Впервые в Латвии: компания будет платить за собеседование(2)

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Evolution Gaming
Тимур Пушкарев
15:20 19.01.2018
Экономика / Компании

Действующая в Латвии компания, обеспечивающая проведение азартных игр в интернете, Evolution Gaming в этом году планирует привлечь около 1600 новых работников, в основном, ведущих игр. Для привлечения работников Evolution Gaming предлагает кандидатам плату за участие в рабочем интервью.

«Мы хотим, чтобы потенциальные кандидаты к нам отнеслись серьезно, поэтому в конце рабочего интервью в качестве благодарности за выделенное на интервью время они получат 30 евро. Оплаченное рабочее интервью будет для первых 350 кандидатов. Мы считаем это хорошим вложением, чтобы мотивировать молодежь прийти к нам на работу», – рассказала представитель Evolution Gaming Елена Аношина.

 

В компании поясняют, что для того, чтобы стать ведущим игр, не нужен предварительный опыт, поэтому эта должность привлекательна для молодых людей, которые только закончили вуз или еще учатся, так как работу можно совместить с учебой. Обязательным требованием для потенциальных работников является знание английского.

 

Evolution Gaming предоставляет аутсорсинг ИТ и дилеров крупнейшим операторам онлайн-казино, акции компании котируются на бирже Nasdaq Stockholm. Оборот группы Evolution Gaming в 2016 году составил 115,5 млн евро, а прибыль EBITDA — 44,6 млн евро.

 

Оборот входящей в группу латвийской компании Evolution Latvia в 2016 году составил 58,283 млн евро, прибыль — 4,009 млн евро.

Delfi / Фото
Комментарии (2)
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Latviešu patriots 15:42 19:01:2018

Обеспечим Молодому жулью широкую дорогу в светлое будущее!
Однако хуторскую молодёжь просим не беспокоится, нам не нужны малолетние алкоголики и наркоманы.

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давно пора запретить онлайн-казино, как запретили традиционные в той же Москве например 16:02 19:01:2018

Запрещено молодёжь вовлекать в азартные игры. Как минимум не этично. Готов убить их хозяина собственноручно и спешу записаться на интервью...

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Мнение
6368172-col15
Павел Кириллов
19.01.2018

Прибалтизация Финляндии: Латвия научит финнов обороняться от России (2)