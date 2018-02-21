Впервые премию «Оскар» будет вручать актриса-трансгендер (видео)

Пока неизвестно в какой категории 28-летняя Вега будет вручать награду. Но на «Оскар» она едет не просто так. Фильм с ее участием — «Фантастическая женщина» (A Fantastic Woman) — также номинирован на премию в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
Картина режиссера Себастьяна Лелио (Sebastian Lelio) рассказывает историю Марины — трансгендерной певицы (эту роль исполняет Вега). У девушки есть возлюбленный. Ему 57 лет, он старше ее на двадцать лет. Неожиданно он уходит в мир иной, оставив Марину наедине со множеством проблем.
«Фантастическая женщина» была отмечена наградами на многих киносмотрах и получила главный ЛГБТ-приз Берлинского кинофестиваля Teddy Award.
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