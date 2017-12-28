«Я рекомендую пить не более трех чашек кофе в день. Подросткам лучше обходится без кофеина. Детям — так тем более, ведь они и так активны. Многие родители покупают своим детям лимонады разных цветов: зеленые, оранжевые, коричневые. Но те, что коричневого цвета, не считая квасс, содержат кофеин. Сам видел, как в ресторане у ребенка полутора лет забрали соску и дали попить колу. Такое недопустимо. Воздержитесь! Нет ничего лучше обыкновенной воды», — пояснил Бреманис.
На вопрос о том, от каких продуктов следует отказаться на Новый год, диетолог ответил, что праздничный стол должен быть праздничным.
«Новый год, рождество — это праздники. И праздник должен оставаться таким, особенно если вы его заслужили. На праздничном столе должно быть разнообразие пищи. Пусть будет и мясо, и рыба. Не забывайте о разнообразии в овощах», — сказал Бреманис.
Правильно, не пейте это пойло, а то станете таким же дебилом, как тролль под ником Latviešu patriots.« ответить
Этой отравой только дешёвое пойло запивать. Детям только вода без газа, соки, кефир и молоко. Я стараюсь давать в основном соки и воду без газа. Есть такие чашки-поилки для детей разной ёмкости. Я например не покупаю в каждом магазине пакетик сока. Не рационально :) Покупаю 3-х литровые банки натуральных соков и наливаю им попить с собой. И дешевле выходит и мусора меньше и полезней намного чем все эти соковые напитки. И другим советую. А Кола и чипсы прямая дорога к гастроентерологу. Особенно чипсы! Именно изза того, что их обычно едят на улице или в школе и заносят в желудок кишечную палочку helicobacter pilory вызывающую гастрит, язву и рак желудка.« ответить
пить сок из пакетика тоже нельзя пить ни в коем случае. мои знакомые репатрианты из израиля говорят мне, что на их бывшей родине фабричные соки детям вообще не дают. фруктоза оказалась хуже обычного сахара. от нее дети болеют и полнеют.« ответить
дети не любят кефир, но он полезнее всего. если сок, то только фреш. молочко. но часто дети не пьют и его. тогда смешиваем с хлопьями. очень хорошо детей на все лето отправлять в деревню. у них появляется просто собачий иммунитет.
проверено.