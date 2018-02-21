Впервые премию «Оскар» будет вручать актриса-трансгендер (видео)

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Герман Бергер
19:10 20.02.2018
Lifenews / Люди

4 марта в Лос-Анджелесе пройдет 90-я церемонии вручения премии «Оскар». Вести ее будет американский телеведущий Джимми Киммел, а вот имена актеров, которые будут вручать статуэтки, продюсеры объявили только сейчас. И среди звезд впервые оказалась трансгендерная актриса — Даниэла Вега (Daniela Vega).

Пока неизвестно в какой категории 28-летняя Вега будет вручать награду. Но на «Оскар» она едет не просто так. Фильм с ее участием — «Фантастическая женщина» (A Fantastic Woman) — также номинирован на премию в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

 

Картина режиссера Себастьяна Лелио (Sebastian Lelio) рассказывает историю Марины — трансгендерной певицы (эту роль исполняет Вега). У девушки есть возлюбленный. Ему 57 лет, он старше ее на двадцать лет. Неожиданно он уходит в мир иной, оставив Марину наедине со множеством проблем.

 

«Фантастическая женщина» была отмечена наградами на многих киносмотрах и получила главный ЛГБТ-приз Берлинского кинофестиваля Teddy Award.

 

life.ru / Фото
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