, невозможное — вернуть чудотворный образ из Чикаго через Ригу в Тихвин. Впоследствии Карлис написал об этом книгу «Возвращение. 51 час».

Пожаловал и Арнис Милтиньш, руководитель программ учреждений культуры департамента по образованию, культуре и спорту Рижской думы.

А духовная дочь батюшки Сергия, Татьяна Питерс, прихожанка Свято–Троицкого собора в Чикаго, где с 1949 года хранилась Тихвинская икона, дополнила библиотечное мероприятие экспозицией уникальных материалов из своей личной коллекции, посвященных отцу Сергию, его семье, его приемному отцу, архиепископу Рижскому и всея Латвии Иоанну Гарклавсу, спасшему икону, и всей истории чудесного обретения образа.

Хранители образа

Первый хранитель Тихвинской иконы, будущий архиепископ Рижский и всея Латвии Иоанн Гарклавс родился в крестьянской семье и в три года лишился отца. Братику было всего восемь месяцев. Мама воспитала их в вере — водила каждое воскресенье в православный храм, читала им Священное Писание.

В 1944–м архиепископ Иоанн вместе с усыновленным им Сергеем Кожевниковым (подлинная фамилия будущего отца Сергия), уроженцем Вентспилса, и духовенством всех конфессий были интернированы отступавшими из Риги немцами. Владыка и его приемный сын увозили от фашистов икону… Начались странствия — по лагерям военнопленных и перемещенных лиц в Польше, Чехословакии, Германии, куда возили образ Пресвятой Богородицы «Тихвинская» и где служили перед ним молебны, даря измученным людям утешение и надежду. В коллекции Татьяны Питерс есть редчайшее фото крестного хода с иконой в Германии в 46–м.

Владыке Иоанну и Сергею удалось перебраться в Прагу, в американскую зону, откуда в 1949–м они отправились в Америку. Все эти перемещения по послевоенной Европе были невероятно опасны, путешествующие с иконой рисковали каждую минуту. Один военнопленный сделал для иконы красивый и прочный киот (футляр), в котором она перемещается до сих пор.

— Мы хранили икону, но и она нас хранила, — говорил отец Сергий во время своих приездов в Ригу, когда и мне посчастливилось с ним встречаться. — Удивляюсь, как в свои 16 лет смог через всю Европу нести икону на себе? Ведь она вместе с киотом весила 35 кг! Конечно, Царица Небесная помогала…

Тихвинскую икону приносили на службу в Свято–Троицкий собор Чикаго, и у нее до своих последних дней служил владыка Иоанн Гарклавс, архиепископ Чикагский и Миннеаполисский. А потом его миссию перенял отец Сергий.

Батюшка Сергий и матушка Александра воспитали пятерых детей, троих сыновей и двух дочерей. У них много внуков…

«Необратимость веры»

На экране, размещенном на стене библиотечного зала, возникали и одновременно пребывали четыре телекартинки, откуда на рижан смотрели и с ними разговаривали библиотекари, историки, представители духовенства и родственники отца Сергия из Тихвина, Пскова, Лимбажи и Чикаго. Среди псковичан был историк, исследователь Псковской миссии (латвийского духовенства) Константин Обозный, а от Тихвина — отец Гамалиил.

Дочь батюшки, Ольга, говорила с нами с экрана из далекого Чикаго, стоя у могилы отца:

— Приветствую всех собравшихся в разных уголках земли в честь 90–летия отца Сергия! Хотя он похоронен здесь, в Чикаго, рядом со своей любимой матушкой Александрой, он молитвенно желал, чтобы его вспоминали в России и Латвии.

К участникам телемоста обратился Карлис Зариньш:

— Я познакомился с настоятелем Тихвинского Свято–Успенского мужского монастыря отцом Евфимием, ныне покойным, в 2001 году. Он рассказал мне историю иконы, и я, лютеранин, настолько проникся ею, что решил помочь возвращению чудотворного образа.

Познакомившись с хранителем иконы, отцом Сергием, поразился свету, исходящему от этого человека, его безмерной доброте и всепониманию, всепрощению… И такой простоте в общении с людьми. Ни секунды ни он, ни его приемный отец, почивший в 1982–м, не сомневались, что икона должна возвратиться домой, в Тихвин.

Начались долгие и очень непростые переговоры о том, как все организовать, длившиеся около трех лет. Вместе с тем восстанавливался Тихвинский монастырь. Это Ленинградская область, поэтому очень часто за те годы я встречался в Санкт–Петербурге с митрополитом Санкт–Петербургским и Ладожским Владимиром, игуменом Евфимием и консулом Латвии Алдариньшем. Обсуждали программу, которая была согласована с отцом Сергием и матушкой Александрой.

Когда отец Евфимий сказал «Начинай!», я на секунду даже растерялся от грандиозности предстоящей задачи. Игумен Евфимий и отец Сергей выдали мне доверенности… Одним из условий отца Сергия было, чтобы икона возвращалась домой так, как ее увозили — через Псков и Ригу. Я видел редчайшие кадры немецкой кинохроники, где запечатлен многолюдный крестный ход с Тихвинским образом во время немецкой оккупации Пскова.

Но после Псков из этого маршрута был исключен, потому что все складывалось очень сложно. Но я благодарен судьбе, подарившей мне такое событие в жизни — по завещанию архиепископа Иоанна Гарклавса вернуть икону в Тихвинскую обитель. Митрополит Рижский и всея Латвии Александр благословил меня на это благое дело и всячески поддерживал, а потом благословил и на написание моей книги. Помогала и тогдашний президент Вайра Вике–Фрейберга — икона даже не проходила в нашем аэропорту таможню, содействовала Рижская дума. А отца Сергия мне очень не хватает вот уже два года…

Владыка Тихвинский и Ладейнопольский Мстислав, настоятель Тихвинского монастыря, не смог присутствовать на телемосте, и его послание зачитал с экрана отец Гамалиил:

— Господь не случайно соединил судьбу отца Сергия с судьбой чудотворного образа. Но его хранитель не сразу согласился передать икону. Отец Сергий впервые побывал в Тихвинском Свято–Успенском монастыре в 1991–м — чтобы убедиться в необратимости возрождения православия в нашей стране. Это было условием возвращения иконы, которое оговорил владыка Иоанн в своем завещании.

После возвращения иконы в 2004–м отец Сергий становится не только желанным гостем Тихвина, но и его полноправным жителем, почетным гражданином города.

В 2010 году отцу Сергию выделили рядом с монастырем землю и построили для него дом. А в 2012–м президент Путин удостоил его российского гражданства, он награжден церковными и гражданскими орденами и медалями.

С тех пор отец Сергий почти постоянно жил в Тихвине, изредка навещая детей и внуков в Чикаго. Матушка Александра к тому времени уже ушла в мир иной… Он служил в монастыре, проповедовал и беседовал с прихожанами. Богослов и проповедник Православной церкви в Америке, протоиерей Александр Шмеман, писал о нем в своем дневнике: «Он милейший, скромнейший, подлинный, с ним легко и хорошо. В нем сияние подлинного православия — светлого, смиренного, любовного, открытого, необычно вдохновительного. До знакомства с ним я не представлял, что такие люди есть».

Духовные родители

— Волею судеб я оказалась в Чикаго, — делилась Татьяна Питерс, духовная дочь отца Сергия. — И, когда тяжести жизни в чужой стране становились невыносимы, я стала искать помощи Божьей. И нашла Свято–Троицкий собор. Бабушка в детстве нас возила в храм, но мы мало что знали о вере… И вот 2 сентября 1993 года мы зашли с подругой в храм, где уже выстроилась очередь к причастию. Мы тоже встали, и нас причастил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Он прибыл именно в это время — на празднование 90–летия собора, который освящал будущий Святейший Патриарх Московский и всея Руси Тихон, прославленный в лике святых, и 200–летия православия в Америке.

В центре храма стояла икона Тихвинской Божьей Матери. Так началось мое воцерковление, а отец Сергий и матушка Александра стали моими духовными родителями, как и для всех прихожан, особенно русскоговорящих. Это помогало нам на чужбине переносить все тяжести жизни в стране, язык которой не очень знали и традиции которой нам не очень были понятны.

В день престольного праздника храма — Святой Троицы — батюшка и матушка приглашали нас в свой дом. Тихвинскую икону уносили после службы в дом, а мы не понимали тогда, у какой святыни трапезничаем…

Батюшка любил повторять нам слова святого Митрофана Воронежского: «Употреби труд, храни мудрость — богат будешь. Воздержанно пей, мало ешь — здоров будешь. Твори благо, бегай зла — спасен будешь».

Батюшка был истинный пастырь любви и любил все Божьи творения. Когда при нем осуждали кого–то, говорил: «Он — особенный, за него молиться надо». Никогда не слышали мы от него никакого осуждения или назидания — все только с любовью.

Прослужив 32 года в храме, в 99–м батюшка ушел за штат, чтобы вплотную заниматься исполнением завещания владыки Иоанна о возвращении иконы в Тихвинскую обитель. В день Тихвинской иконы Богородицы отошла ко Господу матушка Александра — чуткая, добрая, мудрая. Ее юной девушкой угнали в Германию, а после она попала в Америку, где и встретила будущего мужа. Супруги никогда не оставляли икону, всегда кто–то из них находился при ней.

А я попросила батюшку рассказывать о своей жизни — ведь забудется все! И мы узнали, как в свои 10 лет в Вентспилсе он увидел владыку Иоанна и стал прислуживать в храме, а владыка называл его сыночком и потом действительно усыновил.

Записывали слова батюшки на видео и аудио, и по этим рассказам потом вышла книга «Под сенью Тихвинской иконы», в написании которой нам помогали дети отца Сергия и рижанки Ирина Тушко, Людмила Корзунова, Екатерина Москалева. Она вышла при жизни батюшки, к его 85–летию, в 2012 году. Второе издание книги вышло в Москве в 2014–м, в издательстве Свято–Тихоновского гуманитарного университета. Но и там эти книги разошлись мгновенно.

Мне выпало редкое счастье: 10 лет быть келейницей батюшки в трех странах — Америке, Латвии и России…

Завещал молиться за Россию…

— Прожив более 60 лет в Америке, батюшка три последних года провел в нашем маленьком, уютном русском городе, — говорила библиотекарь из Тихвина Светлана Старшинина. — Он был не просто почетным гражданином Тихвина, он жил его жизнью. Иногда мы даже батюшку жалели, так он был активен не по годам. Хотел вникнуть во все подробности нашей жизни и узнать все стороны российской действительности. Откликался на все приглашения принять участие в городских событиях, выступал на предприятиях и в учебных заведениях, библиотеках, общался с ветеранами войны, посещал заключенных. Ратовал за строительство гостиницы для паломников монастыря — и она была построена. Мечтал об открытии ремесленного училища — видимо, это дело недалекого будущего.

Батюшка был желанным гостем в домах тихвинцев, гостил на дачах, любил русскую баню, ездил на рыбалку, и даже с ночевкой, ходил по грибы и ягоды. В круг его общения входили все — от городских властей и руководителей предприятий до самой простой старушки. Совершая ежедневные прогулки, часто первым заговаривал с людьми, и зачастую это знакомство перерастало в дружеские отношения. Открыт был для всех, кто нуждался в духовном совете, помощи и поддержке, в том числе и финансовой. С ним можно было говорить о чем угодно: о церкви и политике, кино и книгах, работе и здоровье, детях и взаимоотношениях с родным и близкими.

Вникая в жизнь русского народа, от которой был оторван, старался как будто впитать в себя все русское… Он говорил о подлинном патриотизме, призывая нас молиться за Россию. В его русскости не было ни капли шовинизма и неприятия других наций и вероисповеданий. Все вызывало в нем живой интерес, да и он не таясь рассказывал о своей жизни. А рассказчиком он был великолепным.

Как писал педагог Константин Ушинский: «Только характером можно образовать характер. Никакие слова, никакие убеждения, никакие проповеди не сравнятся по силе своего воздействия на людей с личным примером человека, его реальными поступками, со всем ходом его жизни».

И мы, тихвинцы, стали свидетелями того, что у отца Сергия слова не расходились с делом. И сейчас, встречаясь с разными ситуациями, мы равняемся на «наш маяк». Слова святого апостола Павла из Послания к фессалоникийцам: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь и за все благодарите» — это жизненное кредо отца Сергия.

Псковичи с экрана вспоминали событие времен войны, когда немцы были в городе, которое помнят пожилые жители — как сама собой зажглась в Свято–Троицком соборе лампада у иконы Тихвинской Божьей Матери. Образ фашисты вывезли из Тихвинского монастыря. Захватчики были поражены — это было в их присутствии.

Когда педантичные немцы составляли список особо ценных вещей, которые нужно увезти из Ленинградской области, чудотворная икона «Тихвинская» значилась первой. Поэтому она и попала в Ригу вместе с фашистским обозом.

Батюшка нас объединил

В зал библиотеки Лимбажи пришла Анна Гарклава, племянница владыки Иоанна, усыновившего отца Сергия, которая всю жизнь провела при Преображенском храме в сторожке без удобств. А в юные годы Анна была первой любовью отца Сергия…

— 90–летие нашего дорогого отца Сергия объединило нас. Прежде мы ничего не знали о Тихвине, а в Тихвине не слышали о Лимбажи. А теперь стали духовно близки — это нельзя оценить никакими деньгами. Ныне Тихвин и Лимбажи объединяет сама Пресвятая Богородица. А епископ Елгавский Иоанн, который тоже родом из Лимбажи, каждую среду читает в нашем храме акафист иконе Пресвятой Богородицы «Тихвинская».

…На выставочном фото из архива Татьяны Питерс запечатлена последняя встреча протоиерея Сергия с прихожанами лимбажского Преображенского храма в июле 2015–го, с Анной Гарклавой. Через три месяца он ушел в лучший мир…

Наталья ЛЕБЕДЕВА.