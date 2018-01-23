Впервые два капитана сыграли свадьбу в Военной академии США (фото)(20)

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Герман Бергер
20:15 22.01.2018
Lifenews / Интересно

Два капитана армии США, которые встречались со времен действия политики «Не спрашивают, не говори», стали первой гей-парой, заключившей брак, находясь на службе.

Свадьба состоялась в элитной Военной академии США в Вест-Пойнте.

 

30-летний Дэниэл Холл и его ровесник Винсент Франчино провели церемонию 13 января в стенах Военной академии, в которой они познакомились в 2009 году.

 

 

Оба офицера армии США — пилоты военных вертолётов Apache.

 

 

Парни считали военную службу своим призванием, поэтому решили не говорить о своей гомосексуальности. Но даже после того, как в сентябре 2011 года, Конгресс отменил действие «Не спрашивают, не говори», легкие времена для пары настали не сразу. Заявив о своей гомосексуальности, они столкнулась с оскорблениями... А высшее начальство, как они полагают, умышленно направило их в разные концы света.

 

 

В 2012 году долг службы разлучил их на несколько лет. Дэниэл Холл был отправлен в Южную Корею со своим боевым вертолетом Apache, где он начал встречаться с другим парнем.

 

 

Но в конечном итоге Дэниэл и Винсент вернулись друг к другу. На торжественной церемонии офицеры были в форме. Они вышли из часовни через скрещенные сабли сослуживцев. Одной из них, подаренной Холлу на выпускной дедушкой с бабушкой, разрезали свадебный торт. А первый танец молодожены исполнили под песню Эдит Пиаф «La Vie En Rose».

 

 

Оба офицера по-прежнему служат пилотами вертолета Apache на базе в Техасе, США.

 

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ДНИ.РУ / Фото
Комментарии (20)
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10 дюймов 20:23 22:01:2018

вот и свела судьба Ваню и Патриота Латвии-----мир да любовь!---будете теперь в унисон строгать буквы в нете.

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П у т и н 20:24 22:01:2018

Безобразники! Вот фотки ласковых Окурка и Кужугетовича без лифчиков мне нравятся больше.

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два капитана одного короБЛЯ 20:33 22:01:2018

один из СБУ другой из Полиции Безопасности Латвии----однояйцевые близнецы из подкласса коричнево-голубых====жарить медленно не переворачивая когда покроятся чёрной корочкой просто выбросите в мусорник----не съедобно!!!

« ответить
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Факт 20:26 22:01:2018

А в России капитаны гражданским браком живут, не положено.

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факту 22:11 22:01:2018

Что ,в ы е б о к хохляцкий завидуешь?

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На вертолёте летать, это вам не картошку окучивать... 20:33 22:01:2018

Пиздец армии сша...

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Какая красота 20:36 22:01:2018

два молодых педераста собираются защищать свою родину-США?

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1234

Мнение
79942-col15
Павел Кириллов
22.01.2018

Юноша: И с такими мешками вы хотите в новую Латвию? (3)

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