Впервые премию «Оскар» будет вручать актриса-трансгендер (видео)

4 марта в Лос-Анджелесе пройдет 90-я церемонии вручения премии «Оскар». Вести ее будет американский телеведущий Джимми Киммел, а вот имена актеров, которые будут вручать статуэтки, продюсеры объявили только сейчас. И среди звезд впервые оказалась трансгендерная актриса — Даниэла Вега (Daniela Vega).

Пока неизвестно в какой категории 28-летняя Вега будет вручать награду. Но на «Оскар» она едет не просто так. Фильм с ее участием — «Фантастическая женщина» (A Fantastic Woman) — также номинирован на премию в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Картина режиссера Себастьяна Лелио (Sebastian Lelio) рассказывает историю Марины — трансгендерной певицы (эту роль исполняет Вега). У девушки есть возлюбленный. Ему 57 лет, он старше ее на двадцать лет. Неожиданно он уходит в мир иной, оставив Марину наедине со множеством проблем.

«Фантастическая женщина» была отмечена наградами на многих киносмотрах и получила главный ЛГБТ-приз Берлинского кинофестиваля Teddy Award.