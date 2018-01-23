Свадьба состоялась в элитной Военной академии США в Вест-Пойнте.
30-летний Дэниэл Холл и его ровесник Винсент Франчино провели церемонию 13 января в стенах Военной академии, в которой они познакомились в 2009 году.
Оба офицера армии США — пилоты военных вертолётов Apache.
Парни считали военную службу своим призванием, поэтому решили не говорить о своей гомосексуальности. Но даже после того, как в сентябре 2011 года, Конгресс отменил действие «Не спрашивают, не говори», легкие времена для пары настали не сразу. Заявив о своей гомосексуальности, они столкнулась с оскорблениями... А высшее начальство, как они полагают, умышленно направило их в разные концы света.
В 2012 году долг службы разлучил их на несколько лет. Дэниэл Холл был отправлен в Южную Корею со своим боевым вертолетом Apache, где он начал встречаться с другим парнем.
Но в конечном итоге Дэниэл и Винсент вернулись друг к другу. На торжественной церемонии офицеры были в форме. Они вышли из часовни через скрещенные сабли сослуживцев. Одной из них, подаренной Холлу на выпускной дедушкой с бабушкой, разрезали свадебный торт. А первый танец молодожены исполнили под песню Эдит Пиаф «La Vie En Rose».
Оба офицера по-прежнему служат пилотами вертолета Apache на базе в Техасе, США.
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