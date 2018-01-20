Evolution Gaming

Действующая в Латвии компания, обеспечивающая проведение азартных игр в интернете, Evolution Gaming в этом году планирует привлечь около 1600 новых работников, в основном, ведущих игр. Для привлечения работников Evolution Gaming предлагает кандидатам плату за участие в рабочем интервью.

«Мы хотим, чтобы потенциальные кандидаты к нам отнеслись серьезно, поэтому в конце рабочего интервью в качестве благодарности за выделенное на интервью время они получат 30 евро. Оплаченное рабочее интервью будет для первых 350 кандидатов. Мы считаем это хорошим вложением, чтобы мотивировать молодежь прийти к нам на работу», – рассказала представитель Evolution Gaming Елена Аношина.

В компании поясняют, что для того, чтобы стать ведущим игр, не нужен предварительный опыт, поэтому эта должность привлекательна для молодых людей, которые только закончили вуз или еще учатся, так как работу можно совместить с учебой. Обязательным требованием для потенциальных работников является знание английского.

Evolution Gaming предоставляет аутсорсинг ИТ и дилеров крупнейшим операторам онлайн-казино, акции компании котируются на бирже Nasdaq Stockholm. Оборот группы Evolution Gaming в 2016 году составил 115,5 млн евро, а прибыль EBITDA — 44,6 млн евро.

Оборот входящей в группу латвийской компании Evolution Latvia в 2016 году составил 58,283 млн евро, прибыль — 4,009 млн евро.